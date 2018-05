Con Caty Cafrée: una referente en la educación y estímulo de niños y jóvenes con autismo

“Nací en Salto… una niñez muy linda como niña me recuerdo jugando con un grupo de amigos y vecinos del barrio Cerró. Fui a la Escuela 64 ahora llamada España.

La época escolar hermosa… tenía docentes de vocación yo quería mucho a mis maestras la maestra de segundo año todavía la veo Monona Estevez.

Quería ser maestra… pero mi papá no me dejo ir al liceo me mandó estudiar en UTU para ser modista y no me gustó – nos cuenta Caty Cafrée haciendo referencia a su niñez y adolescencia fui dos años y luego me conseguí trabajo en una tienda trabaje y empecé a ir al liceo como pude no termine el ciclo básico” – nos cuenta Caty Cafrée nuestra protagonista de “Al Dorso las diez últimas de la última” quien accedió una vez más a compartir su conmovedor testimonio de vida. Caty es madre de Flavia y Fabiana… abuela de Antonia…

Flavia es su compañera y la persona que la inspiró a seguir un rumbo de permanente crecimiento integral.

1- ¿Cómo fue la llegada de Flavia a su vida?

-“Me casé muy jovencita y a los 23 años llegó mi primer hija Flavia… ya desde que nació me di cuenta que era diferente… nunca tomó pecho nunca tomó mamadera desde que nació, la alimente con una cucharita, tenía un cuaderno donde anotaba a la hora que comía y las cucharadas que comía, así hasta los 7 años lloraba mucho no dormía casi nada la debía tener solo en brazos y amacarla en ellos.

La llevaba a Montevideo para hacerla ver con especialistas

Cuando tuvo la edad de ir a un jardín el pediatra me dijo que la llevara sin decirle nada a nadie.

La dejé, cuando la fui a buscar la maestra me dijo que no la llevara más porque la iba a volver loca. Para mí fue un sopapo pues ya tenía el diagnóstico del psiquiatra era una niña con característica autista y retardo en la maduración.

2- ¿Cómo continuó la búsqueda?

Como mamá pensé que necesitaba buscar una alternativa de educación común o especial.

Me recorrí las escuelas y no había lugar…en ese camino me encontré con otros padres que estaban en mi misma situación.

Nos unimos luego hicimos un llamado a técnicos y de allí salió un grupo donde integraba una visión de lucha por un centro educativo para niños con autismo .

3- ¿Cómo fue su circunstancia de vida que le llevó a pensar en las personas con discapacidad y fundar el Centro Integral Flavia o Integral Flavia?

-”Después de diez años de lucha y recorrido el Parlamento a todas las bancadas con el proyecto de centro educativo para niños con autismo con apoyo de todos de mucha gente de Salto fue declarado de interés departamental en el año 2000 se abren las puertas del primer Centro Educativo para niños Autistas de Salto y de toda la región”.

Luego de ya empezado a funcionar con docente especializados en el tema empecé a pensar en el día en que yo no esté… y de ahí sale el proyecto de Centro Flavia… que era para ser un Centro de día… pero desde inau nos pidieron que presentaramos ese proyecto ya que se había hecho un llamado para ese tipo de proyecto se presentaron tres y quedó el nuestro.

4- ¿Cómo es la mirada actual hacia las personas con discapacidad? ¿Existe en verdad un avance en las oportunidades en la educación y a nivel laboral para las personas con algún tipo de capacidad diferente?

-”Estoy involucrada en el medio de la discapacidad desde hace 35 años ya cuando mi hija tenía 3 años he participado de jornadas capacitación, reuniones con respecto al tema autismo y diferentes discapacidades reuniones con padres con profesionales siempre para nutrir y saber como hacer para tratar con mi hija…luego ya no pensando solo en ella porque te haces partícipe de lo que sucede con otros chicos y su familia siempre queriendo ayudar, dar una mano no es nada fácil poder aceptar, te cuesta mucho pero con dolor y todo yo me dije es mi niña y yo voy a luchar por ella por todos sus derechos primero y principal derecho vivir una vida digna dentro de sus posibilidades y así lo hice.

