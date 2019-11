Con el director de Caras y Caretas, Alberto Grille

1- ¿Cómo ve usted esta elección que es la más competitiva de los últimos quince años?

Debe ser la más competitiva; yo no creo mucho en las encuestas, porque en realidad las encuestas se han equivocado siempre; acá y en otros lados, entonces es difícil creer. Creo que en realidad se hacen, creo en la honestidad de las empresas encuestadoras, pero después, cuando viene la fase de ponderación de los datos, entran a jugar opiniones personales, pálpitos, la competencia con las otras que, no pueden ser muy distintas, porque si son muy distintas hay una a la que nadie cree; la que se distancia no le cree nadie y además si no son empatadas, se acaba el negocio de las encuestas, porque en realidad el negocio de las encuestas es vender encuestas y los competidores compran encuestas y saben que pueden ganar y no están seguros que van a perder.

Entonces no creo mucho, pero de todas maneras sin dudas hay un desgaste del gobierno; quince años de gobierno es mucho, hay cosas que a muchos frenteamplistas no les gusta, y hay mucho entusiasmo del Partido Nacional que está convencido que va a ganar desde hace meses o años.

2- ¿A usted le parece que si gana Lacalle puede haber un cambio muy radical o nadie va a tocar mucho las cosas?

Sí, se va a tocar muchísimo, y va a tener que responder al electorado; no se puede estar diciendo ‘nosotros estamos con Un Solo Uruguay, estamos con las cámaras empresariales, estamos con que hay que aumentar el dólar’, y después no dejar subir el dólar, y si deja subir el dólar; ¿después va a dejar subir los salarios también? Entonces creo que sí, no es que quieran cambiar, porque ellos quisieran que todo siguiera más o menos igual, que la gente siguiera contenta. Todos tienen buena fe, pienso que Lacalle también quisiera un país donde todos fueran felices, pero después para volver felices a los que lo impusieron, a los que le pagaron la campaña, a las cámaras empresariales que le han hecho la guerra al gobierno permanentemente; bueno, a esos hay que satisfacerlos.

Como hay cosas que dicen que no las van a poder hacer, porque ya dijeron que no van a tocar el IRPF, ni la inclusión bancaria obligatoria porque eso viene de todo el mundo, enton ces ¿qué van a hacer? Van a congelar los salarios, van a devaluar el peso, y van a licuar los salarios, y obviamente no se puede satisfacer a todo el mundo.

3- ¿Cómo ve el rol del periodismo en esta instancia?, porque estamos en un mundo de redes sociales donde cambió mucha cosa…

Una vergüenza, el periodismo está haciendo campaña en este gobierno; los grandes medios desde hace mucho tiempo.

4- ¿Cuáles son los grandes medios a los que se refiere?

El País, Búsqueda, El Observador, los canales de televisión, esos son grandes medios y han hecho campaña en contra del gobierno y a favor de la oposición. Hoy en lugar de titular El País diciendo es un escándalo lo de Carlos Moreira, en lugar de eso pone Reacción del Partido Nacional….

5- Al igual que otros medios; Caras y Caretas también tiene una línea…

Claro, nosotros no ocultamos nada…

6- ¿Por qué tituló una edición de su revista con una foto de Lacalle Pou diciendo «Parásito a tiempo completo…»?

Eso lo dijo él, es una frase de él, no es una frase mía, él lo dijo y no cuando tenía 11 años, sino cuando asumió la legislatura. Y en realidad la madre lo puso en el Parlamento porque era bueno para nada, porque nunca había hecho nada en su vida, por eso lo pusieron, no porque es un tipo talentoso, maravilloso que ha sido brillante en la Universidad, trabajador.

Tengo la opinión que tiene un hermano que es muy trabajador, estudioso, contador. Ahora este es un parásito. Él mismo lo dice, parásito a tiempo completo, bueno para nada.

7- ¿O sea que eso no es marcar una línea desde la revista?

Yo no oculto que prefiero que gane el Frente Amplio, además lo firmo. Las cosas que digo, aunque sean duras las firmo y si tengo que encontrarme con Lacalle en una recepción, voy y le doy la mano, no oculto, todos saben que yo no oculto. No tengo miedo, en eso soy como gato chico.

8- En su línea editorial se pelea mucho con el semanario Búsqueda, ¿es por su visión de hacer periodismo?

Búsqueda un desastre, primero que tiene un origen neoliberal, porque el dueño de Búsqueda era Ramón Díaz que era el pope del neoliberalismo en este país y su principal que era (Danilo) Arbilla, fue un hombre que la Sociedad Interamericana de Prensa, que son los grandes propietarios de prensa de Estados Unidos y de América.

Tengo un permanente enfrentamiento con Búsqueda, con su línea editorial que por otra parte los dueños son los dueños de Supermercados Disco, no son pobres, no es la clase obrera.

9- ¿Qué perspectivas le ve usted al periodismo en general más allá del resultado electoral?

A nosotros nos amenazan permanentemente, yo recibo cientos de trolls y de gente que no son trolls que me dicen que somos una basura, un pasquín de cuarta, que cuando gane Lacalle se nos acabó la fiesta, pero Caras y Caretas va a seguir, porque no nació con el Frente Amplio, nació en el gobierno de Jorge Batlle, en plena crisis y sobrevivimos 18 años sacando una revista todos los viernes sin faltar un sólo viernes, lo cual es una cosa que en Uruguay no se dio nunca; ni Peloduro, ni Guambia, ni Noticias, lo que era antes Búsqueda.

Yo fui una vez a Israel y el director del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en medio de 40 periodistas de América preguntó ‘¿quién es el del Caras y Caretas?’ Y yo levanté la mano asustado y me felicitó, dijo que es increíble que pueda sacar una revista así en el Uruguay, en un país tan chiquito. Después me enteré que el hombre era uruguayo y hacía 50 años que estaba en Israel.

10- ¿Cómo ve al país?

La gente en el mundo no nos ve con los ojos de la grieta entre uruguayos….. es una dictadura dijo Lacalle, si gana el Frente Amplio, pero acá hay libertad de prensa, hay estabilidad económica, institucionalidad fuerte, partidos políticos, democracia, derecho de la minoría, ampliación de derechos, derechos de los homosexuales, de los discapacitados, de todas las razas y eso no lo valoran. Larrañaga que cuando estaban los militares no dijo el Uruguay no aguantaba más un gobierno militar y ahora sí dice el Uruguay no aguanta más un gobierno del Frente Amplio, pero también dijo hace un año sin coalición no vamos a poder gobernar y a siete días de las elecciones no pudieron ni reunirse.

Hoy por: Sara Ferreira