Con Carolina Ibarra, Policía por vocación

Carolina Ibarra es feliz siendo Policía, es el trabajo que siempre quiso tener y para ella llegó a los 35 años de vida. Antes, con 20, había optado por ser madre y está orgullosa de cada uno de sus tres hijos. Reconoce que pasó por muchas dificultades, pero aduce que las mismas fueron enseñanzas tanto para ella como para sus tres pequeños que la ponen de ejemplo, como una madre sacrificada para ver con alegría, por otro lado, todo lo que han

logrado juntos.

Con Carolina Ibarra, nuestra sección semanal Al Dorso.

¿Cómo es tu nombre, donde naciste, como se compone tu familia?

Yo nací en Salto, en el barrio Calafí y mi familia se compone con mis padres y hermanos. Aunque actualmente tengo a mis 3 hijos de 10, 19 y 20 años de edad y a mi esposo.

¿Dónde estudió y donde creció?

Fui a la Escuela Nº119 y después al Liceo Nº1 Instituto Politécnico Osimani y Llerena. Estudié inglés durante varios años en distintos institutos privados de acá de Salto. Hice muchos años y quería terminar, pero luego opté por ser mamá y tuve que dejar de estudiar

.

¿Cómo fue esa experiencia de dejar de estudiar para ser madre joven?

Y fue lo que yo elegí, en realidad fui madre con 20 años de edad, una madre joven, pero elegí serlo y estaba muy tranquila. Yo en ese momento trabajaba en una discoteca como barman, pero suspendí todo cuando tuve mi hijo. Aunque luego con el paso del tiempo retomé esa misma actividad.

¿Trabajar de noche a veces es difícil, cómo te las arreglaste teniendo niños chicos?

Y no fue fácil, pero tuve que trabajar de noche porque estaba sola con mis dos hijos, en ese momento me había separado, te cansa, es castigadora, pero yo no tengo quejas. Porque era lo que en ese momento tenía y le di para adelante. Después me fui acomodando, me las arreglé con los chicos. Y cuando hay momentos difíciles para ellos les recuerdo todo lo que yo pasé con ellos en aquel momento, las dificultades que tuvimos y ellos recuerdan algunas cosas y saben. Creo que fue una enseñanza para todos y me sirve traerlo de ejemplo.

¿Cómo fue ingresar a la Policía?

Y el ingreso a la Policía fue algo que se dio, algo muy lindo, que me cambió la vida para siempre. Yo tenía 35 años y estaba en el límite y me acuerdo que me inscribí una vez, y perdí. Y bueno me di una segunda chance, esta vez con más fuerza y con la mente en que no podía fallar. Pero entré a la jefatura y ese día miraba para todos lados y pensaba ‘acá no entro ni loca’, porque eran todos jovencitos y yo ya tenía 35. E incluso preguntaron quién era atleta y varios levantaron la mano y me dije estoy frita.

¿Eso te redobló el desafío o te entregaste?

No, por el contrario, me redobló el desafío, me dije acá no puedo fallar. Y me puse en la cabeza que no podía fallar, que esta vez tenía que entrar y con una compañera empezamos a buscar la manera de salir adelante, de pensar que nada era imposible, que no podíamos fallar, que teníamos que estar, y nos pusimos a entrenar todos los días. Llueva o truene, frío o calor, siempre estábamos entrenando. Y bueno pudimos vencer los obstáculos y llegar. A veces la gente cree que entrar a la Policía es fácil y no lo es para nada, no es nada fácil.

¿Cuál era tu motivación de ser Policía, ya siendo vos una mujer, una madre, teniendo otros horizontes, era ser Policía para tener trabajo o para servir?

Yo siempre tuve vocación, siempre lo vi como algo importante, un lugar para ayudar. Siempre fue algo que me llamó la atención, me gusta trabajar con la gente, ayudar, yo amo lo que hago, y no dejaría de ser Policía por nada aún si me ofrecieran otro empleo con más ingreso.

Tenés en cuenta que sos Policía las 24 horas del día y si alguna vez andas por la calle y hay una situación compleja, tenes que actuar… ¿lo has pensado?

Sí, pero no lo pienso mucho, aunque en caso de que suceda es algo que ya lo hablé con mis hijos y les dije, que en el caso de que haya una situación complicada yo tengo que actuar y eso puede tener consecuencias. Ellos me han reprochado, porque se preocupan y sienten que eso puede generarme un daño que ellos no tienen por qué aceptar. Pero es parte del trabajo que elijo hacer. Y lo tengo en cuenta y si hay que actuar, lo haré, no lo pongo en duda.

¿Te sentiste discriminada alguna vez por tu condición de mujer, adentro del instituto policial?

No, para nada, nunca me sentí discriminada por ser mujer, al contrario, pero además en esta época hay muchas cabezas más abiertas, estamos más aceptadas y hay mucha igualdad para todo, ya se toma de otra manera y jamás tuve ningún inconveniente por eso. La gente valora otras cosas entonces aceptan a la mujer como autoridad llegado el caso.

¿Cómo ves a la sociedad hoy como mujer, como madre y cómo Policía?

La situación actual es preocupante, la sociedad está muy violenta, pienso en mis hijos por esas cosas. Pero bueno, creo que uno trata de poner lo mejor de uno, en la ocupación para colaborar con la seguridad. A mí me gusta superarme y lograr mis desafíos, lo que me pongo en la cabeza lo logro, creo que por eso estoy acá.