No se ha avanzado todo lo que podía haber avanzado en estos 37 años es poco si hay leyes escritas algunas se han cumplido (pocas) otras ni se saben…el derecho a la salud al trabajo todos la tenemos ellos un muy bajo porcentaje…hay mucho para hacer…yo trato desde mi humilde lugar como mamá de una persona con discapacidad hacer lo mejor para que los chicos tengan lo mejor una vida digna.

5- ¿Qué enseñanza rescata de todo el camino recorrido hasta ahora?

-”Me siento feliz y reconfortada con lo que hago me hace feliz el ver a mis chicos bien y la demostración de agradecimiento y cariño es para mi un bálsamo de amor.

Tengo un equipo de trabajo que trato que tengamos la misma forma de trato con los chicos no todos pensamos igual pero es bastante bueno un equipo técnico muy unido que trabajan muy conscientes en su tarea de hacer que cada día mejoren en su calidad de vida me siento muy respldada…con respecto al equipo”.

6- ¿En qué cosas se ha inspirado Flavia para poder alcanzar todos los logros que has alcanzado?

-”Me ha inspirado en todo este proceso Flavia al ver las necesidades de ella comprendí y aprendí la necesidad de otros chicos que no tenían la posibilidad que tiene ella el amor de una mamá, de una familia, es fundamental es la base para su futuro igual para un chico común pero para ellos hay que redoblar esfuerzo sin ser una profesional ni tener una secundaria terminada la vida me ha enseñado muchísimo y por supuesto la vivencia con Flavia …una vida muy enriquecedora me ha hecho fuerte en mis convicciones me ha hecho una persona sensible ante las necesidades de mis semejantes y todavía sigo aprendiendo y seguiré mientras tenga vida y fuerzas para hacerlo”.

7- ¿Cómo es la realidad actual del Centro Integral Flavia?

-En el momento la realidad del Centro Integral Flavia… es muy bueno con respecto a los chicos han crecido ya va a cumplir 10 años en julio… están más tranquilos adaptados tienen todos sus actividades de talleres fuera del centro en otros centros privados con ayuda del BPS…también chicos que asisten a liceo y utu también chicos que van a las escuelas especiales al centro educativo para niños Autistas ya que en Flavia tenemos 6 chicos con autismo…otros son discapacidad intelectual y otras patologías asociadas… las edades son de 12 años has 50 y son 34 personas”.

8- ¿Qué cosas quedan en el tintero?

-”La casa donde viven en Uruguay 1351 es alquilada, ahora el dueño la puso a la venta estamos buscando otra casa se hace difícil porque las casas antiguas y grandes la mayoría de las habitaciones no tienen luz natural para adentro y no te habilita bomberos si es asi es complejo así que si otra vez solicitando a la comunidad salteña una ayuda en este aspecto para conseguir una casa y siempre en el medio urbano porque los chicos tienen derecho a compartir una plaza intercambiar con otros y tener posibilidad a llegar a sus estudios y tener salud pública cerca, hacer toda la recreación que se puede desde un lugar cercano como termas cine ir a comer una pizza y más”.

9- ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la sociedad salteña a la institución?

-”Todo lo que hemos hecho fue con muchas ganas con mucha responsabilidad y pasión pero sin la ayuda de la sociedad salteña no hubiese sido posible siempre presente distintas autoridades muchísimas… todos los partidos políticos involucrados siempre que se le ha pedido… Intendencia,CTM, comerciantes, familias… la Policía… los medios de comunicación siempre al pie del cañón junto a nosotros brindándonos su mano. Profesionales que colaboran con documentación como escribana y abogados.

A todos gracias por el apoyo”.

10- Un mensaje para compartir con los lectores…

