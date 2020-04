Hoy por: Dr. Adrián Báez

Melisa Ferradini:

Criada en un ámbito comunicacional, nuestra entrevistada de hoy, tenía muchas posibilidades de optar por el camino que, al final, eligió. La radio, la prensa y la televisión, son sus pasiones, donde viene desarrollando una valiosa actividad periodística (aunque ella no se define como periodista), abriéndose camino en un medio cada vez más competitivo.

Melisa Ferradini nos cuenta sus inicios y su visión de esta profesión apasionante, que compartimos con ustedes en esta nueva entrega de Al Dorso.

¿Por qué decidió seguir el camino de la comunicación y en particular el periodismo?

No, soy periodista, es decir no estudié comunicación en una carrera en la que pudiera obtener un título relacionado con el periodismo. Fue algo innato en mí, mi padre que sí era un gran publicista, se encargó de que en mi casa se respirara todo el tiempo el mundo de los medios de comunicación. Así transcurrió mi vida en mi hogar; cuando en momentos y personas determinadas me fueron llevando hasta donde me encuentro hoy.

Como comunicadora tengo años de trabajo con aciertos y errores, y eso me ha dado la tranquilidad para decirlo con argumentos. Para muchos, debo ser muy buena comunicadora, algunos me hablan como si yo fuera periodista, y otros, se ríen de mí, pero, tengo la conciencia y estoy tranquila que realizo mi trabajo con mucha dedicación y esmero.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos?

Mis comienzos relacionados con los medios de comunicación, fueron cuando realizaba la tarea en el área de difusión y recaudación en Aldeas Infantiles SOS (una ONG Internacional); allí fue que comencé a contactarme con los medios para poder llevar a cabo mi tarea, también, lo tuve que realizar en los medios de comunicación de todo el país.

A través de esta situación, el periodista (Leonardo Silva Pinasco) me invita a compartir un espacio dentro de su programa radial que se emitía en mi querida Radio Arapey (La Mañana en Arapey), situación que al principio, me negué, pero, luego, me pareció un nuevo desafío y acepté. Con el paso del tiempo, me llegó el turno de estar en un medio escrito, y así fue; el director de Diario Cambio (Sr. Julio Aguirrezábal) me ofreció sumarme al equipo y realizar notas y columnas periodísticas que las realizo hasta el día de hoy.

Hace cuatro años llegó la oportunidad de estar en la televisión con la compañía del periodista (Juan Llantada y Gabriel Texeira Nuñez); formamos un gran equipo humano y de trabajo, en el programa “En Profundidad”, un programa de actualidad con diversidad de contenidos e invitados que se emite por el canal 4 de Cablevisión Uruguay con mucho éxito.

Conduzco actualmente junto a Ligia Súarez Varela por Preferenia FM 95.1, Es Tiempo de…un programa donde compartimos la palabra de Dios y las herramientas que nos da para tener un vida rica y abundante, como él nos prometió.

En tiempos de “fake news”, ¿qué importancia tiene la rigurosidad periodística?

Las noticias falsas no son de estos tiempos, hace mucho que existen; pero, sí es la amplitud con que se pueden reproducir en las redes sociales. La pérdida de las fuentes confiables y la velocidad de la información, hacen que se pierda el interés de las noticias y la capacidad de la lectura, para darnos cuenta si son falsas o verdaderas.

La influencia de la propagación de las noticias falsas, tiene que ver con la manera en que accedemos a la información; las plataformas, los páginas digitales, etc. Estos formatos de la información de manera ilimitada en el contenido informativo, hace que la gente crea que sus ideas se alinean a una visión dominante y, así, los ciudadanos, terminan consumiendo noticias ajustadas con información que se basa en lo emocional y en creencias firmemente enraizadas.

Para los que realizamos periodismo, la verificación de la información es lo más importante y relevante. Los efectos positivos de este tipo de noticias, ha sido provocar debates del rol de los medios de comunicación ante la veracidad de la información, esto es vital para revitalizar las ideas tradicionales de la búsqueda de la verdad.

