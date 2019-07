Pablo Malatesta es un comunicador nato. Descubrió ese mundo a temprana edad, pero una vez que tuvo la oportunidad se involucró tanto en él, que no quiso dejarlo nunca. Ha hecho trabajos de muy buena calidad y ha realizado una serie de tareas que han dejado huellas. Hace pocos días tuvo la experiencia de haber

viajado al Congo junto al Ejército Nacional. Le sorprendió ver niños africanos que canten canciones de los equipos grandes uruguayos y de Lucas Sugo. Con él nuestra sección semanal, Al Dorso.

1- ¿Cómo se llama, dónde nació, qué edad tiene y cómo se compone su familia?

Soy Pablo Malatesta, tengo 40 años de edad, nací en Salto, mi familia, mi señora Flavia, y mis hijos que se llaman Juanita, Lucio, Máximo y Luciano.

2- ¿En qué barrio creció y donde estudió?

Crecí en el barrio Progreso, y por lo tanto estudié en la zona, fui a la Escuela Nº99, al Liceo Nº3, a la UTU y al Liceo Ipoll. Por todos esos lugares fui pasando porque fui cambiando de orientación.

3- ¿Cuál fue su primer trabajo y qué recuerdos tiene del mismo?

Mi primer trabajo fue vender torta fritas en la Costanera con mi vieja, luego en un Bazar en la localidad de Nueva Helvecia en el departamento de Colonia, allí ha cía fotocopias. Y una particularidad del mismo es que allí conocí a Charles Blanché que también vivía en esa localidad.

4- ¿Cuándo descubrió o cómo accedió al mundo de la comunicación?

Los trabajos en lo audiovisual y la comunicación se lo debo a mi sobrino Martín Azurica que fue el que me dio la oportunidad de agarrar por primera vez una cámara ya hace algunos años. Él trabajaba en la parte de sociales y di los primeros pasos con él. Te puedo decir que todos se lo debo a él y por eso estoy muy agradecido. Me consiguió trabajo con Jorge Jacques, ahí comencé a trabajar en el Canal. Hasta el día de hoy trabajo con la parte de artística y de diseño para su canal. Luego la primera experiencia periodística que tuve fue junto a Hugo Lemos y Nicolás Jardim con Testigo Ocular, en el año 2007. Y luego estuve trabajando en producción de programas como Charles a la Noche con Charles Blanché, Planeta Libros para Editorial Planeta, Desafíos Escondidos que era un programa que hacía para TV Libre.

5- ¿Era algo que le gustaba o apareció de repente?

El tema audiovisual lo encontré a mediana edad, y para mí fue lo mejor que me pasó en mi vida, me encanta lo que hago y me voy a morir haciendo esto.

6- ¿Qué recuerdos tiene de esa experiencia?

Los mejores recuerdos de mis inicios, como todo fui aprendiendo sobre la marcha, con aciertos y errores, pero de a poco fui mejorando y estoy en ese camino cada día de tratar de hacerlo lo mejor posible.

7- ¿A qué se dedica actualmente?

Hoy trabajo en el despacho del Intendente de Salto, cuando ganó las elecciones Andrés Lima me invitó a trabajar con él, no me lo esperaba, pero acepté obviamente, hago la parte de secretaría, chofer, fotógrafo y otras tareas. Se trata de un trabajo que nunca me lo esperé, y si me lo contabas hace unos años no te lo creía, así que estoy contento y agradezco las posibilidades.

8- Tuvo la experiencia de ir a visitar la República del Congo como invitado con el Ejército Nacional, ¿cómo le resultó esa vivencia?

Mis hijos son la experiencia más grande de mi vida pero haber ido al Congo también fue otra de las cosas más grande que me pasó. Me llamó la atención la amistad que existe el compañerismo entre los lugareños y los uruguayos que están allí. Vi también una realidad que ni el cine ni los informativos te lo pueden pintar como es.

9- ¿Qué experiencia se trajo del Congo que le quedó grabada?

Me traje una experiencia muy linda. Los niños de allí te saben temas de los barra brava de Peñarol y Nacional, canciones de Lucas Sugo es impresionante lo que significa el uruguayo para ellos, porque el soldado uruguayo le devolvió la paz a esa parte de África.

Después algo que me llamó la atención era ver a dos hombres de la mano, que eso significa que son amigos, que están acompañándose, nadie piensa mal de nada allá por eso.

Y fue algo que me llamó poderosamente la atención. Me gustaría agradecer a todo el Ejército Nacional, en especial al coronel Marcelo Almada y al soldado de primera Luis Neim que fueron los que hicieron todos los trámites para que yo pudiera viajar y gracias a Almada pude hacer el curso de Periodistas en Zona Hostiles y ahí me preparé para este viaje que fue increíble.

10- ¿Volvería a hacer lo mismo si tuviera que empezar de nuevo?

Si tuviera que volver a empezar lo haría de nuevo, la comunicación es la mejor herramienta para el bien de todos. Y cuando es bien usada ayuda al desarrollo de las personas, la volvería a hacer siempre.

Hoy por: Hugo Lemos Valerde