Las diez últimas de la última

Con Rafael Risso

El periodista y comunicador Rafael Risso, es uno de esos profesionales que, muchas veces, ha sabido poner en jaque a sus entrevistados, con su forma directa, informada y, en tantas oportunidades, polémica, de ejercer el periodismo. Según él, la honestidad intelectual, la honestidad con el oyente y, la honestidad consigo mismo, le han permitido transitar por un trillo determinado, del que se siente orgulloso.

Habiéndole “ganado la pulseada a la muerte”, tras una difícil enfermedad, comienza el 2020 con proyectos, que lo tendrán por mucho tiempo más ante el micrófono.

Compartimos con ustedes la entrevista realizada para esta entrega de Al Dorso.

1- ¿Por qué el periodismo; qué es ser periodista para usted?

Porque es la mejor manera de averiguar las cosas y podérselas comunicar a la gente. Es una manera de servir. Para mí, es todo. Vida, trabajo, disfrute, pasión. No me imagino sin hacer periodismo.

2- Por lo tanto, ¿comparte que el periodismo es un poder que existe para abrirle los ojos a la ciudadanía en diferentes aspectos de la realidad; a eso se refiere cuando habla de servicio?

Sí, claro. Es comunicarle a la gente aquello que no puede saber, tal vez, porque no le llega de otra manera. La tarea del periodista, justamente, es averiguarlo y dárselo, para que se pueda consumir y decidir lo que quiera en consecuencia.

3- Hoy en día, ¿el periodismo es el respaldo de la credibilidad de la gente, ante la pérdida de confianza de ésta en otros actores sociales como los políticos, por ejemplo?

Yo creo que, también el periodismo ha perdido credibilidad en la sociedad, porque el periodismo, en muchos casos, ha pasado a ser lacayo de los poderes económicos.

4- En la actualidad, ¿existen varios tipos de periodismo?

Bueno, sí; creo que existen distintos tipos de periodismo. Está el periodism o comprometido; el periodismo complaciente; el periodismo que busca solamente la parte económica (que no es el mío, pues si lo fuera sería millonario; no lo soy pues nunca supe venderme); etc. Entonces, creo que sí, que hay varios tipos de periodismo. Está aquel que no sabe diferenciar entre su parcialidad y lo que tiene que decirle a la gente de forma imparcial; y, sin embargo, le gana el corazón.

5- ¿Es verdad que muchos periodistas le han manifestado que usted fue la inspiración para que eligieran dicha profesión?

Eso me lo manifestó más de uno, para mi grata sorpresa. Colegas que están en el país y colegas que están en el extranjero. Que el haber podido escuchar algunos programas y el haber podido ver en televisión otros que hacíamos en aquellas épocas, los inspiró para poder decidirse a ser periodistas.

6- ¿Qué considera que tenían dichos programas, o cuál era el espíritu de éstos, que llevó a que varios integrantes de una nueva generación de profesionales se sintieran impulsados a optar por seguir ese camino?

Lo que había en esos programas, y lo que hay hasta el día de hoy que lo continúo haciendo, es la mayor honestidad posible. Honestidad intelectual, honestidad con el oyente y, honestidad conmigo mismo.

7- Cuéntenos sobre sus inicios

Yo inicié la carrera a fines de los 70 comienzo de los 80, en un programa de música en Montevideo, acompañando a un amigo; fue como locutor, tenía 17 años. Luego me fui a GALAXIA FM, donde tenía que entrevistar a algunos políticos, y yo no sabía nada de política, por lo que me daban las preguntas escritas, que no eran más de dos o tres, como máximo, porque el entrevistado daba unos 10 o 15 minutos de tiempo, más no. Ahora, después de lograr aprender de política y leer todo lo que había del tema, diarios, libros, historia, etc., para poder hacer una entrevista de una hora o más, eso fue lo que transformó esas entrevistas en Con Fundamento.

Estos programas, siempre, aunque no lo creas, tuvieron el mismo nombre: Con Fundamento. Yo registré el nombre hace más de 30 y pico de años. Cuando decidí hacer un programa, me dije que lo tenía que llevar adelante, precisamente, con fundamento. De ahí surgió el nombre.

