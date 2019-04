Wilson Mattos de los Santos (42) se desempeña como Gerente en A.JU.PEN.SAL. (Asociación de Jubilados y Pensionistas Salto)

y van a cumplirse catorce años desde que trabaja en la institución. “Me crié en el barrio Villa España y la Primaria la hice en la

Escuela Nº 111. En esa época funcionaba por el horario de la mañana en el local de la Escuela N.º 5”.

La consigna en la institución es mejorar la calidad de vida del adulto mayor. “Hay mucho por hacer, pero los cambios, las transformaciones, se hacen en forma lenta y radical, lenta y segura. Caminar sobre pie firme y avanzar un paso a la vez” – reflexiona.

1- Desde su experiencia, vinculado desde hace tiempo a los adultos mayores… ¿Qué lectura hace de la mirada de la sociedad actual ante las personas adultas mayores?

-”No es una pregunta sencilla de responder. Desde mi postura, al estar vinculado en forma directa con el Adulto Mayor, y en especial a un sector de los adultos mayores que son asiduos a nuestra Institución, se ve en ocasiones el grado de vulnerabilidad social en la que viven. No se puede decir que es de regla esta situación, pero sí que se ve en forma frecuente. La sociedad, en ese sentido, creo que ha avanzado aunque a pasos lentos.

El adulto mayor se vincula con sus pares, al igual que son sus pares se vinculan los demás grupos etáreos de la sociedad.

Lo que nosotros pretendemos lograr es una integración, un fortalecimiento de los vínculos, y eso, se logra desde casa.

Tener a nuestra institución como un segundo hogar para nuestros socios, no es un slogan, sino que es una filosofía de vida con la que estamos convencidos.

2- ¿Qué aportes ha hecho a la Institución desde su lugar?

-”No siempre fui gerente. De hecho comencé tímidamente desempeñándome como Secretario de la Comisión Directiva. Yo estaba buscando una salida laboral, crucé por la puerta del diario EL PUEBLO y vi en la publicación que está en la vitrina de afuera un llamado que hacía A.JU.PEN.SAL.

Confieso que no estaba muy convencido de presentarme, no conocía mucho sobre la Institución y tampoco estaba interiorizado en el área del Adulto Mayor. Tenía más experiencia en el trato con gente joven. De todos modos, pensé que si había trabajado con gente joven, este desafío sería interesante. Y hubo algo, que no sé explicar, que me motivó a presentarme y confiar en mis instintos. De a poco, comencé a descubrir la grandeza de AJUPENSAL y a pensar en formas de contribuir a mejorar el servicio que ofrecían.

Tenía experiencia en el armado de Proyectos para financiamiento de emprendimientos y fue así, que fui armando algunos proyectos. Si bien nacieron desde la iniciativa personal, encontré apoyo y confianza en las diversas Comisiones Directivas.

Logramos, con esfuerzo mejorar varios sectores como ser la Sala de Fisioterapia, Odontología y el Gimnasio ambos equipados con aparatos de última generación. Las camionetas, que son de gran importancia para el traslados de nuestros socios, principalmente los de menores recursos”.

3- A nivel personal ¿Qué otros proyectos ha abordado? ¿Cuáles son sus aspiraciones de futuro?

-”A nivel personal, dentro del ámbito laboral, continúo con el esfuerzo de una capacitación permanente. Fuera del ámbito laboral, me centro en mi familia, lograr que mis hijos reciban una buena educación, que crezcan rodeados de valores, que sepan el verdadero sentido de la vida, creo que es uno de los mayores retos a los que he estado llamado. No es sencillo lidiar con los niños, y menos aún cuando se trata de los hijos.

Son pequeños que vienen con un ímpetu diferente, pareciera que traen incorporadas las respuestas a cada cosa. Y por otro lado, como adultos sabemos que la inocencia de un niño frente a la vida real puede desaparecer en una fracción de segundos. Creo que mi proyecto mayor en ese sentido está junto a mi esposa, el criar a nuestros tres niños con raíces fuertes. Que no se olviden de donde vienen y que puedan proyectarse hacia un futuro mejor que el que hoy podemos darles”.

4- ¿Cómo ha ido evolucionando la Institución a lo largo del tiempo y cómo ha experimentado usted dichas etapas?

AJUPENSAL, desde que comencé a trabajar ha pasado por diversas etapas. No todas buenas.

Se han pasado ratos difícil, situaciones de las que hemos aprendido y que también han contribuido a fortalecernos. La unión que se logra en las tempestades es la que hace más fuerte a las familias. Algo así podría leerse en la interna de nuestra institución.

