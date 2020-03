Con Mario Supparo:

Mario Ceferino Supparo Delmond es la cuarta generación de la familia Supparo en nuestro país, tuvo una larga, destacada y reconocida trayectoria como rematador de diversos rubros, siendo sus preferidos los remates de hacienda.

Cuando era joven, su padre le dijo que había tres formas de hacerse rico; una robando, la otra sacando la lotería o trabajando; “como robar no vas a robar y la lotería es muy difícil que saques, ponete a trabajar”, eso, sumado a su pedido de que ante todo fuera honesto, marcaron el rumbo de la vida de Mario.

Para contar su trayectoria hacen falta muchas páginas, de manera que en esta sección contaremos hoy, una parte de la misma.

¿Proviene de una familia de inmigrantes?

Si, mi bisabuelo (Carlos Supparo) era inmigrante, llegó a nuestro país en 1865, trajo a su novia de Italia cuando se recibió de farmacéutico. Tuvieron 4 hijos varones y 2 mujeres; uno fue poeta, los otros dos rematadores, y el otro hermano tenía un negocio en Florida o Lavalleja.

Uno de los hijos; Ítalo Supparo se casó con una salteña, y otro de los hijos; mi abuelo (Mario Héctor Supparo) que se había recibido de avicultor en Barcelona llegó acá recibido en el año 1908 y aparentemente cualquiera sabía más de gallinas que él, entonces se puso a trabajar con el hermano y después Ítalo se fue a trabajar a Montevideo donde puso un escritorio, quedando mi abuelo en Salto. La firma era Supparo Hnos. pero estaba uno en cada departamento. La empresa comenzó como una casa comercio y para hacer algo más, hacía un remate una vez a la semana. Un día tuvo un problema con las cosas que tenía para vender y sacó una libra que en ese momento valía 4,50 o 4,70 pesos y en el remate se la pagaron muy encima de lo que valía, y así continuó con su actividad.

En el año 1936 entró mi padre (Enzo Mario Supparo) en la sociedad y luego en el año 1963 (con 21 años) entré yo como empleado. Había dejado de estudiar abogacía y me viene a Salto porque Montevideo nunca me gustó ni me va a gustar.

A partir del año 1966 hicimos la sociedad; y el mismo día que empezó la sociedad me casé; fue el 11 de julio de 1966.

¿Cómo se conforma su familia?

Mi esposa; Ana María Escudero, con quien tengo tres hijos; Mario Francisco (52), Rossana (50) y Lorena (44). Mario Francisco tiene dos hijas; Carolina (16) y Francesca (11).

Rossana está casada con el hoy ministro de Defensa Nacional, Javier García, vive en la capital y tiene tres hijos; Belén (22), Alfonso (20) y Delfina (17), Lorena vive en Salto y tiene dos hijos; Camila (21) y Bautista (7) quien es el que va a salvar el apellido por mi lado.

¿Cuándo obtuvo el título de rematador?

En el año 1963, en ese entonces se gestionaba en el juzgado, me lo dieron enseguida, pero la práctica que hice fue en una kermesse en la escuela 81, donde me dijeron que como era hijo de un rematador, tenía que rematar una torta al estilo americano y tuve que hacerlo, pero vergüenza nunca tuve. En mi caso yo ya lo traía, porque según mis padres; cuando él compró un local de remate, yo tenía 6 o 7 años y en determinando momento me miraron y yo estaba con una varita arriba de la tribuna haciendo que remataba; es decir que eso ya venía conmigo.

A mi hijo le gustaba la actividad, le gustaba el campo, pero no sabía enfrentarse al público y resulta que un día empezó a hacer política… es licenciado en relaciones internacionales y trabaja en la sesión de protocolo del Palacio Legislativo. A todos no tiene por qué gustarle lo mismo que a uno, pero es triste porque el escritorio duró 117 años.

¿Recuerda cuál fue su primer remate luego de obtener el título?

Sí, me largaron en la exposición (Expo Salto 1964) y mi padre haciéndome un chiste me hizo rematar carneros Lincoln, raza que antes se usaba mucho para cruzamiento. Eran unos chivos locos, eran 5 que nunca habían sido de bozal, no eran para llevar a una pista de remates, el cabañero les tiraba el bozal y saltaban, daban vueltas y caían de lomo. Imagínese que fui el hazme reír de todos, no vendí ninguno. Mi padre me dijo, esperá que te voy a enseñar a vender; fue, habló con un cliente (el Dr. Alberto Gelpi) y los vendió a los 5 minutos fuera de la pista.