El periodismo, juega un papel fundamental junto a las instituciones educativas, en cuestiones básicas de los ciudadanos con la lectura y el valor de la crítica, frente a las noticias; esto estimula a que el ser humano analice, comprenda, evalúe y produzca contenido para distinguir entre noticias falsas y verdaderas.

Apostemos por un periodismo real y veraz, con un sentido cívico que refiere a la libertad, el respeto y la democracia, construyendo una ciudadanía informada que libremente pueda decidir.

Es responsabilidad de todos luchar contra la creciente tolerancia al engaño y la mentira.

¿Hay diferencia entre el ejercicio de la profesión en el interior y la capital del país?

Desde mi punto de vista, hay diferencias; más recursos económicos, más recursos humanos en la producción de contenidos, escenografía, equipamientos, etc. Con respecto a la calidad en el periodismo, la capital los tiene en lo económico pero, no significa la calidad en lo profesional.

Preferencia: ¿ radio, televisión o prensa?

Ay… qué difícil contestar. Te diría que la radio. Mi pasión viene desde muy chica; en casa la radio era el centro de atención, más que la televisión o los diarios. Papá vivió muchos años en Buenos Aires, estudio allí, y las radios argentinas copaban las tarde y las noches en casa.

Cuando comencé a transitar ese mundo, fue increíble, le hablás a un público que no ves pero, ese público, está presente.

Expresarse con comodidad y, a su vez, desplegás una estrategia de comunicación, es mágico…

La televisión y el diario, también, me apasionan, las vivo a diario; es decir, todos los días, pensando, planificando y ejecutando lo que voy a escribir, lo que vamos a producir y lo que voy a compartir con los oyentes.

Los tres, con sus características especiales pero, con un mismo fin; informar, comunicar e interacturar con las personas.

¿Recuerda alguna anécdota en especial, referida a sus inicios en ésta labor?

Hay muchas y me río de algunas recordándolas (risas). Los pases en la mañana en Radio Arapey con el Ruso Giovanoni, mientras realizábamos el programa junto a Leonardo Silva y Horacio Pérez; mis tips y consejos de salud y bienestar; y, la vida de la realeza y la farándula argentina; hacíamos un combo sensacional de humor y risas, y muchos más, que quedarán en mis gratos recuerdos.

El hacerse un lugar en el medio ¿cómo ha sido?

Ha sido un camino con mucha responsabilidad y constancia, soy muy disciplinada y trabajadora. La relación con mis compañeros es muy especial y cercana, sobre todo, porque nos conocemos desde hace tiempo, ya forman parte de mi vida y tenemos que acompañarnos hasta en los momentos difíciles, como el que estamos viviendo ahora.

Familia

La familia no sólo es algo importante para mí, mi familia LO ES TODO; pese a que tenemos nuestras diferencias, siempre, tengo presente que cuento con ellos. Han sido mis cimientos, la base sobre lo que soy, hoy. Tengo claro que son mi sostén y que, junto a Dios y ellos, tengo el éxito asegurado, no sé qué sería sin ellos…

¿Tiene deudas pendientes en la vida?

No lo tengo claro, suena un poco raro…, lo que estoy haciendo, y que finalmente me apasiona, no lo imaginaba, y día a día estoy consiguiendo mi espacio.

La vida te va llevando por lugares impensados, tuve mucha gracia de Dios y encontré personas adecuadas en el momento justo.

Me gustaría conocer, después que pase todo esta situación del Covid-19, Italia, principalmente el Lago di Como, la cuidad donde nacieron mis ancestros.

¿Proyectos a futuro?

No soy de planificar; por ahora estoy enfocada de lleno en mis trabajos, en la radio, en la televisión y en el diario. Día a día transito esta hermosa posibilidad de vivir y agradecerle a Dios por un día más… mañana será otro día.