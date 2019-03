Con Adriana Micaela Quiroga Fernández – Figura del Carnaval representante de Barrio Artigas

Fue elegida como una de las Figuras del Carnaval y fue una experiencia que la vivió en plenitud. Adriana Micaela Quiroga

Fernández (17) es de Barrio Artigas; concurrió a la Escuela Nº14 y posteriormente al Liceo Nº 7. En la actualidad estudia en UTU.

Adriana Micaela tiene en mente emprender la carrera de Periodismo y continuar formándose en otras áreas, tales

como la Música y el Modelaje.

Tomó su experiencia como un aliciente para convencerse a sí misma de que en la vida todo se puede lograr poniéndole

ganas y dedicación.

1- ¿Anteriormente había vivido una experiencia en un concurso de belleza?

“ Nunca había participado en ningún certamen de belleza, el primero fue este… en mi barrio el cual lo viví con mucha alegría y entusiasmo”.

2- ¿Qué le significa este reconocimiento como Figura del Carnaval?

-“Para mí significa mucho…una de mis metas y sueño se cumplió y también que en mi familia nunca nadie había llegado a ganar en un certamen. Es un orgullo para mi y mis papás haber llegado hasta acá y pensar en ir por más”.

3- ¿Qué reflexión compartiría con los jóvenes?

“-Mi reflexión acorde a esto, es que más allá de ser una fiesta, es algo cultural de nuestra ciudad y nuestro país.

Es algo que se realizó siempre. Algo detenido por un tiempo pero que volvió a surgir y que ojala se repita cada ciclo.

Que cada año se le de la posibilidad a una joven del barrio ser la representante, y lo del conocimiento que le hicieron a los vecinos del barrio…ello estuvo muy bueno. Nos hace valorar nuestra historia… la historia fundacional del barrio”.

4- ¿Qué metas se ha trazado?

-”Mis metas son: ser buena estudiante, tener buenas calificaciones, hacer la carrera de Periodismo y ser una profesional en mi trabajo de futuro.

En cuanto, lo del modelaje, todo surgió de la nada y la verdad, espero y siga surgiendo.

El modelaje no había llamado mi atención hasta hace un mes que comencé a tomar clases. El cual ahora lo considero como una profesión a seguir al igual que mis estudios de Música y UTU”.

5- ¿Cómo está viviendo estas circunstancias felices?

-“Lo vivo super bien. Felices todos por el logro de estar representando a mi hermoso barrio”.

6- Como joven ¿Qué opinión te merece la realidad que estamos viviendo a nivel de educación, políticas sociales, políticas de salud y otros aspectos?

-”En la educación- Hay oportunidades de estudiar en nuestro país.

Hay muchas carreras al alcance de todos,ya que estudiar en nuestro país es gratis y nos proporcionan becas y ello hay que valorarlo.

Más allá que alguna u otra carrera que aún no se esta dando al norte del país , como en nuestra Universidad, acá en Salto nos gustaría que hubieran otras carreras, como… Periodismo, Medicina, etcétera.

Así los jóvenes no tendríamos la necesidad de irnos al sur a terminar los estudios donde a un joven de clase media se le hace difícil trabajar y estudiar a la vez.

Es allí donde muchas veces abandonan los estudios. Entonces me parece que si se dictaran acá, sería más fácil de culminar.

En política sociales: Como dije antes lo de las becas estudiantiles esta muy bien, es una buena ayuda. El que ayuden a las familias carenciadas a obtener un techo digno, me parece muy bueno también. Ahora lo que respecta al plan social, de percibir una ayuda del gobierno me parece que eso debería ser temporal y abrir más fuentes de trabajo para que el jefe o jefa de hogar se gane su sueldo con esfuerzo y dedicación como lo ha sido siempre, como me han enseñado e inculcado, mis padres y abuelos. Que uno debe trabajar para alcanzar lo que desea!

7- ¿Qué opinión le merece el sistema de salud?

.”A nivel salud nuestro país no esta tan mal comparado con otros países donde la salud pública es muy carenciada.

En nuestro país contamos con buenos especialistas y médicos. Con equipamientos en algunas áreas de alta generación donde se puede tratar a tiempo algunas enfermedades o diferentes patologías.

Pero el tema salud es algo que requiere inversión siempre, para brindar el mejor cuidado de enfermos y pacientes.

En cuanto a otros aspectos: hoy por hoy, lo más preocupante es la inseguridad. Me parece que ese es un tema a solucionar de forma urgente. Porque los uruguayos

no nos sentimos para nada seguros. Tenemos nuestros policías al servicio de la ciudadanía, pero están limitados en muchos aspectos. Como dije, es un tema a tratar, estudiar y buscarle una solución ya”.

8- ¿Qué conceptos le merece el voluntariado juvenil?

Sobre el voluntariado juvenil… no es bueno estar con mucho tiempo libre

la mente del joven divaga piensa mucho, tenemos nuestros altos y bajos donde nos encontramos perdidos a veces.

Y hoy por hoy donde la mayoría de los jóvenes vivimos en hogares de padres ausentes, porque trabajan los dos, madre y padre. Es bueno estar ocupado y tener nuestras responsabilidades así sean voluntarias, más en algo bueno y productivo.

De esa manera vamos adquiriendo experiencia”.

9- ¿Tiene planificado presentarse en otros certámenes?

-”Si, pienso en presentarme en mas certámenes… me fascinó este, no solo porque gané sino que porque también se hacen amistades y se aprenden muchísimas cosas.

Por el momento pienso en seguir participando.

10- Una reflexión para compartir…

-”No dejemos de soñar, es importante tener sueños, una meta final para alcanzar.

Estudiar siempre, nunca es tarde para estudiar y aprender.

El estudio nos hace menos ignorantes y nos capacita para aquello lo cual queremos y soñamos alcanzar o llegar, que no perdamos la humanidad, que nos respetemos como seres humanos que somos.

Que nos amemos más unos a otros.

Que con respeto, educación y poniendo en practica buenos valores, y amor. Podremos obtener una sociedad mejor, sin violencia.

La Biblia recita en 1 de Corintios 13:13

Tres cosas hay, que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante de las tres es el Amor”.

Hoy por: Por: María Fernanda Ferreira