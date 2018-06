El actual Presidente de la Asociación de Abogados de Salto, Dr. Hugo Ferreira, se destaca por su sencillez y hombría de bien. Su actividad profesional, va directamente ligada a su otra pasión, la docencia, a la cual le ha dedicado buena parte de su vida y en la que encuentra un accionar reconocido por tantos alumnos que han pasado por las aulas en las que ha dictado clases, en las distintas universidades locales, y por sus pares.

1- ¿Por qué Abogado?

Porque, definí lo que iba a estudiar, cuando estaba terminando el bachillerato; si bien sabía que iba a hacer algo vinculado al derecho, no había decidido todavía, porque carrera me iba a inclinar, y al momento de inscribirme en primer año de la Universidad, en la Facultad de Derecho, en el plan de estudios que cursé, había que optar ya, por abogacía o notariado, porque tenían materias en común y otras diferentes; ahí, en ese momento, fue que decidí, y me incliné por abogacía. Y bueno, a medida que avancé en la carrera, me di cuenta que, realmente era eso lo que quería hacer. Fue algo que se fue dando de esa forma; un proceso en el que, primero, tenía una idea de qué quería seguir, y luego, de convencer de que realmente era así.

2- ¿Cómo ve al ejercicio del derecho hoy, con el cambio de la normativa procesal penal, lo que ha sido y continúa siendo, tan controversial?

Es, sin dudas, un cambio importante en el ejercicio de la profesión en la materia penal, específicamente. Desde el punto de vista del Abogado, no solamente por la defensa del imputado, donde existe la posibilidad de llegar a acuerdos, en determinados casos, o de ir a juicio; y también, la intervención como defensor de las víctimas, que antes de éste régimen, no eran parte en el proceso penal, y hoy, sí lo son. Recuerdo que, cuando se empezó a aplicar el Código General del Proceso actual, también significó un cambio importante a los profesionales en el ejercicio de la profesión.

3- Dicha modificación del Código del Proceso Penal, ¿cree que ha sido beneficiosa?

Estamos en un momento donde es reciente la vigencia del nuevo Código, y donde, ya hay propuestas de modificaciones al régimen, lo que se va viendo a medida que se aplica, y si es necesario o no hacerle cambios o ajustes. Pero sí, creo que ha sido un cambio importante.

4- Actualmente es Presidente de la Asociación de Abogados de Salto, ¿es complicada la actividad gremial en general y la del núcleo de profesionales que lidera en particular?

No sé si decir que es complicado; lo que le puedo decir, es que en Salto hay más de doscientos Abogados en ejercicio, de los cuales, más de cien integran la Asociación, entonces, podemos decir que es un número importante de afiliados. Pero, a lo que siempre apuntamos, es a que haya mayor integración, a que se incorporen nuevos colegas, los que recién egresan, y otros que, hasta el momento no son socios, también nos interesa que se acerquen, porque todos pueden hacer algún aporte, nuevas ideas. Si la finalidad del gremio es la defensa de los intereses de la profesión, los intereses en común, así como otros fines, como la capacitación, la idea es trabajar en conjunto y que cuantos más se sumen, mejor.

5- ¿Qué opinión le merecen las obligaciones impuestas al Abogado por la Ley de Intermediación Financiera?

Con este nuevo régimen, que alcanza no sólo a los Abogados sino que también a los Contadores y Escribanos, en el caso en el que haya alguna operación que se pueda considerar sospechosa, hay que reportar esa información, incluso antes, el profesional tiene que informarse; en realidad, es algo nuevo para nosotros, pero que viene, lógicamente, también, de la mano de todo lo que es la normativa sobre lavado de activos, y, en esas situaciones, se hace necesario recabar esa información bajo la responsabilidad que tiene, ahora, el profesional, si no lo hace.

6- Además de la abogacía y del gremialismo, ejerce desde hace muchos años la docencia universitaria, ¿qué significa la misma para usted, sabiendo que es una de sus pasiones?

Sí, es verdad, es una de mis pasiones. Para mí, la función que cumple el docente, es fundamental. Es una de las tres funciones centrales de la Universidad, además de la investigación y la extensión hacia la comunidad, el medio. En mi experiencia, el rol que tiene el docente universitario, es muy importante, porque forma parte de lo que es el proceso de aprendizaje del estudiante; también, lo que veo, es la satisfacción que da el ver que avanzan los estudiantes en ese aprendizaje, hasta el momento en que culminan sus estudios, porque nos sentimos parte de ese proceso, donde, la transmisión del conocimiento, es esencial. A su vez, el docente, también necesita estar renovándose en su formación, en su propio conocimiento.

7- ¿Hace cuánto tiempo que es docente?

Es una actividad que, desde hace ya más de veinte años realizo, y que es algo que me da mucha satisfacción. Es importante estar siempre junto a los alumnos, y de sus inquietudes, de sus planteos, los que muchas veces nos hace reflexionar sobre varios temas, lo que creo que forma parte, también, de ese proceso del que le hablaba, y que es muy enriquecedor.

8- Como docente de Derecho Internacional, ¿considera que nuestro país se encuentra realmente integrado, se encuentra cerrado, o debería abrirse más al mundo?

En el marco del Derecho Internacional Público, Uruguay es uno de los países que, además de ser miembro de Naciones Unidas, ha ratificado muchos convenios Internacionales, multilaterales, bilaterales, por lo cual, en esta rama jurídica, los países más pequeños, con menos poderío económico, desarrollo y militar, es fundamental, justamente, participar de este tipo de organizaciones y celebrar este tipo de acuerdos, porque es una forma también, de tener una mayor presencia y solidez a nivel internacional. Más todavía, cuando la tendencia ha sido, ya no de actuar de manera individual, sino que en boque. Si observamos el actual panorama mundial, veremos importantes bloques de integración, por ejemplo, la Unión Europea, otros en América, Asia, etc. En ese sentido creo que, Uruguay, está abierto, más allá de si hay que firmar algunos acuerdos o no. Es una opción que tienen los Estados. Es necesario abrirse e integrarse.

9- La Justicia, ¿cuenta con los operadores jurídicos necesarios para un buen funcionamiento?

Por la entrada en vigencia del CPP y del Nuevo Código Aduanero se han creado muchos cargos, con el ingreso de nuevos Fiscales, Juzgados, Jueces, Defensores de Oficio. Apreciamos que, según lo que vemos en nuestra ciudad, que hay ciertos Juzgados, que tienen mucho trabajo como los de Familia, donde muchos funcionarios se han jubilado o fallecido, donde es apremiante que se incorporen más recursos humanos. Pero en sí, no creo que haya un problema en ese aspecto.

10- La familia, dice la Constitución, es la base de la sociedad, ¿es así?

Sí, sí. Tengo dos hijas, de 13 y de 10 años, y a mi señora. Para mí es un pilar fundamental; es una etapa de formación, de aprendizaje importante. Hay muchas cosas que nuestros hijos nos enseñan, es un ida y vuelta; nos hacen ver muchas cosas que nos permite cambiar de visión, al no pensar individualmente, sino que en el conjunto.

Hoy por:

Dr. Adrián Báez