Palabra autorizada a la hora de hablar de la fiesta popular más importante como lo es el Carnaval. Un poco más de 50 años la avalan y la transformaron, casi en una leyenda de la pasarela de nuestra ciudad y de Montevideo. En la capital del país, supo compartir el escenario con el legendario “Canela”, quien le realizó un reconocimiento en el 2017 tras su paso por “Tronar de Tambores”. Multifacética, nuestra entrevistada se destaca, además, por ser una fuente inagotable de alegría y buena onda, al decir popular, que contagia vitalidad.

1- ¿Más de 50 años de Carnaval?

Sí. Toda una vida al servicio de una pasión que comenzó desde niña. Recuerdo que mi primer traje fue hecho de papel de la mano de mi madre, ya que no teníamos dinero para hacer uno con los elementos de los trajes tradicionales ni automóvil para desfilar. Para mí el Carnaval significa muchas cosas. En primer lugar, el trabajar mucho durante todo un año, para que cuando llegue la fecha, poder disfrutarla para no tener que trabajar esos días. En segundo lugar, disfrutar y vivir eso días con alegría, como decía la música: “por cuatros días locos que vamos a vivir”; es tal cual. En todos estos años he sido testigo de la evolución del Carnaval tanto en Salto como en Montevideo. Hubo cambios para bien pero, también, muchas cosas que se añoran. Antes, estaban los tablados en todos los barrios, donde, la gente, principalmente la más humilde, participaba de una fiesta que era para ellos; hoy, hay muchos que no pueden trasladarse hasta el centro y no disfrutan de esa fiesta. Mi concepción es que, si no pueden concurrir, el Carnaval debe ir hacia ellos.

2- Fue condecorada por el legendario “Canela”, ¿es verdad?

Tuve el grandísimo honor de ser parte de su entorno y que me hiciera un reconocimiento en el escenario, entregándome una placa por mi trabajo, lo cual es para mí, repito, un gran honor. Años de viajar a Montevideo; años de compromiso. Fue en el 2017, participando en “Tronar de Tambores”. Una experiencia inolvidable.

3- Toda puesta en escena conlleva sus sacrificios, además de las lentejuelas, las plumas, el maquillaje y los trajes, ¿cuál sería otro factor importante a tener en cuenta a la hora de largarse a la pasarela?

También, hay que prepararse físicamente. En mí caso, siempre hice gimnasia tres meses antes de Carnaval, porque, en Montevideo, son 17 cuadras de desfiles, y el organismo no resiste. Es como salir a la cancha en un partido de fútbol sin haber practicado previamente o calentado. Acá en Salto es diferente, porque son pocas cuadras, pero de todas formas, aconsejo prepararse. Pero, también hay otra cosa que no es menos importante: la alimentación. La figura es muy importante. Lo digo porque con 71 años, puedo ponerme dos piezas y plumas con confianza. Mucha fruta, mucha verdura, mucha agua, mucho jugo. Es cara la preparación, por eso considero que es importante que se revea el tema del respaldo económico al artista, porque, en el caso de los que participamos en Carnaval, gastamos, pero, la que gana es la comparsa y es la que se lleva el dinero. Los participantes hacemos el show, pero no recibimos muchas veces ni las gracias.

4- ¿Es difícil llegar a un entendimiento al respecto?

Es muy difícil ponerse de acuerdo. Cuando empecé a salir en carroza, siempre me la hice yo con mis propios medios y recursos. Una carroza cuesta de 40 mil pesos para arriba. El año pasado por ejemplo, salí en una comparsa “Unidos del Arapey”, en la que hice una carroza que me costó 45 mil pesos (dos meses de garaje, las personas que la mueven, el chofer que la levanta y la lleva conmigo) por la que recibí una Mención Especial. Del premio; no recibí absolutamente nada. Cuando lo fui a cobrar, ya lo habían hecho.

5- ¿Eso es verdad que la defraudó y llegó a pensar en no presentarse este año?

Es verdad. Había decidió no salir este año. Y ahí surgió la oportunidad de presentarme en el evento donde se elegiría una figura del Carnaval, donde podía presentarse cualquier persona, de cualquier edad, y me dije: por qué no. Y me animé. Pudo más la pasión, lo reconozco. El haberse dado la oportunidad a todos por igual de presentarse arriba del escenario, me atrajo.

6- ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes que deseen involucrarse fuertemente en el mundo carnavalesco?

