Hoy por: Hugo Lemos

Con la operadora terapéutica en adicciones Cecilia Rivas

Cecilia Rivas es operadora terapéutica en adicciones, una profesión que adquirió por generar una inevitable empatía con quienes ve del otro lado del mostrador, cuando ella supo estar en su lugar. Hija del célebre Ramón Rivas, exfutbolista y entrenador, recientemente fallecido, tiene el recuerdo latente de su padre y se define como una persona auténtica, que hace lo que le gusta y no retrocede ni un paso, cuando quiere lograr su objetivo. Con Cecilia Rivas en nuestra sección semanal, Al Dorso.

¿Dónde nació y dónde estudió?

Nací y crecí en el barrio de la Zona Este. Por lo tanto, fui a la Escuela Número 2, al Liceo Número 3 de la Zona Este e hice cursos en la Facultad, pero no terminé.

¿Cómo se compone su familia y qué recuerdos tiene de su infancia?

Tuve una infancia marcada por el divorcio de mis padres, que ocurrió en un momento donde no era algo habitual que esas cosas sucedieran, y fue muy duro para mí. Actualmente mi familia son mis dos hijos, que se llaman Francisco y Mateo.

¿A qué se dedica y en qué consiste su profesión?

Soy Operadora Terapéutica en Adicciones lo que consiste en acompañar y contener a las personas que padecen adicción y que realizan un tratamiento.

¿Por qué eligió esa profesión?

Esta Profesión es mi vida…el haber pasado por adicciones, realizar tratamientos y poder ver la vida desde otra perspectiva, más que elegirla como profesión, el ser Operadora en ese tema, es un estilo de vida.

¿Qué es lo más fructífero de su trabajo, lo que más la inspira a hacerlo?

Lo que más me inspira a hacerlo es el dar permanentemente y generar esa empatía con las personas que pasan por esto, que me hace crecer continuamente como mujer y como persona.

¿Cómo encuentra la sociedad hoy, y cómo la percibe en función de su tarea?

Siento hoy en día que vivimos en una sociedad bastante hipócrita, donde la palabra empatía se siente todo el tiempo, pero que muy pocos la ponen en práctica y a lo que mi profesión se refiere, sin dudas es una de las partes de la sociedad más olvidadas y más juzgadas.

¿Piensa que es posible rehabilitar jóvenes de las adicciones?

Estoy segura que cualquier persona que quiera, puede salir de las adicciones, no es un camino fácil pero si es posible, solo depende de cada uno.

¿Cree que las políticas públicas destinadas exclusivamente a esto deberían contar con más recursos o tener otro tipo de aspectos que actualmente no contienen?

El gran problema que tenemos es que muchas veces hay voluntad para que se hagan cosas, pero carecemos totalmente de apoyo del Estado y eso nos juega muy en contra.

¿A nivel profesional cuál es el objetivo que aún no ha podido cumplir?

A nivel profesional el objetivo más grande que aún no pude cumplir, es tener el apoyo necesario para poder ayudar, sobre todo a las personas que pasan por esto y que no tienen poder adquisitivo como para abordar un tratamiento.

¿Si pudiera volver a empezar, haría lo mismo?

Sin dudas, si volviera a empezar, volvería a hacer lo mismo, de hecho, como dije al comienzo de la entrevista, lo tomo como mi Profesión, pero también como una actitud de vida.