Estamos con un emprendimiento nuevo, pero que ya tiene trayectoria, me refiero a AJUPENSAL TE CUIDA. El servicio de acompañantes, que es una propuesta nueva que hemos lanzado y que nos ha permitido dar una respuesta a una situación por la que muchas familias transcurren, siendo una fortaleza en momentos difíciles.

He tenido otras propuestas, incluso con remuneraciones más interesantes. Pero, creo en la obra que hace esta institución, en la diferencia que marca en la vida de las personas”.

5- ¿Qué lectura hace del empoderamiento del adulto mayor en todos los estratos de la sociedad?

-”Esta palabra empoderamiento, había entrado en desuso, parece una paradoja. Hablar de empoderamiento y hablar de Adulto Mayor. Resulta que esta palabra ahora está más en boga, y en boga también comienza a estar el Adulto Mayor dentro de la sociedad.

Me parece fabuloso que el Adulto Mayor comience a empoderarse de los distintos estratos de la sociedad. Todos necesitamos del adulto

mayor y éste necesita también sentirse integrado a esta sociedad de hoy”.

6- ¿Existe un real compromiso de la sociedad en la temática?

-”Esta es otra pregunta difícil. Evidentemente, contestar algo así, implica mucho trasfondo de estudio social. Lo que puedo ver desde la cercanía del trato con un sector de la población de adultos mayores es que se visualiza un cambio en la sociedad. Se busca la integración, el apoyo y se abren espacios en los que el Adulto Mayor es el principal protagonista.

El camino es arduo, pero se dan pasos firmes. La conciencia social es algo de construcción lenta, no se hace de un día para el otro, se hace desde abajo, desde nuestras casas. Ahí parte todo, y luego, en la importancia que se le pueda derivar a este tema en los ámbitos de educación, que son sin lugar a dudas trascendentales para marcar la diferencia. Lo que sí puedo afirmar, es que se apunta al cambio, que se vislumbra algo bueno y que sería muy beneficioso para todos que la temática sea fortalecida en todos los ámbitos y en todas las edades”.

7- ¿Cómo es el día a día en el ejercicio de su labor?

-”En realidad, disfruto mi trabajo. No lo considero trabajo en relación al esfuerzo, porque siento que me motiva la responsabilidad que han depositado en mí, no solamente la Comisión Directiva, que es la cara visible de la Institución, sino cada socio que se acerca a mi oficina y pide hablar conmigo presentado un inquietud, una sugerencia, etc. Lo bueno es que no hay tiempo para aburrirse, no es posible quedarse quieto. Los adultos mayores, al igual que todos, necesitan atención. Creo que se parecen mucho a mis hijos, la atención, el estar presente, el escuchar, el saber escuchar, poner en práctica el dicho que “por algo tenemos dos orejas y una sola boca”, realmente aplica”.

8- Una reflexión que desees compartir con los lectores…

-”Reflexionar implica pensar, revivir, recordar, volver a pasar lo vivido por la memoria y el corazón. Hemos logrado mucho y principalmente lo hemos logrado gracias a la unión que existe en AJUPENSAL. Tener objetivos claros, creer en la propuesta. Creo que esa es la clave. No hay fórmulas mágicas. Muchas veces se nos dice que somos pioneros en lo que hacemos y es cierto, lo somos. Y que somos ejemplo de una institución que quieren tomar como modelo. Eso es un motivo más para sentirnos orgullosos, para estar cada vez más convencidos que lo que hacemos lo estamos haciendo bien. Ser conscientes de dónde venimos, cómo comenzamos, de los logros y los traspiés que hemos pasado, de habernos levantado y de haber seguido con convicción firme en nuestros objetivos. No perder de vista aquellos pioneros, los que soñaron con que algo diferente era posible, y seguir encausados hacia un futuro prometedor. Creo que por ahí va mi reflexión, ennoblecernos por nuestros antecesores, cuidar nuestro presente y proyectarnos hacia un futuro mejor. Y creo que esto aplica en todos los órdenes de nuestras vidas”.

9- ¿Cómo se ve de aquí a unos años?

-”Otra pregunta difícil. Dentro de unos años, me veo trabajando, con un poco más de canas y principalmente con la esperanza de haber contribuido al crecimiento de esta institución. Con la misma energía de siempre y con más seguidores que hoy. Me veo rodeado de personas que apoyan esta familia que es AJUPENSAL y que, al igual que muchos otros antes, vieron en esta institución una fortaleza y una posibilidad de seguir marcando la diferencia”.

10- Proyectos para el presente 2019

-”No tengo nada en particular. Concretar algunas metas personales, relacionadas más bien con mi vida privada. En relación al trabajo, mantener la misma línea y finalizar algunos proyectos que fueron iniciados el año anterior, específicamente la Camioneta nueva y colaborar en un proyecto que apunta a obtener aparatos de última generación para la Sala de Fisioterapia”.