Juan José Díaz Cattani es uno de los comunicadores con más trayectoria en nuestro medio, ha incursionado en medios escritos, radio y televisión, de la misma forma que ha desempeñado su tarea en diferentes rubros, siendo su preferido el agropecuario, ya que se trabaja a otro ritmo, con otra calidad de gente, «no quiere decir que sean mejores que los demás sino que uno se siente cómodo».

Juan José nació en Salto el 10 de abril de 1957, en barrio Lazareto, aunque luego se crió en Almagro.

1- ¿Cómo se componía su familia?

Por mis padres, mis hermanos (5 varones y una mujer), y una tía que vivía con nosotros.

2- ¿Cómo se compone ahora?

Mi esposa, 5 hijos y 4 nietos.

3- ¿Desde joven estuvo vinculado a los medios de comunicación?

Sí, mi hermano mayor (Carlos) trabajó en EL PUEBLO como periodista, momento en el cual además estudiaba y trabajaba en un instituto (en calle Uruguay y Beltrán) donde se daban clases de dactilografía, entonces a veces no le daba el tiempo de ir a casa a comer, de manera que nosotros le llevábamos la comida de noche al diario, ya que trabajaba en ese horario. Fue entonces que comenzamos a conocer las tareas que se realizaban. En ese momento en el local de EL PUEBLO funcionaba además una editorial (Sarandí), se hacían libros y encuadernaciones y libros para catequesis y así siendo adolescente comencé a trabajar, armando las páginas de esos libros y luego haciendo el reparto del diario por las mañanas.

4- ¿Cuándo comenzó a trabajar como periodista?

Siendo estudiante, cuando estaba cursando quinto año (1º de preparatoria) y una profesora de Filosofía (Rosario Mijalofsky) que le gustaba cómo hacía mis exposiciones, cómo me expresaba, me comentó que estaban precisando gente en EL PUEBLO; me presenté y comencé a hacer algunas pruebas en noviembre del año 1972. Al principio hacía el pronóstico del tiempo, las policiales, y alguna nota de gente que viniera al diario.

5- ¿Cuál fue su primer entrevista?

Fue al padre de Germán Coutihno que era jefe del Correo, la segunda fue a un señor que era receptor de Aduanas y la tercera al gerente de Anda.

6- ¿Cuándo comenzó a cubrir la parte agropecuaria?

En ese entonces había todo un movimiento de mejoramiento ovino, la familia Muguerza trabajaba con su majada en mejoramiento Corriedale y se hacían muchas jornadas en Valentín y esa zona, y no había quién fuera. Recuerdo que estaba Francisco Arrizcorreta que era uno de los que escribía, el Secretario de Redacción era Ricardo Lorenzelli, escuché clarito cuando dijo ‘mandalo al nuevo’, y así empecé a salir a hacer notas en campaña y me gustó.

7- ¿Cuál fue su comienzo en radio, y en televisión?

En los años 90, trabajé en Radio Cultural en La Revista Hablada, y en televisión, comencé participando en el informativo, pero me costaba mucho estar delante de la cámara, me ponía nervioso, movía demasiado las manos, me movía, así que pasé a hacer entrevistas, no salía en cámara. Luego realicé un curso en Buenos Aires de cómo hablar en público, además hice un curso para modificar la voz que era muy baja y otra condicionante que tenía, fui a la fonoaudióloga y luego arranqué con programas en la televisión.

8- ¿Cuál fue la noticia más difícil, la más fea y la más importante que le tocó cubrir?

La más difícil fue en la época de la dictadura cuando entrevisté al general Boscán Hontou en el Hotel Salto, en ese momento no había grabadoras, anotábamos en una libreta, y cada tanto me decía ‘¿qué puso?’ y me hacía leer lo que había escrito, nunca me trató mal, pero fue difícil porque tenía que darle cuenta de lo que escribía.

La más fea fue cuando cayó el avión donde falleció el intendente Néstor Minutti, recuerdo que le había hecho una entrevista antes de que viajara a Montevideo, se la hice en el Liceo Ipoll, de noche, porque así me lo había indicado él, andaba muy ocupado y me dijo que fuera al Liceo donde daba clases.

El día que falleció era mi día libre, un lunes pero cuando vi la noticia por televisión, llamé al diario para ponerme a las órdenes, e inmediatamente Cesio que era el director, me dijo que fuera a cubrir la noticia, fui al Hospital, pregunté Minutti, me hicieron entrar por un costado de la emergencia y lo vi; había fallecido.

Una de las más importantes si bien no alcancé a entrevistarlo, fue cuando vino el Papa Juan Pablo II, en Montevideo estuve bastante cerca y le saqué una foto.

9- ¿La tecnología ha avanzado, considera que ahora es mejor que antes?

Es diferente, ahora ha cambiado mucho, antes escribíamos en las máquinas que ahora están de museo, se armaba todo en plomo, hoy se usa el teléfono, el WhatsApp, por ejemplo en aquel tiempo cuando empecé en el diario, los sábados y domingos no teníamos noticias, no existía la costanera norte, la gente se juntaba en calle Uruguay, caminaban por las dos veredas y entonces íbamos, a calle Uruguay donde encontrábamos dirigentes de alguna gremial y sacábamos alguna novedad.

Tuve la suerte de trabajar con un fotógrafo (Darío Ferreira) que conocía mucha gente, sabía de todos los temas, y él me llevó de la mano, aprendí mucho con él.

10- Como presidente de APC (Asociación de Profesionales de la Comunicación), ¿cuál es la mayor satisfacción que ha tenido?

Estoy en APC desde noviembre del año 1991, excepto un período siempre estuve en la directiva, ahora hace tres períodos que estoy como presidente, y la satisfacción más grande fue la concreción del IMAE, hace muchos años que veníamos con ese tema, estuvo mucho tiempo trancado, pero hicimos una movida muy grande, la recolección de firmas fue importante, recorrimos ciudades, llegamos hasta Young, fue un trabajo intenso y cansador pero valió la pena, logramos que el tema estuviera en el tapete, habíamos planificado ir a Montevideo, a los medios y hacer una marcha en la capital, pero finalmente surgió que salía.