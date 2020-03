Hoy por: Jorge Pignataro

Con Fernando Mesta:

Nacido el 29 de noviembre de 1956, Fernando Ramón Mesta Rodríguez es un salteño que a lo largo de los años ha sabido transitar simultáneamente por varias actividades, algunas que actualmente, aún jubilado, sigue cultivando. De profesión Maestro y Rematador, es también un fino acordeonista y aficionado a la carpintería. Amablemente, en diálogo con EL PUEBLO desplegó buena parte de sus recuerdos, sentimientos y emociones para nuestra sección «Al Dorso» de hoy.

¿Por qué eligió ser maestro?

Luego de terminar preparatorios de Medicina, ingreso a la Facultad de Medicina. Mi hermano, el doctor, estaba en sus últimos años de la carrera. Hasta que él estuvo en Montevideo pude sobrevivir, luego que se recibió y se vino no pude aguantar solo y me volví, fue en 1979, año que comencé Magisterio. Influenciado, aconsejado y apoyado por mis primas Mariel y Fanny (maestras), entré en un mundo que desconocía, pero que a la postre fue mi destino, máxime que luego me ennovié con una maestra, Gisela, que en definitiva fue la madre de mis hijos y mi compañera eterna.

¿Y rematador?

Lo de rematador vino de mi padre, que era martillero. Yo a los 18 años, como lo ayudaba desde chico en el remate, saqué la patente de rematador en el Ministerio de Trabajo en Montevideo. Presenté documentación y en una semana me expidieron el título habilitante para rematar. Me gustaba mucho charlar con los rematadores de la época de mi padre, tanto de aquí como de la capital. De aquí recuerdo, entre otros, a Jorge Pignataro, Barboza, Hernández, Monetta, Bouyssounade, y un largo etcétera. De Montevideo: Gomensoro, Castells, Tambasco, Gazzanno, el muy recordado Bavastro y muchos otros. Trabajé siguiendo la línea de mi padre, desde 1985 hasta que me jubilé. Me quedó de esta profesión recuerdos muy bonitos, el primero y mejor el haber rematado unos años con papá y haberlo disfrutado al «viejo» durante un poco más de 10 años, cosa que es muy poco, pero no tan poco…Y me quedó de ese trabajo la afición por la carpintería; me gusta y soy «remendón» por decirlo de alguna manera y la tengo como hobby.

Le propongo volver más atrás en el tiempo, ¿de qué barrio es oriundo?

Nací en barrio Talleres, cerca de la zona del Parque Solari, que con el tiempo fue ese gran barrio de la Zona Este. Nací en mi domicilio de aquel entonces, Blandengues 681. Aclaro esto porque mi hermano nació en el sanatorio, cosa que le replicaba al doctor cuando nos peleábamos. Mi hermano, hoy ya desaparecido, argumentaba que yo tenía más pertenencia que él al lugar por haber nacido en la cama de mis padres…

¿Algunos recuerdos de esos primeros años de vida?

Recuerdos de infancia muchos, incontables. Siempre les muestro a mis hijos la zona donde íbamos a jugar al fútbol; le llamábamos «la canchita de Aguerre», porque el predio era del vecino Juan Isidoro Aguerre, para los más allegados «El Vasco». Tenía una particularidad la canchita, un arco en subida y el otro en bajada; previo al encuentro los capitanes elegían, luego de tirar moneda, el ganador en arco en subida para el primer tiempo, cosa de que el segundo fuera sobre ruedas…Les muestro el lugar a mis hijos y no pueden creer que hubiera campo y árboles en un lugar actualmente tan poblado… Terminé 5to. y 6to. de Escuela en la 8. ¡El mejor recuerdo de esa escuela! Nuestra maestra Maurita Cartoccio, la madre de «Chito» Silva (cronista deportivo de EL PUEBLO), él también estaba en nuestra clase en la 8. Después la tuve en 2do. año del Liceo Zona Este a Maurita, de profe de matemática. Una docente PROFESIONAL con mayúscula, pero no sólo la primera letra, ¡con mayúscula toda la palabra!

¿Qué recuerdos puede compartir de la etapa liceal?

Liceo 3, de la Zona Este, Director el Maestro Juan Herrmann, y un sinfín de profesores que han marcado una buena huella para siempre. Del Maestro y sus hermanos recuerdo que eran jugadores de Ferro Carril y a mí cuando me preguntan de qué cuadro soy les digo que si se quieren acordar de mí, tarareen el tango «La Franja» o su comienzo: «Vos sos del año 1912…».

Hacemos otro salto en el tiempo: háblenos de su trayectoria docente…

Comencé a trabajar como Maestro en 1982, en Belén. Una anécdota de mi primer año: tuve un grupo difícil, 4to. año, y recuerdo me preguntaron los niños de entrada: ¿va a llorar como las otras que tuvimos? Les dije: «noooo, están muy equivocados si piensan eso…ustedes van a llorar si no se llevan bien conmigo». Y a partir de ahí, ganada la primera pulseada, pudimos tener un año donde todos nos quisimos y al fin del curso, sabíamos que nos íbamos a extrañar el venidero año. Estuve después como 8 años en diversas escuelas: Campo de Todos, San Antonio, Barrio Albisu, Barrio Constitución, Parada Herrería, Paso Cementerio, Talas de Itapebí, Escuela 10 del Vivero, entre otras. Y culminé mi trayectoria como docente estando 12 años como Subdirector Efectivo de la Escuela 1 y 15 años de Director Efectivo de Escuela 4.

Y de su inclinación por la música, ¿qué puede contar?

Como músico estudié un instrumento desde los 5 años de edad. Aprendí a leer en la escuela y concomitantemente a leer música. Siempre me gustó el acordeón a piano y en casa éramos muy tangueros: Gardel, Julio Sosa, Roldán, Charlo, Magaldi, Corsini, Irusta, Mauré, Angelito Vargas, Goyeneche, La Ñata Gaucha, La Negra Bozán, Azucena Maizani, Mercedes Simone, Libertad Lamarque, etc. Recuerdo cuando sacaba un tango y lo tocaba en casa, era una satisfacción por haber llenado un montón de expectativas. Mi mayor recuerdo es «La Cumparsita».

Que el hijo supiera interpretar un instrumento, sobre todo para presentarse ante visitas era la expectativa de muchas familias… ¿Alguna anécdota?

Tengo una anécdota que se la contaba hace poco a Silvio Previale: cuando tenía unos 10 años me pidieron en casa que aprendiera a tocar la milonga «Taquito militar», la profesora me la enseña y me dice: «me parece que no te sale o no estás estudiando».

Y claro, pasaba que en casa me la tarareaban y yo leía la música y no «encajaba», porque después, con el tiempo, de mayor, me di cuenta que la milonga que tarareaban en casa no se llamaba «Taquito militar» sino «Silueta Porteña»…

La música es ahora, ya jubilado, una de sus actividades principales, ¿verdad?

Sí, actualmente estoy jubilado y me dedico a tocar el acordeón. Toco todos los días en mi casa.

Y me dedico también a hacer cosas de carpintería, donde al igual que en el acordeón y que en la vida, todos los días por insignificante que parezca siempre estamos aprendiendo algo.

Finalmente, cuéntenos sobre cómo se compone su familia actualmente…

Mi familia actualmente se compone de mi señora, mi suegra y mis tres hijos con sus parejas.

O sea que seríamos Gisela, mi señora; Yolanda, mi suegra; Margarita y Javier, mis hijos mayores; Marcela y Franco, mis hijos del medio; y Mateo y Karen, que son mis hijos menores.