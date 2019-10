Con el artesano Walter Monzón

Se crió en la Zona Este y practicó basketball en el Club Juventus desde los once años. Walter Monzón tiene 61 años y tiene un camino construido dentro del rubro de la artesanía, que ha sido siempre su gran pasión.

- “Fui al Colegio Sagrada Familia… luego al viejo Liceo No. 3 y culminé en el Liceo Osimani” nos cuenta.

Al formar su familia residió durante treinta años en el barrio Dos Naciones y desde hace siete volvió a retornar al lugar de su niñez. Monzón es un artesano que ha logrado consolidarse como tal y expone sus obras en el Patio de Artesanos de Termas del Daymán y a diario recibe muestras de reconocimiento por parte de los turistas… ello lo impulsa a seguir creciendo y a reinventarse permanentemente en el campo de la creación.

No obstante, su mayor aspiración es seguir manteniendo esa armonía y amor que le transmiten sus seres queridos y sus afectos.

1- ¿Cómo llega al mundo de la artesanía?

-”Desde los 17 hasta los 61 trabaje. Hace cuatro años me jubilé y pude mientras trabajé, comprarme muchísimas herramientas y madera que iba a necesitar para mi tallado.

Ahora que gracias a Dios hago lo que quiero… lo que me gusta y me hace feliz.

Tengo una hermosa familia con hijos y nietos que amo y el recuerdo de mi esposa.

Ellos son una de las razones por quienes hago este arte y lo mejoro constantemente, es para que ellos se sientan orgullos de mi. No busco la perfección…tan solo la felicidad”

2- ¿Cómo fue quemando etapas dentro de la práctica artesanal?

– “Hace 10 años comencé con el tallado en madera, después de buscar la inquietud de hacer algo artesanal, hice otras artesanías en diferentes ramos pero la que me gustó y cautivó fue la madera.

Entendí como ese árbol que nace nos da oxígeno sombra, después se transforma en madera nos brinda calor… fuego para alimentarnos, casas, muebles, embarcaciones y múltiples utilidades.

También nos permite con el trabajo con paciencia imaginación, cortar esa madera simple y transformarlo en algo maravilloso que transmite un momento una historia un mensaje.

Eso es lo que yo hago… en cada obra se aprende se mejora se entiende más y mejor a la madera para de esta manera poder transmitir una nueva sensación”.

3- Cuéntenos acerca de sus obras…

– “Una de las obras más importantes que pude realizar junto a mi profesor José Polti, fue el Éxodo del Pueblo Oriental, pensado e imaginado en las costas del Río Uruguay en el paraje Ayuí, el cual llevo más de un año y medio en terminarlo. Esta obra fue comprada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y se encuentra en exhibición en el Museo de este lugar.

Tengo la satisfacción de haber vendido obras para personas de diferentes partes del país y de Argentina”.

4- ¿Dónde tiene su espacio de exhibición?

– “Tengo mi lugar de exhibición en la Plaza de Artesanos de Termas del Daymán, donde me siento muy cómodo y tengo contacto con turistas que les gusta y disfrutan del arte, así como también lo valoran. Constantemente trató de renovar las obras”.

5- ¿Cómo se va elaborando una pieza artesanal?

– “En las diferentes obras talladas en madera, intentó identificarme con calar la madera al máximo.

Actualmente, tengo en exposición al Quijote de la Mancha con Sancho y los molinos.

Un salón de baile de tango con todos los personajes dentro y fuera.

Esculturas de bailarines de tango . Un campamento de pescador. Un gaucho con su guitarra a la sombra de un árbol entre otros”.

6- ¿Qué características tiene el paso a paso?

– “Los pasos a seguir para realizar un tallado una escultura es tener totalmente identificado el objeto paisaje o personaje a realizar puede ser leyendo su historia tendiendo fotos e imágenes de diferentes ángulos y sobre todo muy claro la simetría entre un objeto y otro para poder transmitir a la madera el espacio perspectiva luz y sombra y buscar la originalidad de cada uno.

Es fundamental conocer las diferentes calidades y cualidades, dureza, perfume y color de cada una. El objetivo es cortarla… no lastimarla”.

7-¿Cómo se logra esa precisión?

– “Para ello usamos diferentes herramientas llamadas gubias, con ángulos de cortes diferentes.

También nos valemos de tecnología y podemos usar herramientas eléctricas de velocidad muy alta para hacer cortes puntuales (Es peligroso porque en ese caso hay que dominar la herramienta y la profundidad del corte ) Y a veces hacer uno mismo la herramienta con el corte que necesitamos… luego es imaginación, creatividad… mucha dedicación y esmero”.

8- ¿Cómo es su relación con los turistas?

“Con el turista siempre en las varias exposiciones y en diferentes lugares que estuve y estoy me han dado las más gratas y respetuosas devoluciones, así como también, admiración y felicitaciones por mi trabajo. Y son quienes en la gran mayoría, han adquirido mis obras”.

9- ¿Estos reconocimientos lo impulsan a seguir?

Me siento muy cómodo donde estoy. Expongo vendo y me hacen encargue… hago lo que me gusta. Tengo desde hace mucho la idea de hacer un mapa del Uruguay no geográfico.

La idea que desde este arte, hacer un mapa del Uruguay no geográfico sino que cada tallador de cada departamento, transmita en la madera un hecho, acontecimiento o identificación de ese lugar, con la madera que nace allí.

Y formar una obra para leerla en el arte del tallado la expresión de la madera lo que es nuestro pueblo y su cultura”.

10- ¿Cómo es la situación de la comunidad de artesanos salteños hoy por hoy?

– “En mi caso puntual, encontré una comunidad de artesanos nucleares, en un lugar turístico importante con una infraestructura muy buena y un presupuesto adecuado a la realidad, estamos cómodos pero sin estar ajenos al momento económico de la región siempre con la intención de mejorar y trabajar para ello en uno de mis tallados hay una frase de Artigas (nada podemos esperar si no es de nosotros mismos) también es cierto que quienes están individualmente muchas veces es muy difícil mantenerse”.

Hoy por: Fernanda Ferreira