En primer lugar, pienso que un artista tiene que cultivarse en varia áreas. Comenzar a leer, a informarse, a acercarse a personas que tengan conocimientos, que tengan experiencia, porque no surge el artista y la vocación sola, hay que ir buscando los caminos, no es fácil. Para mí no lo fue. Cuando me inicié, era una época en la que no tenía cómo llegar a Montevideo, y me iba a la ruta y hacía dedo y llegaba a irme en camión, ya que no tenía dinero para los pasajes. Nunca recibí respaldo del gobierno de turno. Iba al Departamento de Cultura y me decían que para ese rubro no había plata, entonces, por mis propios medios, llegaba, con un sacrificio terrible, pero, como era mi vocación, mi pasión, mi realización, lo hacía. Luego, paso a paso, se van obteniendo pequeños logros; no es fácil, hay que dejar muchas cosas de lado (muchas veces la familia, los amigos, el trabajo).

7- Pero su veta artística no se ha quedado tan sólo en el Carnaval; ¿ha incursionado en el cine como actriz?

Es así. Hemos estado en Canela y Gramado, Río Grande do Sul, Brasil; Chile; Lima, Cusco, Puno, Lago Titicaca, y nos trasladamos hasta la isla flotante de los Suros, formada por Juncos Unidos, que es una comunidad que ha sido proclamada Patrimonio Histórico de la Humanidad y del Perú. Son originarios de una tribu de la que son los únicos que quedaron, son un vestigio de los antiguos Incas. La película se trata justamente de similitudes y diferencias que existen entre distintos países. Es algo muy interesante. Ahora tenemos que volver por Bolivia al Lago Titicaca, porque el día que hicimos las filmaciones, lloviznaba y nevaba a la vez, y quedaron un poco borrosas y al Director no le conformó.

8- ¿Cuándo nació esa vocación?

Nace en los Talleres Municipales de Teatro. Talleres gratuitos que hay acá en Salto, y que yo invito a quien desee empezar a caminar por ese camino tan hermoso del arte, que lo haga en los Talleres Municipales que otorgan esa oportunidad gratuitamente, donde hay muy buenos profesores. Hemos representado varias obras en el Mercado 18 de Julio, en la Casa Quiroga, en el Teatro Larrañaga; ahí, hicimos una obra muy importante en la Fiesta de los Inmigrantes, donde me tocó el papel de una francesa, y tuve que cantar en el medio del escenario nada más y nada menos que La Marsellesa. Imagínese lo que significó para mí. Fue algo inolvidable. Me iré de este mundo recordando ese momento glorioso donde estaban representadas las banderas del mundo entero y yo entonando el Himno de la Libertad.

9- Por lo que nos mencionó anteriormente, ¿considera que la cultura, desde los ámbitos en que usted la vive, recibe el respaldo debido por parte del Estado?

No, no recibe apoyo. Es lamentable pero, debo decirlo, que ni siquiera somos considerados artistas. Y artista es, desde mi punto de vista, desde el malabarista que está en una esquina, hasta un payaso o una estatua viviente; esto tiene un valor muy importante porque no cualquiera puede hacerlo ni tiene las cualidades. Entonces, quiere decir que, si no tenemos apoyo, si no somos considerados artistas, no se nos está incentivando a seguir hacia adelante. El gobierno no nos apoya en nada. Por eso, ahora en Montevideo hay un grupo que, está luchando porque el artista pueda llegar a obtener una pensión, que se les reconozcan los años de trayectoria en su historia laboral, que significa tener un respaldo en su vejez. Pienso que eso sería muy loable de concretarse.

10- ¿De dónde saca toda esa energía y vitalidad?

Hay que aprender a abrirse al mundo, a la sociedad, a animarse a hacer lo que a uno le gusta. El estar bien consigo mismo, es lo que nos permite estar bien con el mundo. Eso nos lleva a integrarnos. Tengo 71 años y soy una persona alegre, ágil, con buen humor. La gente no me cree la edad que tengo. Sucede que, la edad física es una cosa; lo que importa es la edad del espíritu. Siempre les digo a mis hijos y a mis nietos, que yo, no aprendí a madurar. Sigo teniendo adentro a aquella niña feliz, divertida, risueña, y, ojala, que nunca crezca. Esa es la forma de ser feliz, a mi manera.

Hoy por: Dr. Adrián Báez