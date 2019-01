“Me considero una persona sencilla a la que Dios le dio

el don de cantar”

Cantante y compositora salteña que ha logrado consolidar una larga y prestigiosa carrera como artista recibiendo un sinnúmero de premios. Loy Godoy Sánchez tiene a flor de piel una inusual sensibilidad que la ha sabido plasmar en sus interpretaciones

románticas; en sus canciones afloran sus vivencias y las que logra captar de un público fiel que la ha aprendido a querer y

valorar. Creadora de la canción “Salto Mío” – aunque desde hace muchos años reside junto a su familia en la ciudad de Santa Victoria Do Palmar, su alma sigue unida a su ciudad natal a la cual revive permanentemente en sus canciones.

1- ¿Cómo se presenta?

“ – Amo mi Salto y soy la típica geminiana, pues nací un 8 de junio tanto río como lloro a la vez.

Nací y me crié en el barrio Baltasar Brum,el típico barrio Los Inundados también llamado El Cerro. Concurrí a la Escuela Número 64… de la cual tengo muy buenos recuerdos que perduran hasta hoy en mi corazón. Luego continúe secundaria en el Liceo Piloto, Dr.Antonio M.Grompone.

Con mis compañeros de la escuela y liceo mantengo hasta hoy una muy buena relación gracias a la tecnología.

2- ¿Y a partir de cuál estadío de su vida se reconoce en el canto?

– Te cuento algo que lo hago siempre en las entrevistas, creo que canto desde el vientre de mi madre, yo observaba cuando era pequeñita a mi mamá cocinar y cantar,y me encantaba escucharla y repetir junto con ella lo que cantaba, nunca me lo confesó pero he pensado muchas veces que ella tendría mi mismo sueño y nunca lo concreto, tenía una voz hermosa, pero dedicó su vida enteramente a su esposo y sus hijos.

Ella me incentivaba, me llevaba a la Revista Dominical que era un programa que había en esos tiempos en radio Cultural y yo cantaba,mi mamá fue y será siempre mi primer fans aunque ya no esté”.

3- ¿Y cómo vivió esos primeros tiempos de artista?

-Me gustaba recitar, escribir poemas, gané un premio una vez en un programa de Radio Arapey que conducía el renombrado Carlos “Bocha” Ardaiz.

Mi primer referente fue la italiana Silvana Di Lorenzo, hasta hoy canto sus canciones.

Aunque también cante folklore junto a mi hermano Héctor Godoy, quien también integró varios grupos en Salto, cantaba muy bien, aunque no siguió.

Sabes que gracias a Dios por permitir a las mujeres cantar porque siempre hubo en Uruguay una especie de machismo, eran muy pocas mujeres que se les permitía cantar, una de las que la peleó mucho por ejemplo fue Maribel Barboza, integrante de Grupo Casino y Antillano,hermosa voz, siempre la admire.

Y hoy en día hay una gran expansión en todo el Uruguay, hay muchísimos grupos muy buenos en nuestro país, pena que para hacer algún pesito más haya que emigrar, hoy en día no se vive de la música, o no es mi caso”.

4-¿Cómo es su relación con sus fans?

-“Los quiero muchísimo. Al público que me sigue y gusta de mis interpretaciones, simplemente le doy las gracias y es mucha la gente que me sigue, tanto en Uruguay como en Brasil, sin ellos no valdría la pena lo que hago”.

5- ¿Qué sucesos son los que la inspiran a componer?

-“Me mueven para componer las cosas simples de la vida,la mayoría son vivencias,como por ejemplo el tema Salto Mío del cual soy autor de la letra y mi hijo Christian hizo la música, accediendo a un pedido del conocido salteño Varilla San Andrea, creador de la pagina de Facebook Salto Mío y bueno, puse mi corazón entero en lo que sentía y surgió, “Salto Mío” fue muy bien aceptado ese tema,en especial por los salteños que viven en todo el mundo.

Le escribí también una canción al desaparecido cantante del legendario grupo Mogambo Carlos Quique Cardozo, con mucho sentimiento y respeto por nuestra gran amistad.

