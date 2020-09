Silvio Previale polifacético

¿Es nacido en Salto?

Formalmente soy nacido en Paysandú, pero viví toda la vida en Salto. Es algo curioso, porque mi padre tenía vínculo con Parada Daymán, entonces fui anotado en ese lugar.

¿Cómo fue su infancia?

Una infancia clásica de todos los niños de los años 60, donde podíamos ver televisión después de las 7 de la tarde. Mi infancia siempre fue vinculada a la actividad familiar que era la música, me crie dentro de una academia de música.

Los tres hermanos hemos sido músicos, todos seguimos la vocación, en mi casa la orquesta era mi padre la primer acordeón y mi mamá la segunda acordeón y mi hermano mayor (Néstor Antonio) fue el baterista del conjunto de mi padre durante muchos años, después se radicó en Brasil, donde siguió ejerciendo la música, después volvió a Salto donde fue baterista de la banda municipal y actuó en otros conjuntos,.

Mi hermano más chico; Hugo es profesor de música en secundaria. Puedo decir que tuve una infancia feliz, mis padres siempre buscaron que pasáramos lo mejor posible más allá de las situaciones (…), siempre sentimos ese apoyo de la familia, esa contención que nos hizo tener una infancia agradable de la que tenemos lindos recuerdos.

Si en Salto mencionamos su nombre, prácticamente todos lo asocian con el acordeón; con Academias Previale…

Sí, lo que pasa es que hay una larga trayectoria de mi padre, con el mismo nombre y con lo cual es fácil identificarme a mí con el acordeón y con la música, aunque mi profesión real no es la música. Más allá de no ser el primer hijo, sino el segundo, por circunstancias de la vida soy el que lleva el nombre de mi padre.

Además, tiene otras actividades

Después de viejo descubrí que, técnicamente soy lo que hoy se denomina hiperactivo. Es decir que, si hubiera nacido en esta época, me hubiesen diagnosticado hiperactividad. En mi época el médico recomendaba (a los padres) ‘ocúpelo en otra cosa’ y así uno aprende a vivir haciendo varias tareas.

Soy profesor egresado del IPA (Instituto de Profesores Artigas) como profesor de Derecho y Sociología. Actualmente soy director efectivo en el Liceo N° 4 «Horacio Quiroga», ubicado en el Barrio Salto Nuevo, cargo para el cual concursé en el año 1999. Fui primeramente director efectivo del Liceo IPOLL durante varios años, luego opté por la dirección del Liceo de Villa Constitución, pero no lo ejercí, solicité licencia para dar clases en el CERP y estuve reservando los cargos de dirección hasta este año.

¿De las actividades que realiza; cuál es la que más le gusta?

La música, por supuesto, si bien la docencia es algo que elegí, soy docente por vocación, cursé muchos años de abogacía y después entendí que me gustaba más enseñar Derecho que ejercer la abogacía. Pero lo que me causa muchas satisfacciones en los últimos años es la actividad musical que, me ha permitido conocer a mucha gente y relacionarnos con muchos amigos.

También le gusta la política…

Me considero un afiliado al Partido Nacional, fui militante del Partido Nacional durante muchos años, tuve tres veces la titularidad de la Junta Departamental, después fui convocado como director de Cooperación Internacional en el CODICEN en Montevideo, y después siempre seguí vinculado a la actividad política.

Además, colabora con el rescate y protección de animales

La actividad política nos ha permitido desarrollar ese cariño que tenemos por los animales, de hecho, en los últimos tiempos colaboramos con la protección, dentro de lo que se puede tratamos de ayudar. Actualmente tengo catorce perros, absolutamente todos rescatados, todos llegaron de esa forma.

¿Considera que ha alcanzado sus objetivos?

Cuando uno es activo siempre hay cosas que quiere seguir haciendo, pero creo que en la vida he conseguido objetivos más allá de la música he logrado lo que toda persona quiere; una familia espectacular, donde tengo dos hijos únicos porque la vida me dio la posibilidad de criar a mi hijo mayor y a los 16 años vino el otro. Con mi señora (Gisela Pinato) llevamos más de 30 años de casados; cuando el hijo mayor )Nicolás) ya terminaba la secundaria, comenzó a estudiar su carrera de ingeniero en Montevideo, y nosotros quedamos con el más chico (Santiago), solos.

El mayor vive en Berlín, Alemania ejerciendo su profesión de ingeniero informático allá y el menor tiene 13 años.

Siempre digo que lo que tengo como familia, me lo dio la música, ya que conocí a mi esposa como alumna de mi padre, ella también toca el acordeón.

Dentro de las actividades de las que ha participado con la música, cuál es la que más destaca

Lo que más me causa placer es cuando tengo a toda la familia tocando conmigo y hemos podido hacerlo varias veces, mi hijo mayor toca el acordeón y me ha acompañado en muchas presentaciones. Esos momentos son muy agradables.

Cuál es el mensaje a los niños o jóvenes que inician su carrera musical

No sólo a quienes se están iniciando en esta carrera, sino en general, uno tiene que tratar de hacer en la vida lo que le causa felicidad, todas las cosas que hago de alguna manera me traen felicidad; tanto estar en la docencia o al frente de una institución liceal y encontrarte a un profesor y me diga ‘usted fue mi profesor’, o estar en una reunión de directores de todo el país y venga una directora y me diga ‘usted fue mi profe’ y hoy es colega, eso causa felicidad, en la parte musical lograr presentaciones, lograr propuestas también me causa felicidad y con los animales cuando llega una foto del animal que llegó en lamentables condiciones y está mejorado y pasando bien, también; el mensaje es buscar aquello que te causa felicidad y tratar de vivir el momento.

Hoy por: Sara Ferreira