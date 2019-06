En setiembre de este año cumple 35 años de radio, ha marcado una época para las generaciones de los años 80’ y 90’ con la recordada “Estudiantina”, ha organizado eventos de gran trascendencia y a sus más de 50 años, no ve en un futuro dejar de hacer lo que le gusta. Hoy en nuestra sección últimas diez de la última con Víctor Hugo Solís.

1- Dónde y cuándo nació, cómo estaba compuesta fu familia?

Nací en Salto el 21 de setiembre de 1963. Cuando era muy chico, mi padre tuvo que emigrar, se fue del país en la época de la dictadura, ya que él había sido uno de los cañeros que acompañó a Sendic en aquella recordada ida a Montevideo, dadas las circunstancias, tuvo que salir del país y se radicó en Holanda durante muchos años, yo me quedé a cargo de mi madre, estuve a cargo de mis hermanos desde muy chico, vivíamos cerca de la Escuela N.º 64, institución en la que cursé toda la primaria.

2- Cómo se compone su familia actualmente

Por mis dos hijos; Víctor Andrés y Sofía de mi primer matrimonio, y Juan Carlos y Alfonsina, hijos de mi pareja actual, Paula Viettro, con quien formamos una familia hace 12 años.

3- A qué edad comenzó a trabajar en radio, cómo fue el comienzo?

En la radio comencé en el año 1984, con Ramón (Pepe) Vinci, en aquella época cuando salíamos de la democracia, pedí para trabajar en radio, ahí me enseñaron, y aprendí con grandes personas de radio como Hugo Falcón, Néstor Echeverría, José Berniz, gente con mucha experiencia con quienes fui haciendo los primeros programas que eran grabados, y luego comencé a hacer programas en vivo en radio Cultural para pasar luego de algunos años a estar en Emisora del Éxodo que fue la segunda emisora de Frecuencia Modulada de nuestra ciudad.

Trabajé como operador, de hacer turnos, y luego ya comprando espacios para hacer mi propia producción en radio Cultural.

A lo largo del año 1984 comenzamos a recibir cartas, en esa época no había mensajes de texto ni Internet, entonces solíamos poner urnas en los liceos de Salto y toda la juventud -que era muy diferente a la de ahora; era otra generación- nos escribía, llegamos a tener miles de cartas cada semana, todos los viernes levantábamos las cartas de todos los buzones de los liceos y eran miles que llegaban porque el programa tenía mucha aceptación.

4- Uno de los eventos más recordados fue la Estudiantina en Salto Uruguay…

En el año 1987 organicé el primer baile con los estudiantes del liceo Piloto, después del Liceo Zona Este en Chaná y luego se comenzó a diagramar la Estudiantina que marcó una época muy especial, en el año 1988 pasamos al Club Salto Uruguay para hacer todos los domingos al atardecer los juegos estudiantiles de las 19 a las 22 horas y luego se bailaba alrededor de una hora, pero a las 0.30 ya estábamos terminando y marcó una época muy especial de toda esa generación, se juntaban 2.500-3.000 jóvenes estudiantes cada domingo jugando, participando, fueron siete años realmente inolvidables.

5- A lo largo de tanto tiempo, se va actualizando para estar siempre vigente?

Sí, ahora hay otros medios de comunicación y uno tiene que ir cambiando con las generaciones actuales, indudablemente que aquellos bailes no perduraron en el tiempo, pero sí cuando tuvimos la oportunidad de estar trabajando en la Intendencia, en el gobierno anterior, pudimos implementar algo de lo que ha sido nuestra vida en lo que tiene que ver a eventos, espectáculos, como la organización del carnaval, y sobre todo trabajar con la juventud y durante dos años logramos otra vez traer los juegos estudiantiles donde todos los liceos de Salto presentaron cuadros de básquetbol, de fútbol, competencias en todas las disciplinas en Plaza de Deportes, concurso de coros, de dibujo, de preguntas y respuestas que, durante dos años con el apoyo de los liceos y premios que los sponsors ponían, logró otra vez presentar a los jóvenes algo que se había hecho a finales del 80 y comienzo del 90, fue una linda experiencia que lamentablemente hoy no se sigue haciendo y es otra forma de diversión para la juventud actual. Indudablemente los tiempos han cambiado y nos vamos aggiornando por más que sigamos trabajando en radio y televisión y con nuestra música, la mayoría de clásicos para aquella generación, igual hay juventud que suele escuchar música de los 70-80 no solamente en inglés sino rock argentino y latinos, pero sí, evidentemente que hay que ir cambiando porque todo ha cambiado con los mensajes de texto, Internet, las redes sociales, que te escuchen de cualquier parte del mundo que antes era difícil, antes para eso había que grabar algún programa y mandarlo y hoy cuando estoy haciendo el programa al mediodía me escribe gente que me dice que va en la carretera en Estados Unidos, en España, Suecia, Suiza, Australia, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, siempre decimos que somos la compañía para todos los salteños que están fuera del país.

