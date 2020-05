Hoy por: Sara Ferreira

Desde temprana edad, demostró interés por la tecnología y su funcionamiento, hace menos de 5 años tuvo idea de fundar la plataforma Rural UY. Sistema que facilita a escritorios rurales y productores encontrar toda la información en un solo lugar.

Desde su inicio Rural mostró ser una gran herramienta que hoy debido a la emergencia sanitaria tiene mayor demanda y permite que el sector pueda continuar sus actividades. En nuestra sección hoy presentamos a Mateo Capdevielle.

¿Dónde y cuándo nació?

Salto, Noviembre de 1990.

¿Cómo se compone su familia?

Madre, Ana Clara Piussi, maestra del Colegio Salesianos. Padre, Gerard Capdevielle, transportista, productor agropecuario. Hermano, Federico Capdevielle, contador, Country Manager de Rural para Uruguay. (Todos ciclistas amateurs)

¿Desde chico demostró interés por la tecnología?

Siempre tuve un interés por la tecnología, pero más que nada, siempre fue una inquietud por entender y aprender. Un examen fallido de matemáticas me hizo cambiar e irme por el lado de los algoritmos y la programación.

Ese interés continuó y luego realizó una carrera relacionada a eso…

Sí, hay una diferencia grande entre la tecnología y el funcionamiento de la misma. Creo que siempre me gustó la tecnología, pero aprender programación me enseñó más cómo funciona y los algoritmos que están detrás de esto.

Hice la carrera de ORT Analista Programador, me recibí y comencé con el primer emprendimiento, que fue un sistema logístico para empresas de transporte de carga. No me fue muy bien, pero logramos vender varias licencias y el sistema estaba realmente bueno. En el camino, y como me gustaban las computadoras, intentamos abrir un cyber (en pleno 2014) y también nos dimos contra la pared bastante feo.

Para crear este sistema, hay que tener conocimiento de dos cosas; por una parte campo, el funcionamiento de las empresas, los productores, los escritorios y por otro la tecnología. ¿Cuándo tuvo esa visión y cómo lo fue plasmando?

Estuve dos años trabajando para la empresa más grande de USA y Canadá en lo que refiere a sistemas para talleres de autos. Nosotros nos encargamos de toda la parte de obtener información. Un día le comenté a mi jefe (que además tenía varias empresas más) que quería juntar estos dos mundos.

Por esto siempre digo que lo mío parte más desde la inquietud de juntar los dos mundos: el de la tecnología con el mundo agropecuario, que son nuestras raíces. Yo no tenía temas para hablar en la mesa en casa cuando quería hablar del software de la tecnología. Ahora que lo juntamos con el mundo agropecuario, en casa desde hace tres años no se habla de otra. Creo que se tornó algo mucho más apasionante y desafiante el intercambio de ideas en las conversaciones.

La visión con el tiempo se fue alineando. Cuando empecé quería tener la cartelera de remates más grande del país, cosa que logramos al poco tiempo y los desafíos nunca pararon. Hoy somos líderes en Uruguay y en Argentina, tanto a nivel web, como a nivel soluciones de software para consignatarios de ganado y transmisiones de remates en vivo.

Cuando comenzó eran pocos, ¿hoy cuántas personas integran Rural?

Cuando comenzó Rural era yo solo, por suerte al muy poco tiempo se sumó mi hermano Fede y me empezó a ayudar con los números y clientes. Empezamos a contratar gente para programación, marketing. Luego surgió una oportunidad en Brasil, luego en Argentina, y ya estamos coqueteando con Paraguay para desembarcar antes de fin de año.

Acompañando este crecimiento y fieles a nuestra creencia de que nuestro principal recurso como empresa de tecnología es nuestra gente, fuimos contratando y seleccionando a los mejores para que integren nuestro equipo desde distintas áreas y hoy contamos con más de 30 personas involucradas directamente más otros 20 colaboradores que nos ayudan a cubrir remates y asesoran en nuevas áreas donde está incursionando la empresa.

Así como surgió, Rural tuvo una aceptación importante en todo el país y también en la región, lo cual reafirmó que el sistema era necesario, ¿se lo imaginaban?

No le recomiendo a ningún emprendedor creerse la idea y dejar todo, siempre hay un proceso de validación antes de tirarse al agua, yo renuncié y cuando decidí empezar Rural, esa era mi vida y todo lo que hacía, pero previamente me tomé dos semanas para hablar con clientes y comentar sobre la idea.

