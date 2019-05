Abogada, gremialista, madre y política, nuestra entrevistada de hoy, es fiel reflejo de su tiempo, y de cómo, apostando a la perseverancia y la “organización”, como ella misma lo manifiesta, es posible lidiar con varias actividades a la vez, pero, siempre “cada cosa con su tiempo y dedicación, y aprendiendo también cada día, a qué cosas decir no”.

Referente de primer orden y Presidenta de su fuerza política (Frente Amplio) Mónica Cabrera, conforma un importante núcleo de mujeres comprometidas con la sociedad, y que no esperan que las cosas sucedan, sino que, protagonizan su realización.

1- ¿Cuándo decidió seguir la carrera de Abogacía?

Cuando tuve que resolver qué orientación seguir en secundaria; siempre me gustaron mucho las letras: historia, filosofía, literatura y, dentro de las posibilidades que se abrían en Salto, era la carrera de Derecho una de ellas, por eso elegí Humanística y luego Derecho. Luego, dentro de la carrera, me incliné por el Derecho Laboral, el Derecho de Familia y el Derecho Civil.

2- ¿Qué significa para usted, la Justicia?

Siempre digo que si los seres humanos fuéramos menos problemáticos, la Justicia no existiría; pero, como esencialmente somos conflictivos, debe existir el tercero imparcial que resuelva lo que nosotros no podemos.

Por ese motivo, la Justicia como tercero que conoce lo que nosotros le planteamos y no otra cosa, debe decidir una situación, que podemos entender justa o injusta, pero es la forma en que los humanos resolvemos nuestros litigios, es parte de nuestro contrato so cial.

3- ¿Qué cambiaría del sistema judicial uruguayo?

Que sea menos burocrático, que todo funcione coordinadamente, que el sistema judicial en sí, tenga mucha formación y compromiso.

4- Tras años de militancia en política, hoy se consolida como una de las principales referentes departamentales de su colectividad; ¿fue difícil el camino?

Tuvo y tiene momentos de dificultad, que la tiene todo ser humano cuando, dentro de un colectivo enorme como es el Frente Amplio, pretende marcar un camino de trabajo con seriedad, con determinadas líneas de conducta de las cuales no apartarse; y, con los objetivos claros, lo importante es tener la convicción que se está en el camino correcto.

5- ¿La política como medio o como fin en sí misma?

La política para mí es un medio para poder modificar la realidad, lograr la igualdad social, cambiar la sociedad en la que vivimos, que sea para todos, sin exclusiones, con igualdad de oportunidades, como decía Max Weber: “los cambios concretos no se lograrían nunca sin los grandes sueños revolucionarios”.

6- Si tuviera la oportunidad de ser gobernante local o legisladora nacional, ¿en qué objetivo colocaría su mayor empeño?

En el desarrollo del país y de la región; somos un país chico, pero con muchas oportunidades; el desarrollo sostenible debe ser nuestra meta, cuidando el medio ambiente y nuestras riquezas naturales, generando a través de la inversión pública y también, de la privada, fuentes de trabajo genuinas donde se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

7- ¿Por qué la izquierda?

Por dónde pone los énfasis, en la igualdad, en lograr equidad, en defender derechos de colectivos postergados, porque los proyectos son colectivos y no individuales, porque desde allí se transmiten valores para manejarse en la vida.

8- Cuéntenos de su familia

Con mi esposo dentro de unos días cumplimos 24 años de casados, tenemos tres hijos Paula (23) Felipe (21) y Camila (18), están estudiando, formándose de la mejor manera que nos es posible y también trabajan, porque ya están aprendiendo que todo se logra con esfuerzo y tesón, nada te viene de arriba.

9- ¿Cuesta lidiar con la carrera profesional, la política y demás actividades, como la maternidad?

A todas esas actividades, también, súmale la militancia universitaria y la gremial, son varias actividades en un mismo día; pero, organizándose, todo se puede, cada cosa con su tiempo y dedicación, y aprendiendo también cada día, a qué cosas decir NO.

10- ¿Tiene deudas pendientes con la vida?

No, no tengo deudas pendientes, vivo de acuerdo a mi convicción siendo coherente, vivo y disfruto de la vida tal como pienso.