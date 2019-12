Gabriela Cardozo:

Periodista y comunicadora de larga trayectoria, Gabriela Cardozo supo comenzar el ejercicio de su profesión en uno de los altares del periodismo local, Radio Cultural. Desde allí, continuó el camino elegido, transformándose en una de las voces más reconocidas del medio. También, incursionó en la docencia de su vocación, procurando transmitir el importantísimo valor que sostiene con convicción: “no concibo la libertad, sin la libertad de expresión”.

1- ¿Desde cuándo y por qué periodista?

Yo no diría periodismo, yo diría comunicación; que empezó allá por el año 1986, quizás, en la vieja radio Cultural, con José Berniz, Rodríguez Cristaldo, de la Revista Hablada, donde estuve como asistente; buscaba los discos, estaba un poco en la parte administrativa, etc. Esa fue mi primera experiencia. Después entendí que había que capacitarse un poco más, para lograr tener un lugar específico. En el año 1988, fue cuando Alma Rola Pisorno vino a Salto con los talleres de comunicación, informativista y locutor, taller que hicimos con un grupo de compañeros, y obtuvimos un diploma que nos habilitó como locutores informativistas.

2- ¿Siempre se desempeñó en radio?

Mis inicios fueron en radio, como ya lo mencioné. Después de obtener el diploma, estuvimos un tiempo en FM Del Lago, con Luis Nickelson, con un programa, no periodístico, sino que musical, que iba a la tarde; alegría de hacer radio que nos duró poco, porque teníamos que pagar el espacio y para lograrlo, teníamos que vender publicidad, y no llegábamos. Pagábamos el espacio pero no nos quedaba para repartir y disfrutar de la radio y sus ganancias (risas). Hasta que después sí, llegó la participación en la televisión de la mano de Jorge Rodríguez.

3- ¿Cuál es la gran diferencia entre la radio y la televisión?

Hay diferencias. Te lo puedo decir desde el lugar que ocupo hoy como comunicadora. En la radio, nosotros no trabajamos con guiones, por lo tanto, tiene que ser algo muy ágil, muy interactivo, con mucha actualización de noticias, y tener que estar en una constante búsqueda de actualización de información. La televisión lo que te permite, es estar mucho más tranquilo, porque tenés tiempo para preparar la noticia, salir en busca de ella y editarla. En radio, de la manera que estamos haciendo ahora, es mucho más ágil, al ser mucha actualización.

4- ¿El periodista del interior del país tiene las herramientas necesarias para el desempeño de la profesión?

Una diferencia es el laudo. Este termina siendo, siempre, el desafío del periodista del interior: lograr alcanzar un laudo más justo. En este tema la diferencia es grande entre Montevideo y el interior. Creo que al respecto dependerá mucho de poder unirnos entre todos y buscar mejorarlo; pero, creo que sí podríamos conseguirlo. En cuanto a las herramientas, creo que no le tenemos que envidiar nada a los de la capital. Hablo desde el medio en el que me desempeño hoy en día. Estamos con la tecnología más avanzada. Puedo decir que trabajo muy tranquila, con las herramientas necesarias.

5- Ser periodista hoy, con un mundo tan conectado, con las fake news a flor de piel por las redes sociales, ¿es distinto al de hace algunos años?

Sí, es totalmente diferente. Hoy, lo que nos permiten las redes sociales es indagar en las diferentes opiniones, cuando antes, teníamos únicamente las dos versiones de un hecho, y, hoy, a raíz de las redes sociales, podemos agregar la opinión de la gente, lo cual nos permite indagar un poco más y, por ahí, terminar descubriendo que tanto la versión de una campana, como de la otra, les faltaban algunas cosas que terminando descubriendo a través de las redes. Por eso creo que, hoy, las redes son un apoyo importante para el desempeño de la profesión periodística.

6- Por lo tanto, a contramano de lo que muchos sostienen ¿las redes sociales bien utilizadas, no son tan malas?

Absolutamente. Claro, bien utilizadas; porque el periodista tiene que estar viendo las diferentes opiniones, pero, al mismo tiempo, comprobando que dicha opinión no sea inventada, y no sea algo publicado en contra o a favor de. Se nos complica un poquito más porque necesitamos un tiempo más extenso para chequear, pero, para mí, es una herramienta importante y ágil, estando, muchas veces, más actualizada que muchos medios de comunicación. Sin dudas. Encontramos muchos elementos válidos para ejercer la comunicación.

7- ¿El periodismo debe seguir siendo considerado el cuarto poder o, ya se transformó en el primero, al tener, quizás, mayor credibilidad que otros actores sociales?

Yo creo que pasó a ser el primer poder. Nosotros lo vemos a diario; está a la vista. La gente nos consulta, la gente nos pregunta. Más allá de que nosotros podemos estar equivocados en lo que decimos pero, creo que, por ejemplo, las autoridades como actores políticos, y la política en sí, han perdido credibilidad, por eso, la gente confía tanto en los medios de comunicación. Más allá de que algunos, hoy, tildan al periodismo de amarillista, o de ser operadores de. Pero, al mismo tiempo, creo que muchos tienen en claro quiénes utilizan el medio para informar, y, quiénes, para otro tipo de fines.

8- La democracia y la libertad, ¿van de la mano del periodismo; sin éste, existirían aquellas?

Sin el periodismo, dudo que hubiera tanta democracia. Siempre se intenta ocultar diferentes cosas y, el periodismo, ha sido el que ha salido a levantar la bandera y revelar lo que sucede, qué señor hizo tal o cual cosa, o, trató de ocultar aquello otro. La gente confía en el periodismo. Y, en cuanto a la libertad, no la concibo sin la libertad de expresión. Por lo tanto, el periodismo es fundamental.

9- Incursionó en la docencia del periodismo, ¿qué es ella para usted;si le consultaran qué carrera seguir, recomendaría ser periodista?

No encaré tanto la docencia desde el punto de vista formal del periodismo. Intenté de inculcar o transmitir la experiencia que tengo en radio, que fue el área que me toco enseñar. O sea, el periodista es periodista y se puede desempeñar en cualquier medio de comunicación. No difiere mucho el periodista de prensa, radio o televisión. Creo que los lineamientos del periodista, si están sólidos, le permiten actuar donde sea. No hay un periodista específico para tal o cual medio. Puede tener más o menos condiciones para tal o cual medio, pero, en sí, es uno solo. Eso es lo que he tratado de transmitir.

No sé si les recomendaría seguir periodismo; creo que toda carrera tiene que ser por vocación. Yo, desde mis comienzos, supe que la comunicación era lo mío y encaré. Creo que pueden probar, por curiosidad, pero, en definitiva, si deciden seguir este camino, tiene que ser por vocación. Si realmente sentís que es lo tuyo, que te gusta, tenés que acercarte a una radio, a un diario, a un canal, una productora, y probar. Si ves que te gusta realmente, bueno, sí, apostá a ello.

10 -¿Le quedan deudas pendientes en el ejercicio de su profesión?

Creo que no. Hay etapas. Hoy por hoy, no estoy tan inmiscuida en el periodismo de investigación; sí, en el disfrute. El estilo de programa de radio que hacemos hoy en día, si bien informamos y mantenemos a la gente al tanto de todo lo que viene aconteciendo, lo hacemos de un modo más de humor, porque es más entretenimiento y compañía, nuestro estilo de programa. Hoy, encaro la profesión desde el disfrute.