6- Ha incursionado en otro tipo de programas, como informativos por ejemplo?

No, lo mío es conducir programas de radio musicales, ahora en la televisión -acompañando a Jorge Jacques- , hemos incursionado con un programa de entretenimientos que este año volvemos a realizar, también con un programa de todos los días que sale por Canal 8 (Cablevisión Salto) que tiene un éxito muy bueno y lo realizamos desde hace dos años con Rodrigo Tejeira y es un espacio donde me permite dar opiniones o dar pensamientos de mucha gente que no tiene oportunidad de estar en los medios de comunicación.

7- ¿Alguna anécdota?

La anécdota más linda creo que es en aquella oportunidad de los años 80-90, ver cómo la juventud se divertía sanamente, que a las 7 de la tarde los padres dejaban a los chicos en Salto Uruguay y los levantaban a las 0.30, que podían ir a participar sanamente de juegos que se puede volver a hacer, porque hace poco tiempo logramos reunir casi 2 mil jóvenes en la final de fútbol del liceo sin problemas, de llenar el Teatro Larrañaga con la final del concurso de canto o de coro, con coreografías, o preguntas y respuestas en el Ateneo, lo cual quiere decir que no está todo perdido, que hay muchos jóvenes que pueden participar si uno le da la oportunidad.

Anécdotas hay muchas, de ir a contratar a César Banana Pueyrredón, de ir a tomar un ómnibus en Concordia y andar en las madrugadas de Buenos Aires con todo el dinero en los bolsillos, en aquel momento una devaluación argentina que nos permitió que en las primeras 100 entradas ya recuperamos la inversión, y en la primera presentación se congregaron 3.600 personas en Salto Uruguay. Recuerdo además la presentación de Los Fabulosos Cadillacs, de Los Pericos, de Vilma Palma, Los Rancheros, una época muy especial donde muy pocas ganamos pero la satisfacción de haber presentado en Salto a los mayores grupos de América en aquel entonces, es algo muy lindo de recordar, quizás gente de esa generación tenga lindos recuerdos y les cuenten a sus hijos lo que fue la Estudiantina, y también los boliches como Oasis, El Peñón. Además hice bailes en Entre Ríos, en Brasil, hasta en Estados Unidos cuando estuve unos años alejado de Salto y nunca dejé de hacer radio, porque también allí participé en una radio por Internet.

8- Piensa continuar en la organización de eventos?

Los eventos siempre están, ahora tenemos la fiesta Retro en Salto Hotel & Casino, es una fiesta que ya la veníamos haciendo en lugares de la Costanera, comenzamos con 500 personas y las últimas eran más de 1.000 porque la gente de aquella generación que no suele salir todos los fines de semana, encuentra en esta fiesta música de los 80. Es un evento que hacemos más allá del negocio, por hobbie, porque nos gusta, y lo llevamos en el alma. Si tengo la oportunidad me gustaría volver a organizar el Carnaval, ya que veníamos con un auge muy lindo, marcando una presencia buena, también la fiesta de la citricultura, el mes del estudiante, no voy a dejar nunca de pensar en hacer cosas en esta ciudad donde se pueden hacer cosas buenas e importantes.

9- Ha pensado en retirarse algún día

Pienso que nunca, si bien vienen jóvenes que buscan su lugar y quizás hay que dar el lugar, pero mientras siga produciendo y pudiendo comprar una hora en la tele o en la radio haciendo lo que me gusta, claro que lo voy a hacer hasta el final de mi vida, también si no estoy al frente en radio o televisión sí como productor produciendo programas, eventos.Si me dieran a elegir prefiero la radio, por eso cuando hago radio no pongo cámaras porque la radio sigue teniendo esa magia especial, que la gente no te conoce, si bien hoy hay Facebook, pero la gente no te conocía y te escuchaba, la radio tiene esa magia de que si uno no está bien, tiene que llegar y transmitir otra cosa.

10- Dicen que todo tiempo pasado es mejor, para usted es así?

Era otra generación, no se si más sana, pero había otra mentalidad, existían los cócteles, los bailes comenzaban antes, hoy entran a las dos o tres de la mañana y están dos horas, antes se esperaba para bailar lentos, ahora no existen más, quizás hoy con toda la tecnología al alcance de la mano se dejaron de lado aquellas cosas lindas, sencillas.