¿Cuándo decidió dejar la actividad? ¿Considera que cumplió sus objetivos?

A pedido de mi familia, luego de una operación al corazón. Mi familia no quería que trabajara más. A la Expo Salto no voy porque realmente me da una tristeza espantosa ver lo poco que viene, antes las exposiciones eran grandes, recuerdo que el año que empecé a trabajar, mi padre vendió 200 toros y 500 carneros, sólo él. Pero la última expo, fui el viernes de mañana, saludé a los amigos y me vine.

Los objetivos… creo que sí, la gente lo dirá. A nivel personal sí, tenía el objetivo de darle a mi señora y a mis hijos lo más que pude, y así lo hice.

¿Prefería los remates de hacienda?

Sí, siempre rematé de todo, pero el remate de hacienda era lo que me gustaba. Además me gustaba tener el animal delante de la gente y mirar al cliente a los ojos, será que por viejo no me acostumbré a la tecnología, los remates por pantalla tienen sus ventajas económicas para el vendedor, pero no es lo mismo.

¿Considera que hay diferencias entre los rematadores de antes y los de ahora?

Yo creo que sí, porque cuando yo vine a Salto lo que yo quería era aprender, entonces iba a todos los remates de los colegas porque quería aprender lo bueno y no hacer cosas malas. Mi padre se enojaba y me decía ‘qué vas a hacer a los remates de los demás’. Hasta el día de hoy el mejor rematador que vi de hacienda en mi vida es Carlos Victorica Turenne, también Ruben Cánepa fue un gran rematador, pero diferente porque era un hombre de rematar en ferias (ganaderas) el otro era un crack en lo que fuera, le dabas un perro para vender y Carlitos lo vendía. Eso es algo que se hereda porque el abuelo de Carlitos también fue rematador, el padre también; don Alejandro Victorica fundador de la firma, fue socio de mi tío abuelo en el año 1915, hacían remates juntos, tengo cartas de esa época que firman Victorica y Supparo.

La gente de antes era distinta…

¿Cómo era la relación su padre?

Como padre e hijo muy bien, como socios excelente, pero políticamente horrible porque él era colorado y yo blanco, entonces eso era tremendo. Las discusiones eran diarias. En el año 75 cuando lo denominaron el año de la orientalidad, la dictadura había mandado hacer unos carteles que se ponían en los vidrios de las empresas, un día llego al escritorio, entro, me siento y cuando miro la ventana decía, ‘1975 año de la orientalidad’, y le digo ‘papá; haceme un favor, sacá eso porque sino yo me voy’ y me dijo ‘yo no lo voy a sacar, si querés irte andate”, y me fui, estuve 8 o 9 días atendiendo a la gente en la puerta. Había un plátano grande (en calle Larrañaga frente a donde está hoy Cablevisión Salto) y ahí me recostaba y los muchachos del escritorio me sacaban los cheques para firmar, me avisaban ‘te llamó fulano, entonces iba al garaje de Arrestia, le pedía el teléfono y le pagaba la llamada. Un día mi padre iba a viajar a Montevideo y le dijo al muchacho (Silva) que trabajaba con nosotros que cuando se fuera, sacara el cartel. Mi padre se fue, y vino el empleado y sacó el cartel, pero mi padre no se había ido para no volver, sino que volvió y yo ya estaba adentro, entonces miró la ventana y le cuestionó al empleado por qué lo había sacado a lo que éste le dijo que él mismo le había ordenado, ‘pero así me ganó él (por mi)’, le dijo.

Comercialmente nos llevábamos bárbaro, pero si no lo sacaba el cartel, yo no iba a entrar.

¿Una anécdota?

Muchas, pero hay algo que sólo a mi me habrá pasado, en el año 70 en el remate grande de Martinicorena, entraron a la pista unas 300 vacas y en ese momento Honorio Galbarini empezó a gritar ‘lo mata, lo mata’ y yo lo miré hacia donde él gritaba y era que una vaca ciega venía corriendo contra el alambrado, saltó por entremedio de la tribuna donde yo estaba rematando y me rozó la rodilla con las costillas. No me mató de casualidad, el susto fue enorme, pero había que seguir, tuve que decir que se terminaba el jolgorio y continuar.

¿Qué mensaje le daría a quienes están iniciando esta profesión?

A los que quieren dedicarse a esto les diría que sobre todo quieran la profesión, la respeten y respeten al cliente; que sean honestos y no hagan malabares con la plata del cliente.