La validación previa a comenzar fue muy alta, de 10 clientes con quienes hablé, 8 estaban dispuestos a contratar nuestros servicios. Luego de comenzado con el proceso de implementación de la idea, la aceptación que tuvo claramente fue una grata sorpresa.

Qué servicios tenía al principio y cuáles se fueron anexando, hoy otras empresas se han asociado con ustedes…

Empezamos con lo que era Rural, una cartelera de remates. Al poco tiempo notamos que nuestra web tenía toda la información incluso más actualizada que la de los propios rematadores, y empezamos a brindar servicio de sitios web y conectarlos a la cartelera de Rural.

Luego pasó lo mismo con manejo de redes sociales y marketing. El gran cambio dentro de nuestra empresa fue cuando nos acercamos a las ferias. Todo lo contrario a lo que haría cualquier empresa de tecnología, nosotros nos fuimos a lo más tradicional del campo, a esa área donde nadie había querido apostar, y nos encontramos con clientes súper dispuestos a innovar, a crear y a apostar a la tecnología.

Comenzamos con transmisiones en vivo, luego agregando algún lote virtual que quizá tuvo algún problema para llegar al local (ya sea por lluvias, como sanitario). Y luego digitalizando parte de los procesos. Este sistema de streaming por internet nos acercó a CampoTV que son muy fuertes en TV, y creamos una alianza, para llevar a la televisión ferias, pantallas y remates de cabaña.

Hoy la empresa trabaja muy fuerte en tecnologías e innovaciones para los remates, para mejorar la experiencia de usuario, rentabilizar mejores negocios tanto para productores como para consignatarios y para optimizar todos los procesos que rodean la ganadería actual.

Hoy con la aparición del coronavirus, más que nunca el sistema ha tomado una trascendencia importante, ya que los remates se pueden realizar virtualmente, deben adaptarse a la demanda que tienen por estos días, ¿cómo están trabajando?

Sí, realmente la aparición del Coronvirus a nivel Mundo está acelerando a las empresas hacia lo digital, y esto pasó más notablemente en sectores como el agropecuario, que no pueden detenerse; el mundo necesita alimentos.

Esto sin duda que aceleró todos nuestros procesos de forma abrupta, estamos duplicando el equipo en poco tiempo y avanzando más rápido a la digitalización y herramientas para los consignatarios; herramientas que ya teníamos, pero nunca nos imaginamos utilizarlas sin público, por lo cual continuamos trabajando en adaptarlas y poder brindar en muchos casos servicio remoto.

Somos un equipo geográficamente disperso, todo nuestro equipo de Desarrollo y Programación está en Salto. Marketing y Ventas en Montevideo, y nuestra oficina de Argentina en Buenos Aires, con lo cual trabajar cada uno desde su casa, no nos cambió mucho en la operativa diaria, ya venimos realizando reuniones semanales por área y tenemos muy bien aceitado nuestra comunicación interna.

¿Qué tanto ha impactado en la empresa? Esta semana transmitimos 34 remates en Uruguay, número que no llegamos a manejar ni en una zafra de octubre de toros. Realizamos nueve remates digitales 100% por internet, lanzamos cuatro nuevos sitios webs y las visitas en la web se multiplicaron por cinco.

¿Considera que ha cumplido el objetivo planteado cuando decidió iniciar Rural, o aún hay algo que se imagine alcanzar?

Un día estando en Argentina, desde Buenos Aires estábamos monitoreando remates del Chaco y Formosa. Ya éramos líderes en transmisiones dentro del principal mercado concentrado de ganado de Latinoamérica (Liniers) y recibí una llamada de Federico para avisarme que tenía que pasar por Salto a mi vuelta para firmar la compra de una camioneta, (cosa que yo no tenía ni idea que estábamos buscando agrandar la flota) y ese día me cayó la ficha sobre la magnitud que había tomado la empresa. En ese entonces se habían multiplicado los emprendedores dentro de Rural: ya éramos 20 personas y todos empujando y haciéndola crecer desde su área.

El primer objetivo estoy seguro que se cumplió, pero eso solo desbloqueó el siguiente nivel de dificultad, como le decíamos de niños a los juegos. Ahora estamos con otros objetivos súper ambiciosos y cuando alcancemos esto, seguramente vamos a ir a por más, siempre de la mano del consignatario y siempre apostando a la innovación y a la mejora del servicio.