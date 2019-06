Odila De Lima (52) es cantante y modista profesional; en la actualidad cuenta con su propio taller de confecciones.

Está radicada en Salto desde hace varios años pero su pueblo de origen es “La Tentación” – que pertenece a la ciudad de Paysandú. Nos cuenta que sus años escolares transcurrieron en la Escuela No. 50, en la zona rural y cuando tenía quince años se vino con su familia al departamento de Salto. Ya de niña junto a su hermano – que es acordeonista – se destacaba como cantante y esa vocación estuvo latente durante años hasta que finalmente desde hace algunos años logró concretar su sueño de dedicarse a la música y hoy tiene su propio show. Odila tiene el mérito de haberse formado como modista por correspondencia; comenzó con el curso a los doce años y recibió su título a los dieciocho, comenzando rápidamente a trabajar. La artista hoy a sus cincuenta y dos años está viviendo un momento muy especial de su vida y se siente muy agradecida por haber alcanzado concretar su gran sueño con la música. Confiesa que la clave del éxito está en saber llegar al corazón de la gente… saber transmitir y para ello es imprescindible amar lo que se hace. Odila De Lima fue criada en el campo… en un lugar del cual guarda los mejores y sanos recuerdos… del Paraje Valdéz y de su pueblo “La Tentación

En el año 1982 – en plena adolescencia se vino a Salto.

1- ¿Cómo vivió esa transición del campo a la ciudad?

– “Al principio extrañé un poquito… no obstante debo reconocer que me acostumbré rápido al ritmo de la ciudad.

2- ¿Qué recuerdos tiene de esa época juvenil?

– “La verdad es que me tocó vivir muchas cosa lindas… Ya en ese tiempo había comenzado a incursionar en la música junto a mi hermano José De Lima.

Tocábamos en tablados en bailes… recuerdo cuando íbamos a los pueblos… Campo de Todos, Laureles, Pueblo Lavalleja… en ese tiempo nos dedicábamos a la música tropical.

3- ¿Cómo es la vida en el campo?

_”Es una vida muy linda y muy sana… solía levantarme temprano para ir a la escuela tiempo completo iba a caballo. Ayudaba a mi mamá en la quinta…criaba muchas mascotas… loros, nutrias y avestruces.

En verano junto a mi hermano nos divertíamos cazando bichito de luz”.

4- ¿Cómo sigue su historia con la música?

De la mano de mi primo Milton De Los Santos – que también es cantante, pude conocer al Maestro Silvio Previale y compartir también con él, algo de música.

En esa época me propuso hacer una grabación en Montevideo, pero lamentablemente mi papá no me permitió hacerla.

Luego más adelante me puse de novia, me casé y formé mi familia… por años dejé la música y me dediqué a ser madre y a trabajar en mi oficio”.

5- ¿Y cómo se da su retorno al arte?

– “En el año 2008 entre a la Academia de Marcos Quevedo a estudiar canto.

Y fue allí que se dio nuevamente el impulso para volver a mi vocación que es la música”

ENCARANDO UN OFICIO DESDE LA ZONA RURAL

6- Cuéntenos cómo fue el proceso de formación en la Alta Costura…

– “Estudié por correspondencia en la Escuela Latinoamericana de Buenos Aires. Aún en ese tiempo vivía en campaña.

Empecé a estudiar a los doce años… el señor Noboa pasaba una vez por sermana y me llevaba los materiales…

Logré el diploma a los 18 años..

Había que dedicarle muchas horas a los libros para aprender.

No teníamos ni computadora ni internet…. Tampoco televisión… pero vuelvo a repetir… la vida era muy sana.

7- ¿Usted tenía que enviar sus trabajos a Buenos Aires?

– “Pues sí… tenía que confeccionar las prendas en papel sulfito e hilvanar todo… luego el señor Noboa – representante del correo era el que se encargaba de enviar los trabajos a la academia en Buenos Aires”

8- ¿Cuántos años lleva dedicados a su labor?

-”Más de dieciocho años de trabajos… en el Taller de Alba Ferreira, el taller de Nela, también trabajé para la nueva Alaska y por último en Los 4 Ases. Actualmente elaboro las prendas en mi propio taller, luego de haber presentado un proyecto al MIDES. Me facilitaron la compra de dos máquinas industriales que me permiten realizar confecciones de mejor calidad y puedo manejar mi propio negocio, mi taller.

9- ¿Cómo se siente hoy por sus logros?

– “Feliz de cultivas mi pasión por la música… contenta de haber llegado hasta el lugar que hoy puedo disfrutar: en los escenarios.. Por circunstancias de la vida abandoné el arte pero felizmente pude concretar ese sueño”.

10- ¿Cómo ve posicionadas a las mujeres en el arte?

– “Creo que existen muy buenas oportunidades y que hay que saber aprovecharlas… para mí cantar significa parte importante de mi vida. En mi caso primeramente fui presentándome en los festivales escolares de mis hijos y luego fueron dándose otras fiestas y eventos. Creo que el éxito radica en llegar al corazón de la gente. En mi show musical manejo varios estilos… música melódica, rock, tango, folklore y música tropical. También integro un coro intitulado La Gruta. Lo que me genera la música verdaderamente es algo inexplicable… siento que me transporta… me lleva a lugares insospechados, me da paz e ilumina mi vida”.