Con Luis Emilio “Jimmy Boom Paiva” popular comerciante del barrio Centro

Nació en el barrio Parque Solari hace cincuenta y ocho años… su padre era carnicero y su mamá se dedicaba a las tareas del hogar.

Su apodo tiene una historia muy singular. Luis Emilio “Jimmy Boom” Paiva nos cuenta que cuando iba al Liceo Zona Este, era muy popular en ese entonces un boxeador norteamericano llamado Jimmy Young. “Era mi ídolo en ese tiempo y lo vivía nombrando… me empezaron a llamar Jimmy.

Cuando instalé el kiosko decidí ponerle el nombre Jimmy Boom; el primer nombre en honor al boxeador y Boom porque significa fuerza, explosión, empuje”.

1- ¿Qué recuerdos tiene de su niñez?

“Mi niñez fue muy feliz y sana… tengo una hermana Adriana y ahora tengo mi hija Florencia .

Mi hobby escuchar música; cocinar y coleccionar piedras como amatistas.

Concurrí en la época escolar al Colegio Santa Cruz y luego al Liceo Zona Este.

Bachillerato lo culminé en el Liceo Nocturno”.

2- ¿En qué momento reconoce su pasión por la danza?

Mi pasión por la música desde chico y la danza fue a la película Fiebre sábado a la noche.

Esa película la vi muchas veces para practicar los pasos, siempre me invitaban en cumpleaños de 15 y diversas reuniones para que bailara.

Todo eso me llevo a conocer mucha gente y a raíz de esos eventos formé una discoteca a la que llamé Power”.

3- Cuéntenos cómo vivió esa experiencia… esa etapa y en cuáles concursos participó

”Fue una etapa muy linda e inolvidable en la cual conocí a mucha gente y me hice de amigos… gané tres concursos en Termas del Arapey, Semana del Estudiante, en el Club Salto Uruguay y por ultimo Q«Mega Disco» en Montevideo con Ana Lilia Fresero.

El premio fueron 1.000 dólares y 2 pasajes Florianópolis.

En esa etapa formé la disco Power en el CRES, posteriormente en el

Club Nacional y luego comencé en Mackenon Disco en la barra y terminé en Clasic, poniendo música al comienzo y al final melodías.

También los fines de semana trabajaba en La Bámbola, de Jorge Olivera”.

EL SURGIMIENTO DEL COMERCIO

4- ¿Cuándo inicia su comercio? ¿Qué experiencia le ha dejado el trabajar siempre interactuando con el público?

“Mi comercio Jimmy Boom empezó hace 18 años en calle Treinta y Tres.

Como ven, siempre estuve ligado a esa calle, ya que en la otra cuadra estaba la Disco.

En mi negocio se conoce mucha gente y clientes… deportistas… periodistas, políticos, figuras conocidas… el cliente común. Es una actividad muy disfrutable y se aprende muchísimo.

Trabajo muchas horas… arranco a las seis y media de la mañana hasta aproximadamente las 20 horas.

Los viernes a la noche compartimos con amigos y clientes hasta las dos de la mañana, al igual que los sábados.

Es una buena terapia y uno se distiende y se comparten anécdotas para salir de la rutina.

Recuerdo una de hace algunos años… hacia choripán al paso a la noche, en un medio tanque.

De pronto, pasó un perro y agarró una tira en un descuido… lo corrí hasta Círculo Sportivo y al final largó los 10 choris (risas).

Finalmente se los llevé a mis perros… no vayan a pensar mal”.

5- Una experiencia que haya vivido que lo haya marcado

”Una experiencia muy buena fue conocer a Germán, que me marcó un rumbo a la política… para mí es uno de mis ídolos y yo para él (risas) y su hermano Gonzalo… buenos amigos de corazón..siempre…

También a todos mis amigos que nos reunimos aca fieles en amistad y tambien a los que piensan diferentes los respeto y trato de llevarme bien como debe ser y cosechar amigos y clientes”.

6- ¿Qué reflexión le merece los momentos que estamos viviendo como sociedad?

”Estamos viviendo una situación muy negativa… en muchas circunstancias ejemplo :inseguridad ,economía, educación, desempleo, pérdida importante de los valores.

Pero me preocupa la situación de los jubilados no puede ser que trabajan toda su vida y ganan jubilación muy baja, al igual que el salario de los trabajadores no alcanza. Así estamos muy mal.

Por eso todo lo que sea para mejorar apoyo.

Siempre mi kiosko es referente para recabar firmas, como fue para los plebiscitos de jubilados e Inclusión Financiera entre otros”.

7- ¿Qué otros proyectos les gustaría cumplir en la vida?

“Me gustaría dar un 5 de oro de premio… por ahora en 18 años di tres de Plata.

Otro proyecto es trabajar de mi humilde posición para el objetivo de ver a Germán intendente.Todo lo que sea con amor y corazón sale mejor y sé que él ama a Salto”.

8- ¿Cómo es el perfil del cliente salteño?

“El cliente salteño en mi rubro es atento y dialoga mucho … por la situación de crisis se desahoga mucho y eso es bueno a pesar de que se apura por llegar con los tiempos y no le gusta esperar.

Los clientes se cuidan mucho de la inseguridad; desde que le cuiden su moto hasta de no mostrar su dinero por miedo al robo y arrebatos y es entendible.

Está muy brava la calle”.

HAN CAMBIADO LOS TIEMPOS …

9- ¿Qué enseñanzas le ha dejado la gente?

“La gente me ha dejado lindas y malas experiencias… éstas últimas

mejor olvidarlas y aprender de ellas.

Las buenas recordarlas ejemplo… una vez un señor me pidió prestado quinientos pesos porque le faltaban para las órdenes del CAM.

Yo no lo conocía, pero igual se lo di… al otro día a la tarde el señor me agradeció y me lo devolvió… y así muchas cosas. La gente me pide para dejar los cascos, bolsos, etcétera. Siempre estamos a las órdenes.

Los clientes también son como mi familia. Miguel Núñez el cuida motos es una persona muy leal, al igual que Claudia y Carlos Lleme que están cuidando a la noche… son mi gran compañía… los aprecio mucho”.

10- ¿Cómo se siente en esta nueva etapa de su negocio?

“En mi nueva etapa quiero agradecer al Laboratorio Texeira, mi lista 6060… a clientes y amigos por la dulce espera ante la reforma de mi comercio.

Me mudé en frente circunstancialmente… retorné hace un mes… el local quedó muy lindo… a todos… gracias de corazón”.