Hoy por: Sara Ferreira

El oficio de esquilador es muy antiguo, si bien ha cambiado en los últimos años, no sólo porque actualmente para realizar el trabajo se utilizan herramientas eléctricas, sino porque además ha cambiado la técnica; antiguamente se esquilaban los animales maneados y ahora se los esquilan totalmente sueltos con lo cual se logra una mejor calidad del trabajo y además que el animal esté en una posición más cómoda.

La esquila permite que muchas familias que viven en el medio rural tengan al menos una vez al año un buen ingreso ya que como es sabido, las fuentes laborales en ese medio no abundan.

Este año, el oficio de esquilador tomó una trascendencia inesperada cuando casi 300 esquiladores uruguayos, entre ellos más de 40 salteños concurrieron como lo hacen año a año a realizar la zafra en España.

Es que este año el viaje se realizó en plena pandemia aunque tras las gestiones realizadas por nuestro país y el país europeo, todo salió bien, el trabajo se realizó y todos están de vuelta, con resultados de test de coronavirus negativos y realizando cuarentena por algunos días más

En nuestra sección presentamos hoy a José Ricardo Henderson Maciel quien realiza esta tarea desde muy temprana edad y este año estuvo en España.

¿Cuándo nació, de dónde es oriundo?

Nací en marzo del año 1973 en Salto, durante toda mi infancia y adolescencia viví en Cuchilla de Guaviyú, somos siete hermanos.

¿A qué escuela concurrió, qué recuerdos tiene de esa época?

A la Escuela N° 52, recuerdo que éramos algo más de 150 alumnos en esa época, hacíamos arte de todo tipo. En ese entonces no había luz eléctrica, y el agua la sacábamos con una bomba a mano.

¿Cuándo comenzó a trabajar en la esquila?

Comencé a los 14 años, la primera tarea que hice fue salir de canchero (barredor, encargado de mantener limpio el lugar de trabajo) y a los 16 años ya comencé a esquilar, al igual que otros trabajos en éste también se empieza de abajo, como en mi caso, de canchero hasta llegar a esquilador.

Antiguamente y aún hoy la esquila es un trabajo del cual mucha gente depende…

Sí, es un trabajo del cual muchas personas del campo dependen porque es un trabajo que sí o sí debe hacerse y mucha gente vive de eso buena parte del año. Antes no se esquilaba en invierno, sino que se esquilaba solamente en primavera, pero hoy se hace la esquila pre parto en invierno por lo que son dos veces al año.

A diferencia de años atrás, la comparsa de esquila salía cuando comenzaba la zafra y volvía al finalizar la misma, ¿hoy ya no es así?

Antes se salía en setiembre y se volvía en diciembre y a veces en enero, hoy al hacerse en dos etapas (invierno y primavera) ya se corta. Además era todo distinto, éramos más de veinte personas, íbamos todos arriba de un camión, hoy andan todos en moto, auto o el patrón tiene micro, ya no se sale en grupos.

La experiencia en este oficio lo llevó a realizar la zafra de esquila en España…

Sí, sin experiencia no podés ir, allá es un trabajo un poco más sacrificado que acá. Acá hay una persona (agarrador) que agarra la oveja del brete y te la trae, y el esquilador solamente esquila y allá, cada uno tiene que ir a buscar la oveja, traerla, esquilarla, curarla si es necesario, todo el trabajo lo hace uno sólo.

Qué otras diferencias hay entre un país y el otro en este sentido?

Allá no sólo haces todo el trabajo sino que no perdes días por lluvia, allá en España se esquila aunque la lana esté mojada, a veces las ovejas están bajo techo, se esquila todos los días a diferencia de acá que cuando llueve no se esquila. (Esta diferencia se debe a que el trabajo en España se hace en ovinos de razas lecheras cuya lana no tiene valor comercial como en nuestro país, al punto que buena parte de la misma se descarta). Por el mismo motivo, allá la lana no se acondiciona como acá.

Lo demás es muy parecido y la ganancia es como todo trabajo por destajo, si esquilas más, ganás más igual que acá.

¿Por qué los españoles eligen la mano de obra uruguaya?

Porque muy pocos españoles hacen este trabajo por ser un trabajo tan duro. Aunque hay esquiladores españoles pero se van a Francia porque les sirve; ganan más en Francia que en su propio país lo mismo nosotros que vamos allá y ganamos el doble que acá.

Si bien hace más de una década que uruguayos van esquilar al exterior, no sólo a España, recién este año mucha gente se enteró

Este año trascendió primeramente porque los españoles necesitaban que fueran a esquilar las ovejas y debido a los impedimentos que surgían por el Coronavirus, la gente que no sabía se enteró, de hecho muchos medios hacían entrevistas, desde que estábamos en (el aeropuerto de) Carrasco hasta que llegamos a España, este año éramos más famosos que Messi.

¿Hasta qué edad piensa continuar en este oficio; hay una edad límite?

Pienso que no hay edad, mientras podés, hay gente de 50, 60 años y algunos de más edad que todavía van a esquiar. Hasta los 60 años considero que se esquila bien.