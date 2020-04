Carolina Coelho y María Verónica Fletcher

Desde hace algún tiempo, la lana ha vuelto a tener protagonismo de la mano de emprendedores que priorizan el cuidado del medio ambiente teniendo en cuenta la lana es un producto natural reciclable y biodegradable.

Pero además ha ganado terreno teniendo en cuenta los beneficios que tiene para quienes usan prendas hechas con esta fibra que, puede abrigar en invierno y aislar el calor en verano, y es además antialérgica.

En nuestro país, se han comenzado a realizar diferentes cursos con el objetivo de mejorar este trabajo artesanal que viene de años y que hoy, vuelve a ser valorado.

Así es como Carolina y Verónica iniciaron su emprendimiento, “Orígenes Textiles”, con el objetivo de algún día, poder vivir de ello.

Sus nombres, de dónde son

Carolina Coelho Lamaison y María Verónica Fletcher Ruiz, bien salteñas…

Además de Orígenes Textiles ¿cuál es su tarea?

Carolina: Divido mi tiempo entre las tareas de la empresa familiar ganadera y mis clases de pintura y ahora este nuevo emprendimiento.

María Verónica: me dedico a la decoración y ambientación y agregué esta tarea de trabajar con lana y junto a Carolina fundamos Orígenes textiles y trabajamos juntas en mi casa.

Cuándo y cómo surge la idea de comenzar este emprendimiento

En el mes de setiembre del año 2019 empezamos a trabajar en un emprendimiento cuya materia prima fuera la lana uruguaya…

¿En qué consiste vuestro trabajo, realizan prendas y otros artículos?

Nuestro trabajo comienza con la lana ya lavada y peinada. Hacemos complementos de vestimenta y para la casa, hacemos senderos fundas almohadones, luminarias, mantas, pie de cama y muchos artículos más.

¿Cómo es el proceso?

El proceso es hacer la tela de lana no tejida, éste es totalmente artesanal…

Dicho proceso es muy simple, requiere agua, jabón, muchísimo tiempo, trabajo manual y por sobre todo paciencia y más paciencia.

¿Dónde consiguen la lana, qué tienen en cuenta para seleccionarla?

A la lana la compramos en las peinadurías y algo traemos de campo, esta última es poco porque todavía no contamos con las herramientas necesarias para tener un buen peinado, y el hacerlo todo manual nos lleva mucho tiempo y esto no es rentable.

Nosotras trabajamos con Lana Merino Fino de 17 micras y Corriedale de 29 micras, son lanas muy diferentes y cumplen distintas funciones.

La Lana Merino Fina sirve para todo lo que sean prendas que tengan contacto con la piel, mientras que la Corriedale nos sirve para los artículos de la casa.

¿Consideran que hoy teniendo en cuenta el cuidado ambiental la lana estará más vigente?

La Lana tiene que estar más vigente que nunca, ya que un producto totalmente orgánico con varias características que favorecen lo sustentable.

La Lana es aislante térmico, no pasa ni frío ni calor, además es ignífuga; no se prende fuego, por otra parte la lana repele el agua, ésta característica es potenciada con el proceso de afieltrado.

La Lana Uruguaya es un producto de mucha calidad a nivel mundial, la Lana Fina es usada en telas de lujo, por lo tanto no es un producto barato.

Lo que compite con el fieltro es la tela polar que es algo totalmente sintético y la tela fieltro se caracteriza por ser muy liviana.

Es importante conocer el proceso para llegar a ciertos productos, para valorar los precios. ¿Consideran que hay que darle más difusión a este tema?

El fieltro debería tener mucho más difusión, en el norte del país, y en Salto concretamente está el mayor porcentaje de la producción ovina y fina del Uruguay y para aprender sobre el proceso de afieltrado debemos ir al sur. A propósito de esto, destacamos que el SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana) ha realizado algunos talleres en el norte y fue mediante esta institución que comenzamos esta tarea.

(Recientemente Carolina fue a un curso en Montevideo para mejorar la calidad del afieltrado de las lanas uruguayas).

¿Cómo difunden y venden sus productos?

Las vendemos por la página de Instagram @orígenes_ textiles y de boca a boca.

También vendemos productos hechos de cuero, como pulseras, tobilleras y sobres, en este caso compramos cuero curtido y teñido previamente.

El público respondió muy bien, aunque desde hace un mes está muy tranquilo, debido primeramente al comienzo de clases y luego porque como es sabido, surgió el tema del coronavirus.

¿Cuál es vuestro objetivo?

Que nuestros productos sean conocidos por la mayor cantidad de público posible y ojalá algún día podamos vivir de esto.

Hoy por:

Sara Ferreira