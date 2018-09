Las últimas diez de la última hoy con la alcaldesa del municipio de Mataojo (que abarca trece poblados); María Alejandra Fagúndez.

Nacida en Salto, pero criada en la zona de Pueblo Fernández, María Alejandra Fagúndez es ejemplo de superación.

Tiene 9 hermanos, y pese a haber cursado solamente el primer año de secundaria, logró postularse y ser electa por dos años consecutivos alcaldesa del mencionado municipio.

Divide su tiempo entre el cargo de alcaldesa, ama de casa, peluquera, madre (de Daiana (23), María Belén (17) y Lucas (13) y abuela (de Evelyn Alejandra (6)).

1- Dónde nació

Nací en Salto, pero me crié en la zona de Mataojo, no en el pueblo sino en una estancia donde mis padres trabajaban. Somos nueve hermanos, y para ir a la Escuela (n.º 40) pasamos mucho sacrificio, mi madre nos traía a caballo, hasta que cuando tenía alrededor de diez años, nos fuimos a vivir al pueblo donde mi padre puso un pequeño comercio y ahí fue diferente.

Luego cursé solamente el primer año de secundaria, porque extrañaba mucho, mi madre me mandó al Hogar Estudiantil Municipal en Salto pero no me adapté y volví para el pueblo.

2- ¿Cómo surgió su interés por la política?

Por mi madre, a ella siempre le gustó, siempre militó. Yo trabajaba en peluquería -aún hoy la tengo- pero acompañaba a mi madre a hacer giras políticas, y siempre fue algo que me gustó.

Comencé a trabajar de la mano de Elio Machado, quien trabajaba para Germán Coutinho, fue él quien me propuso trabajar en el tema, que era algo que yo desconocía, pero teniendo en cuenta mi trabajo en la peluquería que es un lugar de reunión, le pareció interesante y acepté.

Entonces comencé a hacer giras, fue alrededor del año 2005, y a hacer reuniones en mi casa, a aportar ideas, además siempre me gustó ayudar a la gente, ayudar en lo que podía, sí veía un problema, una necesidad, yo siempre quería aportar.

3- Y así se postuló para el cargo de alcaldesa..

Sí, después vino Germán (Coutinho), y me propuso. Yo no tenía ni idea lo que era ser alcalde, pero él me dijo que no me preocupara, que siempre iba a tener gente que me ayudara y me asesorara, y así arrancamos, me candidaté y en el año 2010 fui electa por primera vez.

4- Qué cosas considera que la gente vio en usted para elegirla como alcaldesa

Pienso que la gente me conoce, y también conoce a mi familia, ya venía de mi madre, que era muy buena persona, buena mujer, siempre tratando de ayudar , era muy por la gente no pudiente, siempre estaba recogiendo gente en su casa, siempre recibía a la gente que no tenía donde parar, daba un plato de comida a todo el que necesitara y yo creo que la seguí, pienso que la gente miró a la persona y así es como me eligieron.

5- ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Charlar con la gente, ver si hay una necesidad, siempre quiero ayudar porque veo que hay necesidades y hasta que no consigo resolverlas no estoy tranquila.

6- ¿En todos estos años además de su trabajo propiamente dicho, ha tenido muchas experiencias, viajes, intercambios, qué destaca de eso?

Sí, recientemente estuve participando de la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales en Punta del Este y son instancias que me han ayudado mucho, porque soy una persona muy tímida, siempre fui de poco hablar, un perfil muy bajo, y esas salidas me han ayudado a abrirme más, a conocer gente, charlar, aprender, intercambiar ideas.

7- ¿También se ha capacitado para desempeñar mejor su labor?

Sí, siempre que puedo voy, a pesar de la distancia, siempre que hay una invitación para alguna capacitación, hago todo el esfuerzo de ir y participar porque se aprende mucho.

8- ¿Qué logros destacados ha tenido en este tiempo?

Si bien han sido muy diferentes los dos períodos, ambos han tenido cosas positivas. Es muy distinto trabajar con tu partido político, a trabajar con la oposición.

En este período recibimos una partida de dinero que viene de OPP, la plata llega pero en este municipio hay escasez de herramientas, maquinarias y hasta de recursos humanos, y por lo tanto necesitamos el apoyo de la Intendencia, lo cual no hemos tenido. De esta manera por ejemplo este año nos propusimos tres obras grandes que no hemos podido concretar porque estamos a la espera de que la Intendencia cumpla con su compromiso.

En este municipio la mayor demanda es la reparación y mantenimiento de la caminería rural, y en el período pasado se trabajó muy bien en ese sentido, se pedía la maquinaria, y venían, si bien no hubo muchas obras debido a que no recibíamos ese monto con el que ahora contamos.

Hemos adquirido un camión, y entre las obras, logramos la sala velatoria que era algo muy solicitado por vecinos de la zona.

9- ¿Piensa seguir trabajando en este ámbito o siente que ya cumplió un ciclo?

No puedo postularme a alcaldesa porque no se puede por tercer período consecutivo, pero sí pienso seguir apoyando y trabajando para mi partido y en ese sentido si me necesitaran en otro lugar y tuviera que mudarme, lo haré.

10- ¿Cuál es el mensaje a la gente que la ha apoyado en este tiempo?

Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, se que ahí están aún, me es imposible nombrarlos a todos, son muchos, pero ellos saben quiénes son. Quiero agradecerles porque gracias a ellos ya han transcurrido ocho años de este compromiso de lucha y trabajo. Yo estoy en este cargo por decisión de la ciudadanía. A toda esa gente quiero decirle que aún no hemos culminado esta etapa, que seguiremos luchando por lo que falta aún y juntos lucharemos por lo que está faltando de este compromiso de trabajo.