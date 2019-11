Con Alejo Ignacio “Nacho” Gaite

Alejo Ignacio Gaite – conocido en el ambiente de sus allegados como Nacho – es un cineasta muy joven de nuestra ciudad que en pocos años ha logrado que sus proyectos hayan obtenido importantes reconocimientos que le han posibilitado desarrollar su labor en Miami y en nuestro país.

1- ¿Qué recuerda de su época de niño?

“Desde niño siempre me cautivo la representación o interpretación a grandes rasgos, claro.

En la Escuela Nº3 el teatro era una actividad de clase con la maestra Miriam Chiappa, esa experiencia sin saberlo en ese momento cambió mucho en mí, me di cuenta cuanto me atraía representar algo en otras palabras; comunicar a mi manera, claro en ese momento era un niño, esa es una evaluación que puedo hacer hoy.

Después de esa experiencia, en el verano del 2011 antes de entrar al liceo, comencé a filmar mucho en mi casa, todo lo que pasaba, me filmaba haciendo representaciones y diferentes personajes… estaba deslumbrado, filmaba todo tanto así que tenia una pecera y en modo de buscar la mejor forma de filmar a los peces metí la cámara adentro de la pecera pero la cámara no murió.

Con mi hermano también armábamos tachos de luces de colores, de forma casera en nuestro cuarto, luces y cosas colgando.

Yo usaba para filmar mucho eso.

Poco a poco seguí experimentando en el mundo del audiovisual, sin saber donde me metía, hasta que en ese mismo año quise realizar mi propio corto, me emocionaba mucho la idea de ser el creador de mi propia historia que pronto mis familiares serian los espectadores.

Y así fue por mucho tiempo más, creaba mis historias las filmaba y en las reuniones familiares las mirábamos todos… me sentía en un cine, cada vez me esforzaba más creaba estabilizadores, micrófonos, trípodes todo de forma casera, mucha cinta y palos de escobas.

Y así fui cada vez perfeccionándome más a través de cursos online dictados por directores de Montevideo, o presenciales en algunas ocasiones, con profesores de salto también, hacía todo lo que podía con el afán de formarme.

Fue una muy linda etapa en la que tuve mucho apoyo de mis padres.

Creo que fue una gran etapa ser un niño y poco a poco meterte en ese mundo desconocido para mi en ese momento y crecer, pasar la adolescencia hasta adulto siempre acompañado de ese arte comunicando cosas diferente en cada etapa de mi vida, no es lo mismo el contenido que genero hoy al que generaba en mis comienzos, no solo por los equipos y el conocimiento, sino porque el ojo estaba en otro lado. Es una convivencia con esa manía de comunicar a través de un producto audiovisual, una manía que siempre me acompaña”.

2- ¿Cómo vivió la experiencia en la creación del cortometraje «Oficios Olvidados»?

– “Ese cortometraje parte de una charla con mi padre en la que el me comentaba que observaba como algunos oficios se estaban perdiendo, como el zapatero, el revistero, entre otros… ese comentario despertó una inquietud por documentarlo, entonces comencé a buscar oficios como afilador de cuchillos, revistero y otros más… los contacté y comencé un corto documental, que creo que tiene una particularidad que cuanto más pasa el tiempo más valor genera esos testimonios porque menos de esos oficios vemos.

Me resultan muy atractivos elementos antiguos porque carga mucho con historia, una silla pudo haber sido de una niña o de un anciano en sus últimos días, los objetos tiene historia y cuentan mucho y creo lo mismo de los oficios, de la dedicación”.

3- Cuéntenos de cuáles festivales participó y qué reconocimientos obtuvo…

– “Lo cierto es que los festivales han estado muy presentes en mi adolescencia, fue cuando generaba mucho contenido y enviaba, no estoy seguro con exactitud en cuantos participé pero si han sido más de 15 festivales, algunos me llevé algún premio en otros solo mi participación, han sido desde festivales organizados por la UNESCO en España hasta festivales nacionales pasando por algunos en Brasil, en Rio de Janeiro más específicamente. Respecto a premios, obtuve mejor cortometraje ficción con el corto “a la ciudad” fue mucha producción en la que había aproximadamente 10 actores esperando que un niño de 13 años le diga “acción”, agradezco mucho que la gente haya confiado en mi, eran días de rodaje muy largos, arrancábamos muy temprano en una chacra, costo mucho ese cortometraje, pero se llevo el premio a la mejor ficción. También obtuve mejor animación, fue una Stop-motion… lo que más hacía era ficción y fue donde más premios obtuve o menciones. En un festival gané un premio que era asistir al festival de cine de Punta del Este, yo tenia 14 años, me había inscripto solo porque lo había hecho solo, pero no me aceptaban solo, entonces anote a mis padres y mi hermano como que ellos habían filmado o editado porque no me permitían inscribirme solo, entonces viajamos todos y asistir a ese festival, de esa dimensión fue todo, fue mucha emoción, fue estar donde siempre había soñado, me motivo mucho para volver y seguir generando contenido, haciendo cortos y diferentes piezas audiovisuales. En muchos festivales no me aceptaban por ser menor de edad y mentía mi edad me ponía unos años de más porque quería participar realmente.

4- ¿Que nos puede contar del cortometrale “Al Medio?