Tengo también Mi Cumbia Brasilera que es como para que la gente conozca la mixtura o mezcla que existe entre la música de Uruguay y Brasil sobre todo en la frontera.

Últimamente le escribí una cumbia, que título Esclava de tu amor, dedicada a la persona que me ayudó a realizar mi gran sueño de ser cantante,mi motor de todos los días,,quien se dedica a toda la producción de quien hoy es La Rubia de Oro de La Frontera, mi esposo Nelson da Roza, quien junto a mis hijos y mis nietitos son mis mejores razones para cantar y sonreirle a la vida”.

6- ¿Qué siente interiormente Loy Godoy?

-“Sigo siendo aquella niña que le encantaba en el verano ir a bañarse a Salto Chico y en el invierno escuchar las gotas de lluvia golpear el techo de chapa en la casita de mis queridos viejos,me considero una persona sencilla a la que Dios le concedió el don, de cantar.

7- ¿Qué tiene en mente para este año?

-“Grabar mi 4to CD,con canciones inéditas y seguir dando alegría a la gente,.que le guste lo que hago.

Ya tengo cinco canciones compuestas por mi, me faltan aún al menos cinco más.

Recientemente grabe una que titulé Viaje sin regreso y la verdad me inspiro, un delicado estado de salud que estoy padeciendo y que gracias voy superando, me hizo reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de disfrutar cada momento que vivimos y sobre todo junto a las personas que amamos y nos aman como nuestra familia y amigos.

8- ¿Qué mensaje te gustaría compartir con tus afectos, allegados y amigos a partir de esta entrevista?

-“La verdad me encantaría recalcar la letra de esta última canción, no desperdiciar ni un segundo de nuestra vida pues no vale la pena,y cuando uno tiene un sueño, tratar de alimentarlo todos los días, perseguirlo y a pesar de las dificultades,no decaer,porque la vida es un Boleto sin regreso, estamos de paso.

“Un agradecimiento muy especial a Diario EL PUEBLO por esta oportunidad de poder mostrar quien soy y recalcar una vez más el apoyo que tengo de mi madrina musical la señora Techa Maglio por abrirme las puertas incondicionalmente del Centro Cultural de Gran Hotel Concordia y apoyarme en mi carrera”.

9- Cuéntenos de sus premios…

-“He recibido muchísimos premios a lo largo de estos años..por ejemplo, mi primer cd titulado Utopía final.

Porque los sueños se cumplen, recibí el reconocimiento de la Cámara de Vereadores de Chuy Brasil, evento transmitido por la tv Globo brasileña.

Reconocimientos en Chuy por la Policía Comunitaria y el Aporte a la Cultura.

Participación especial en Encuentro de Coros y Danzas de Chuy Uruguay.

En Salto reconocimiento al Día del Cantor Nacional organizado por IMS.

Diploma de Honor otorgado por Grupo Cultural ERATO, en Montevideo.

Presentación del tema “Salto Mío” en Gran Hotel Concordia de Salto.

Soy madrina del Festival “Canto Sol y Playa” que se realizó el primero el año pasado en Balneario La Alvorada.

Este año se realiza el 2 festival donde el palco lleva mi nombre en representación de los Artistas de la Frontera – Organizado por VAUCA… Vecinos Uruguayos Asociados.

El pasado 12 de diciembre recibí en Hotel Radisson Palace Hotel el Reconocimiento a la Permanencia en la Cultura Nacional el Premio Aurea de parte de Carlos Arrúa Producciones.

El año 2017 fui destacada y recibí el Trofeo Mulher do Ano aca en Santa Vitoria.

La verdad que estos logros o premios – además de ser un mimo al alma – me permitirán poder irme de este mundo con la conciencia tranquila sabiendo que nuestro paso por la vida no fue en vano…me iré con el corazón lleno de amor por recibir un aplauso o simplemente la sonrisa de un niño ya que mi público es variado… llega a todas las edades”.

10- ¿Qué le diría a su querido público de Salto?

-”Y a mi querida gente de Salto vaya mi agradecimiento a Dios por permitirme nacer en una tierra tan cálida… hermosa, sencilla y que sepan que estoy muy orgullosa de ser salteña y lo digo en cada show”.

Hoy por: María Fernanda Ferreira