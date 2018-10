Las diez últimas de la última presentan hoy al alcalde de Colonia Lavalleja; Diego Henderson: un hombre comprometido con su labor, que destaca que una buena gestión implica no sólo obras sino cosas que no se ven tanto como es el apoyo a diferentes instituciones y el aporte de actividades culturales para los distintos sectores de la población.

1- ¿Dónde y cuándo nació?

Nací el 26 de agosto de 1972, en la ciudad de Salto, en una familia compuesta por mis padres y dos hermanas mayores.

2- ¿Cómo transcurrió su infancia; cuándo surgió su interés por la política?

Viví parte de mi infancia en el campo, en la localidad de Paso del Horno, situada a unos 160 km de la ciudad de Salto, al comenzar primaria me trasladé a la ciudad de Salto y permanecí allí hasta los 17 años, volviendo a radicarme en Paso del Horno a la edad de 18 años, ya ante el fallecimiento de mi padre, haciéndome cargo del establecimiento rural propiedad de mi familia. Por muchos años no mostré interés por la política, ni milité en ninguna fuerza. Allá por el año 2003 ante el ingreso de mi hijo a la educación inicial en la Escuela N° 52 de Cuchilla de Guaviyú, fui electo Presidente de la Comisión Fomento de dicha escuela, y siendo reelecto por 7 períodos consecutivos, al ver el trabajo Social que desempeñaba la Directora de ese entonces Maestra Ana María Henderson, quien realizó importantes gestiones y obteniendo importantes logros como por ejemplo primer plan de viviendas de MEVIR, electrificación de la zona, este trabajo incansable, comenzó a despertar mi curiosidad y mi interés por la política.

3- El primer año que se candidató para ser alcalde fue electo: qué cosas considera pesaron para lograrlo?

En el período 2005-2010 fui electo vicepresidente de la Junta Local de Colonia Lavalleja, por la fuerza política Frente Amplio, Período 2010 – 2015 primer concejal titular, este período me permitió adquirir experiencia, al cubrir las licencias del alcalde, quedando al frente del Municipio y pudiendo poco a poco ir desarrollando mi visión y futuros proyectos en lo que es la gestión pública. Para las elecciones de 2015 me candidato a alcalde, desarrollando durante la campaña un intenso mano a mano con la gente, con un trabajo social importante, exponiendo mi plan de trabajo y proyectos de gobierno, lo que me llevó a asumir como alcalde ese año.

4- En este tiempo, siente que se han cumplido sus metas, sus objetivos y qué le queda por hacer; es decir, al finalizar el período algo que no pueda quedar pendiente?

En cuanto a metas y objetivos particulares sentimos que si bien hemos logrado concretar varias aún quedan algunas para lograrlas en lo que queda del período, si hablamos de metas y objetivos a nivel municipal, podemos decir que tenemos proyectos que se encuentran en el Plan Quinquenal que hemos logrado concretar, como así también hay otros que se encuentran en fase de ejecución y otros que se espera lograr para el fin del período. En síntesis, podría decir que he logrado concretar en un 60 % de lo proyectado.

Algo primordial que no puede quedar sin hacer en este período es brindarle agua potable y de calidad a los pobladores de Zona Escuela N° 19 y Zona Echagüe, por considerar que es un servicio esencial y que así como hemos resuelto este tema en Zona Amarales brindando este servicio a más de 50 familias, es prioridad de éste Alcalde que el 100 % de la población del Municipio cuente con este servicio.

5- Cuántos pueblos abarca su Municipio? Cómo prioriza las necesidades y/o pedidos de cada uno?

Cuenta con 13 centros poblados, desde ruta 4 hacia el este 4 pueblos y de la ruta 4 hasta el oeste 9 pueblos.Se prioriza por urgencias y después se realiza una planificación de tareas durante el año en lo que se refiere a alumbrado caminería y obras en general.

6- A nivel político, cómo ha sido este tiempo, hay competencias, cómo se lleva con los demás partidos?

Ha sido un período tranquilo, que si bien la competencia política siempre existe, dentro del municipio y Concejo municipal hemos logrado trabajar en armonía y por el bien común de nuestros conciudadanos, también mantenemos una excelente relación con los alcaldes de los otros Municipios salteños.

7- Piensa continuar vinculado a este ámbito, o al finalizar el período culmina también su vínculo a la política?

Pienso seguir en la política trabajando de manera activa, he recibido la propuesta de ser candidato a la diputación 2019, y si bien en su momento dije que no, pero debido a que han continuado insistiendo en el tema, estamos evaluando junto a mi familia la posibilidad de mi candidatura a Diputado. Lo que, sí tenemos bien claro y ya es cosa decidida que presentaré mi candidatura a alcalde por un período más, porque estamos convencidos de que aún quedan muchas cosas por hacer y que tenemos la capacidad para desarrollarlas.

8- Su familia lo apoya, han tenido que dejar su vida en el campo, su casa y demás para vivir en otro pueblo con otras costumbres, cómo describe ese cambio?

Cuento con el apoyo incondicional de mi familia, que desde los comienzos estuvo siempre a mi lado, abandonamos nuestra casa y nuestro campito en Paso del Horno y nos trasladamos a Pueblo Lluberas, para que esto me permitiera poder realizar mi trabajo de alcalde de la mejor manera, estando ellos de acuerdo y mostrando su apoyo siempre.

9- Como alcalde cuál ha sido hasta el momento su mayor logro, u obra por la cual sienta orgullo o satisfacción de haber concretado?

Mi mayor logro como alcalde sin dudas es el Agua potable para la zona Amarales, allí se realizó una perforación de un pozo semisurgente y el tendido de la red, lo que benefició a más de 50 familias que no contaban con este servicio tan esencial, obra ésta ejecutada un 100% con recursos del municipio.

10- Cómo se logra una buena gestión?

Creo firmemente que una buena gestión no se basa solo en las obras que se realizan, sino también en aquellas cosas que tal vez no se vean tanto pero que son muy importantes, la participación y el apoyo a instituciones locales, como por ejemplo el liceo donde se ha aportado mano de obra y materiales, el aporte a actividades culturales, como lo son el tradicional desfile de Carnaval y el Festival Huellas de Tradición que crecen año a año y en los que el Municipio, tiene una participación activa. Una buena gestión se logra, con un buen equipo de trabajo, con funcionarios comprometidos, con un Concejo Municipal donde se pueda discutir y llegar a un consenso, y eso lo he logrado durante este período de gobierno, tengo un Concejo Municipal que trabaja en pro de la comunidad, y un excelente equipo de funcionarios con los puedo contar en todo momento.