Cortometraje “ Al Medio”. Fue un corto que nació con amigos, era la primera vez que trabajábamos juntos y era un corto que lo filmábamos los fines de semana cuando mi amigo tenia su casa sola, llevábamos los equipos desplegábamos todo y corría cámara. Fue una gran experiencia para mi ya que anteriormente no había trabajado en equipo donde una persona se encargaba del sonido y otra persona de la cámara.

5- ¿De qué versa la nueva producción audiovisual que está realizando para Miami?

– “Trabajar para afuera se lo debemos al nuevo paradigma en el que vivimos donde el núcleo es internet, nunca pensé estar en la comodidad de mi casa editando contenido para redes de afuera, desde Miami a Europa o Argentina, todo desde mi casa, es lo más comercializado hoy en día y es en lo que más trabajo; generando contenido para redes, no solo audiovisual sino que de cualquier formato multimedia.

Tengo en Montevideo mi estudio en donde si hago producciones tanto fotográficas como piezas audiovisuales pero todo es para las redes, las redes son todo hoy y hay que saber usarlas, es un arma de doble filo»

6- ¿Cómo fue el trabajo creativo de «Entretelones»?

– “Entretelones no solo fue un cortometraje documental, fue un aprendizaje personal. Durante mucho tiempo trabajé con el grupo Kalkañal de Salto generando videos, fotos y gráficos sobre sus obras, sus integrantes también han colaborado en mis cortos actuando o maquillando. El tiempo en el que acompañe su trabajo generando contenido me di cuenta cuan valorable es lo que hacen ellos atrás del telón y no hablo literal… hablo meses antes del estreno de la obra, no son ensayos comunes, son trabajos de conocimiento, de darle vida y existencia al personaje a través de un gran proceso, es muy interesante, no solo se aprenden la letra, hay una preparación psicológica y de conocimiento. Un estudio sobre el comportamiento humano, mucho trabajo realmente, es algo que se ve en sus obras como impacta en el público y bueno con el afán de mostrar eso comencé a filmar todo terminando en un producto audiovisual que es un documental, estuvo en catálogos y cartelera de varios festivales de cine en Montevideo y en Punta del Éste. Aprendí mucho en el proceso de ese documental, retrate mucho la disciplina del ser humano y su comportamiento, me puso en un lugar un poco extraño al ser observador del humano siendo yo uno».

7- ¿Cómo fue su experiencia al viajar por un tiempo al exterior?

– Estuve en Dinamarca comenzando un documental.

Leí mucho antes de viajar y lo que más se destacaba era que es conocido por ser el país donde están las personas más felices del mundo, bueno, no iba a dejarlo pasar por alto. Personalmente me interesa mucho el ser humano y su comportamiento psicológico.

En Dinamarca lo confirmé, la gente es muy feliz, anda mucho en bici, la casa no tiene seguridad, no las necesitan. Fue una experiencia que me dejo pasmado. Filmé mucho, hicimos muchas entrevistas. Intenté retratar mucho el comportamiento humano, la gente respetaba mucho el trabajo y tenia mucha disposición para hablar, muy diferente a Uruguay que ven una cámara y disparan a otro lado, o se enojan si los estas filmando.

Valoré mucho el poder hacer lo que me gusta pero en otro lugar, aprendés mucho, hay mucha gente muy capacitada de la que uno aprende”.

8- ¿Cómo surgió el proyecto «Carmel News» qué particularidades tiene… y de qué forma se está divulgando?

– “En ese proyecto somos dos Carmel Amorim de Montevideo que es estudiante de Cine en la Escuela Nacional de Bellas Artes y yo que estudio comunicación audiovisual en la Universidad de Montevideo. Comenzó siendo un estudio en las redes probando un producto comunicativo con determinadas características como lo es “CARMEL NEWS” en principio es una cuenta de Instagram donde una chica “Carmel” quiere ser periodista y diariamente sube contenido a su cuenta de la red, es un contenido muy particular donde ella hace sus propias notas en las que fracasa pero no deja de sentirse exitosa, el personaje responde mensajes e interactúa con los seguidores, muy poca gente sabia que se trataba solo de un personaje y con el fin de analizar el comportamiento de la gente, hay una búsqueda de incomodar, molestar y generar repudio, exitosamente lo logramos y estamos filmando la serie web de ese personaje, llamada NOTERA que estrenaremos el día viernes 1º, con la serie buscamos que aquellos personajes que odiaron el personaje o se burlaron por su incapacidad o ingenuidad ahora conozcan su vida, y así puedan entenderla que es lo que siempre hace el humano, se burla o juzga pero cuando conoce realmente es cuando lo puede entender”.

9- ¿Cómo se proyecta hacia el futuro?

– “ Además de encontrarme en plenos rodajes de la serie también me encuentro escribiendo el guión de mi primer largometraje, mi primera película es una ficción que raya en lo bizarro, tiene mucho cinismo, también busca generar repudio o incomodidad.

10- ¿Y cómo es eso?

María Fernanda- “Me gusta mucho dejarlo en un lugar incomodo al espectador y que eso lo haga pensar. Toca muchos temas que son caóticos y polémicos en esta era.

Por lo pronto estoy subiendo todo mi contenido a la pagina web de mi productora :

ww.quintapataproductora.com