Martín Pereyra es sanducero, nació el 18 de noviembre del año 1996. Desde corta edad supo que su vocación era tocar la guitarra, a sus 12 años fundó junto a dos amigos (menores que él) el grupo Abriendo Caminos y hoy, a sus 23 años, cursando la carrera de agronomía, asegura que integrar la Sinfónica de Tambores, significa haber llegado a la meta en el ámbito musical.

1- ¿Dónde y cuándo nació?

Nací en Paysandú el 18 de noviembre del año 1996, donde viví toda mi infancia, me crié en la zona de El Molino Quemado en la costa del arroyo San Francisco.

Fui a la escuela rural en esa zona, cursé de primero a sexto en la misma escuela, con la misma maestra, íbamos a la escuela a caballo con mis hermanos, fue una infancia muy linda, con todo el ambiente de campaña.

2- ¿Cuándo comenzó a tocar la guitarra?

Comencé a tomar clases de guitarra a los 8 años hasta los 10. Siempre tuve guitarras de juguete, pero la primera que toqué era de mi abuelo. Él se la había comprado porque le gustaba, pero nunca tocó y estaba ahí guardada en el ropero de casa y nadie tocaba. A mí me gustaba el ambiente de los fogones porque mi padre tenía una aparcería (El Relincho) y siempre fui mamando eso desde chico y además a mi familia les encanta todo el tema de acordeones y guitarras, reuniones de aparcerías y fogones.

Un día mis padres decidieron mandarme a clases para ver si aprendía algo y a la segunda clase ya salí tocando una canción, luego me fui perfeccionando, e incluso Cocorico Apesetche (integrante de La Sinfónica) me enseñó mucho.

3- ¿Cuándo fue su primer contacto con el público?

En el año 2008, con 11 años participé en Paysandú en Conquistadores que era un concurso de canto y para el cual se hizo un casting en el Shopping de Paysandú. Participaron alrededor de 700 concursantes y clasificaron en el entorno de 50. Había tres categorías; menores, adolescentes y mayores; yo entré en la de adolescentes y gané, luego compitieron los ganadores de cada categoría y también gané. Eso fue un gran impulso porque mucha gente me conoció, pero ya había subido a un escenario solo por primera vez con la guitarra a los 9 años en Young en un festival en la cancha de Baby Fútbol. Además previo a eso iba mucho a la radio con Hugo Conde, y en la fiestas de la escuela y demás siempre actuaba.

4- ¿Luego formó el grupo Abriendo Caminos?

Sí, al año siguiente de haber ganado el concurso, formamos el grupo Abriendo Caminos, yo tenía 12 años, el acordeonista (Felipe Basso) tenía 8 años y el otro guitarrista (Alfonso Martínez) tenía 11 años.

Éramos dos guitarras y un acordeón, además yo era la voz principal. En Abriendo Caminos estuve 7 años, hasta hace 4 años que pasé a integrar la Sinfónica de Tambores.

5- ¿Cómo fue ese cambio?

En el año 2016 me vine a vivir a Salto y surgió la posibilidad de integrar La Sinfónica, también debido a los estudios me facilitaba teniendo en cuenta que en un grupo como Abriendo Caminos , que era la voz principal y tocaba la guitarra no podía faltar a los show, porque contratan al grupo esperando que esa persona vaya, pero en La Sinfónica, si bien la gente sabe que estoy, tengo un rol secundario que es tocar el bajo y hacer segundas voces aunque ahora estoy cantando cantidad de canciones como primera voz, es un puesto que se puede cubrir cuando no estás. Entonces si con tiempo aviso que no puedo estar debido a los estudios, me pueden suplantar.

6- ¿Qué significa integrar este grupo?

Estar en La Sinfónica para mí es como haber -dentro de mis expectativas- llegado a la meta porque al estar en grupo que representa nuestra música en el país y en el exterior, es muy importante, es el grupo que arrancó con ese estilo y llegar a compartir escenario con la persona que me enseñó mucho desde chico es muy significativo.

7- ¿Hay diferencias entre el público de un país y otro? ¿Cuál es el escenario que más le ha gustado?

Estuvimos con La Sinfónica el año pasado en Brasil en una gira por San Pablo, Vacaría y Caxías do Sul, también en el 2014 hicimos una gira por Portugal y España con Ballet Tierra Adentro, donde me acompañaron músicos de Abriendo Caminos. Respecto al púbico, en Río Grande do SUL, en Brasil la tradición es muy similar a la nuestra, y la música con acordeones y guitarra les encanta, además Cocorico tiene mucha facilidad para cantar en Portugés, entonces eso facilita que el público entienda la letra y lo hace más fácil y allí al grupo le fue muy bien, de hecho vamos a volver ahora en febrero.

En cuanto a la experiencia en Portugal y España la aceptación del público no es tan buena como la que hay en esta región ni en Argentina y Brasil, pero nuestra música llama la atención y cae bien en cualquier lugar. La actuación allí fue en el marco de un intercambio de culturas donde había rusos, turcos, chinos y era particular ver que cuando subíamos a tocar, representar nuestra música, a la gente le gustaba más que la de otros lugares lo que refleja la alegría que transmite la música de nuestro país.

Respecto al escenario, el que prefiero, si bien no es el que más grande en el que he tocado, es el que más me gusta y es la Meseta de Artigas, porque tiene un sentimiento especial, voy desde que tengo un año y acompaño la marcha desde los 4 años.

8- ¿En las reuniones con amigos, la guitarra nunca falta?

Siempre fue así desde chico, en todas las reuniones familiares, en los fogones, las fiestas de fin de año, en las fiestas de fin de curso y ahora también lo tengo incorporado; a los lugares que voy, llevo la guitarra. Aunque a veces digo que voy a ir a sentarme y charlar, siempre termino tocando.

9- ¿Cúal fue su primer guitarra?

La primera es de la misma marca que la que tengo ahora; Jaime Cortes, es argentina y me regalaron mis padres cuando se armó Abriendo Caminos, la usé dos años y me la robaron de mi casa.

Es importante destacar que en ese momento a través de la radio de Paysandú, la gente se enteró y me ayudó mucho, hicieron una colecta y me compraron una que es la que uso ahora.

10 -¿Cuál es su objetivo?

En este momento mi carrera es lo más importante, si bien la música es importante y no es un hobby porque lo hacemos de forma profesional y trato de asistir a todos los toques que puedo, hoy priorizo la carrera. Agradezco mis logros a mis padres, a la gente que me ha acompañado y ayudado incondicionalmente, como por ejemplo la gente de radio que me ha difundido por mucho tiempo, a los integrantes de la Sinfónica por la oportunidad que me dieron porque sé que hay músicos mejores que yo, pero en esto creo que es como lo jugadores de fútbol tenés que tener suerte y a mi se me dio la posibilidad para estar en este lugar.