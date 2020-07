Hoy por: jorge Pignataro

Con Paolo Sagradini, Director de Murga La Clarinada

Tiene 46 años de edad y es el actual Director Escénico de Murga «La Clarinada». Fuera del ámbito específico del Carnaval, trabaja en IPRU (Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay), INJU (Instituto Nacional de la Juventud) y Dispositivo Ciudadela Salto (institución que este fin de semana cumplió siete años, dedicada a la atención de personas con consumo problemático de sustancias), donde se desempeña como músico en el rol de educador socio-terapéutico en adicciones. Por otra parte, está en sus planes comenzar estudios de Licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de la República. Nos referimos a Paolo Sagradini, con quien EL PUEBLO dialogó especialmente sobre murgas y carnaval para esta sección Al Dorso.

¿Qué recuerdos tiene de sus primeros años de vida?

Soy nacido acá en Salto el 30 de setiembre de 1973. ¿Recuerdos de infancia y adolescencia? Y bueno…siempre relacionados a la murga. De la infancia recuerdo tardecitas de verano, de calor, diciembre o enero, sentarme en el cordón de la vereda porque del otro lado de la casa de enfrente ensayaba la murga Los Charoles, me acuerdo que escuchaba el bombo y aquella Marcha Camión tan típica de Los Charoles y me imaginaba un mundo re lindo. Después, ya en la adolescencia, los recuerdos son de las primeras murgas que formamos con gurises en el liceo, lo que después desembocó en La Nueva, recuerdo juntadas invernales para armar repertorios…

Ya que menciona el invierno, ¿cómo se prepara usted, como murguero, en estos meses?

Yo particularmente descanso. Aunque no parezca, se trabaja mucho en el armado de un espectáculo murguero, estar en una murga lleva mucho trabajo. Entonces ahora estoy descansando, no estoy pensando en repertorios, ni en escribir, ni nada de esas cosas, sino que aprovecho este tiempo para pensar en otras cosas…

¿Cuál ha sido, a grandes rasgos, su trayectoria dentro del Carnaval?

Soy fundador de murga La Nueva, en la cual participé desde 1992 hasta el 2011, también participé en las murgas La Soberbia, Falta la Papa y ahora en La Clarinada.

¿Qué significa ser director de una murga y qué aptitudes considera que tiene que tener?

El Director de murgas es un personaje más que tiene la murga, no es necesario tener aptitudes especiales para serlo, obviamente que sí se necesita saber música, tener buen oído, bailar bien y ser expresivo, porque esas cosas aportan y enriquecen la labor, pero eso igualmente es necesario ejerciendo cualquier rol en la murga…

A veces se escucha decir que contar con un «buen plantel» es lo imprescindible para cualquier Director en cualquier ámbito. ¿Qué piensa?

En el caso de una murga, cuando se habla de plantel, por lo general se hace referencia a la calidad artística de los componentes, y si bien es importante, lo es también la calidad humana. Una murga debe tener calidad en ambos sentidos, porque el proceso de armado requiere de una convivencia a todo nivel, considero muy importante salir con personas con la cuales se puede convivir, y lo valoro por sobre la calidad artística.

¿Qué reflexión le merece cuando se dice en forma generalizada que «las murgas son de izquierda»?

Las murgas en esencia son críticas y desde siempre, se paran del lado del que menos tiene, o el más vulnerado, por eso la crítica es hacia el poder de turno, a lo hegemónico, a lo dominante, a lo que se nos impone, etc. No estoy de acuerdo con la politización partidaria de las murgas, por la forma que tengo de ver las cosas, lo que escribo obviamente tiene un tinte ideológico que está bastante corrido a la izquierda… Se ha generado un revuelo con respecto a las murgas y su crítica, pero si profundizan un poco en la historia, se darán cuenta que siempre fue así, capaz «molesta» un poco la exposición que tienen los conjuntos en algunos medios de comunicación, lugar que siempre manejaron intereses vinculados a la derecha.

¿Cree entonces que podría haber murgas «de derecha»?

Claro, porque este género artístico no es exclusivo de la izquierda, también podría haber murgas de derecha. El tema es que no saben, no les gusta o no se animan…

Háblenos ahora de años, canciones, compañeros… que guarda entre lo mejor de sus afectos…

Obviamente que murga La Nueva marcó mi vida artística, no solo porque me permitió explotar mi lado artístico y expresivo, sino porque también me permitió compartir momentos con personas que admiro mucho como Alberto «Negro» Chiriff, «Galleta» Cayetano, Pablo Sánchez, Miguel González, Ernesto Lasiú, Pedro Zeni, que a la vez son referentes ineludibles de nuestro carnaval. He estado en murgas con «Chechita» Costa, Sergio «Cucaracho» Rodríguez… ¡Señores murgueros y mejores personas! Obviamente soy injusto con decenas de otros compañeros, no me daría el tiempo ni el espacio para nombrarlos…

¿Qué opinión le merece la participación de jóvenes en las murgas… Se interesan y comprometen?

Sí… Y las murgas jóvenes son sumamente importantes, porque son las que siguen con la tradición, con otras formas, otros códigos, pero con la misma validez y respeto. Yo cuido la «murga joven», acompaño su proceso y he sido parte en los comienzos de esa movida en el departamento.

Finalmente, como artista acostumbrado a los escenarios, ¿cómo está viviendo esta situación de pandemia?

Con incertidumbre. A veces pienso: ¿qué va a pasar? No es fácil, porque la murga es un proceso creativo grupal, donde convivimos veinte personas constantemente. No sé qué va a pasar con el tema de los espectáculos públicos. Yo lo estoy viviendo con una gran incertidumbre. Sería una pena, pero lo ves también con todas las cosas colectivas que tienen público. De cualquier manera está todavía lejos el carnaval, pero siento incertidumbre igual.