En el transcurso del tiempo entrevisté a varias personalidades como Hugo Batalla, que era todo un ícono de la política, al Gral. Líber Seregni, a Lacalle Herrera, Mujica, Tabaré Vázquez, Sanguinetti, a presidentes, todos. El más difícil de entrevistar, por los nervios, fue Jorge Batlle. Ese hombre sabía muchísimo, tenía un vasto conocimiento de todo. Él era Senador, fui al Palacio Legislativo, y, en aquella época, uno usaba las grabadoras con cassettes; bueno, eran tantos los nervios que, después de 15 o 20 minutos de entrevista, me di cuenta que, no estaba grabando, estaba apagada. Entonces, hice como que tenía que dar vuelta el cassette, y le dije: bueno, ahora continuamos con la segunda parte (risas). Cuando regresé a Salto para hablar sobre la nota, toda la primer parte la hice contada, no pude tener su testimonio; pero, la segunda parte, sí. Por suerte siempre tuve una buena memoria. Batlle nunca se enteró que la grabadora estaba apagada.

8- ¿Recuerda alguna anécdota en especial?

Además de la anterior anécdota, una vez me tocó hablar con un economista, del cual no recuerdo el nombre, en vivo, en la radio, el que me hizo toda una explicación técnica sobre un tema específico, y, mientras el hombre iba hablando, yo iba pensando que no entendía nada de lo que estaba hablando. Tenía miedo de quedar mal, pegado, al no entender y darle seguimiento a la entrevista. Entonces, lo que hice fue, cuando el tipo terminó, decirle: bueno, mire, yo le agradezco que usted nos haya dado esta explicación pero, usted no viene aquí a la radio para que lo entienda yo, usted viene para que lo entienda la gente, entonces, le voy a pedir que vuelva a explicarlo pero, con palabras comunes para que la gente sí entienda de lo que habla, y, después, tengo un par de preguntas para hacerle.

El hombre arrancó todo de nuevo, pero lo explicó con una claridad pasmosa, bien para una persona común. Y, ahí, recién, fue cuando me di cuenta de lo que quería decir, porque, sinceramente, no le había entendido nada. También pude, luego de esa explicación más bajada a tierra, elaborar, por lo menos, dos preguntas. Luego seguimos como que no hubiese pasado nada. Son cosas que suceden en el ejercicio de la profesión.

9- Háblenos de su tiempo en México y de su retorno al Uruguay.

Mi ida al exterior no fue por un tema profesional. No llegué en primer lugar a México, sino que, llegué a México como plan b, luego de haberme ido a Estados Unidos. Bueno, te cuento que odio el inglés, no me gusta, me parece un idioma insulso, y, a parte, las posibilidades económicas que puedan haber allí, no son de realización; porque, te puedo decir que, el país que más alarde hace de la libertad de expresión, sin embargo, hace una fuerte restricción en la parte periodística, manipulando el Estado a los medios; esa es mi experiencia. Entonces, me fui a México, donde estuve en el Club de Periodistas, en la Asociación Nacional de Ejecutivos de Prensa, Radio y Televisión de México, trabajando especialmente con el señor Elías Haro, quien era su presidente. Ahí se editaban unas revistas políticas, obviamente, sobre todo una muy conocida México en Guardia. Era increíble la calidad y el material que traía dicha publicación, además del tiraje que era muy importante. En cuanto a lo que refiere a periodismo hablado, o sea, en radio y televisión, no pude hacerlo, porque, ellos son muy celosos de su manera de hablar. Ahí, como que lo mío quedaba demasiado extranjerizado. Por lo tanto, me dediqué al periodismo escrito, en el Reforma y para El Ojo Informativo.

Luego, en el 2017, resolví volver al Uruguay, porque estaba la posibilidad de realizar algunas cosas que, después, no se cumplieron. Así de fácil. Por suerte, tenía puertas abiertas en medios de comunicación, que fue lo que me permitió reflotar Con Fundamento, primero en radio Nueva Era, después en Turística y, al mismo tiempo, en FM Preferencia, y, ahora, estaremos en radio Arapey.

10 -¿Le quedan deudas pendientes?

Sí. En el área profesional, me gustaría hacer algo a nivel nacional, y todavía no he podido. Lamentablemente, a veces, no se entiende que hay que trabajar en equipo para llevar adelante ciertos proyectos. Esperemos poder lograrlo. Y, en cuanto a la vida privada, bueno, que puedo decirte, luego de pasar por un período de enfermedad complejo, le he ganado la pulseada nada más y nada menos que a la muerte.