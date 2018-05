En nuestra sección “Las diez últimas de la última”, presentamos a Richard Adolfo Rossi Martínez, conductor por tradición y vocación, orgulloso de cumplir con la función de sus antepasados. Nieto, hijo y hermano de “omnibuseros”.

Su abuelo, fue el conductor del primer coche de Onda que vino a Salto.

Richard está casado y tiene dos hijos, Jhonatan de 13 años y Thiago de 6.

1- ¿Dónde y cuándo nació? ¿Cuándo comenzó su carrera como funcionario municipal?

Nací en Salto, el 10 de marzo de 1974. Siempre viví en Barrio Ceibal.

Hace 23 años que soy empleado municipal, comencé trabajando en el corralón, haciendo varias tareas, como bacheo, diversos trabajos en la calle, hasta que después pasé a conductor de ómnibus.

2- Viene de una familia de omnibuseros…

Sí, mi abuelo paterno; César Antonio Rossi (mi padre llevaba el mismo nombre), fue chofer de la primera Onda que vino a Salto, y mi padre trabajó en el ómnibus alrededor de 40 años, primero fue guarda, luego chofer y después alrededor de 20 años fue inspector.

Con mis hermanos «mamamos» ómnibus, somos cuatro hermanos y Gabriel, el más chico, también es omnibusero.

3- Cómo fue el cambio de conductor a inspector

Cuando ingresé era conductor cobrador, pero alcancé a trabajar con guarda, porque en ese momento (año 2000), se estaba poniendo en práctica el sistema de conductor cobrador. Cuando pusieron en marcha el sistema de conductores cobradores, había que encontrar lugar para los guardas, y los fueron colocando en otros puestos dentro de la Intendencia, mientras que otros pasaron a ser conductor cobrador.

El cambio de puesto se debió a algunos problemas de salud, la función me había comenzado a causar dolores en la columna, y aunque tengo preferencia por manejar, hoy estoy como inspector; el 14 de este mes hizo un año que estoy en este puesto.

De todas maneras el trabajo que tengo me encanta, siento que es mi profesión, es lo que aprendí a hacer desde chiquito y al igual que mi hermano, tenemos amor por este oficio.

4- Cómo ha sido ese cambio?

Es diferente; por un lado baja la responsabilidad por el lado del manejo, pero por otro lado, incrementa la responsabilidad porque tenés gente a cargo.

Pero sigo siendo compañero de trabajo, en lo personal no me siento superior a ellos, me sigo sintiendo el mismo compañero de trabajo, si bien hay momentos de más tensión, son los menos, porque todos sabemos cuáles son nuestras obligaciones, aunque hay momentos que hay algún desliz y tenés que corregirlo.

Nosotros (los inspectores) estamos para colaborar con el chofer; ayudarlo a subir alguna persona, acomodar a la gente (que a veces no colabora).

5- Qué es lo que más disfruta de su trabajo?

El trato con el público, es algo que siempre me encantó, el diálogo con la gente, pequeñas cosas como ayudar a una persona mayor, así lo hacía cuando era chofer, ponía el freno de mano y me bajaba a ayudar a subir, o cuando veía a una persona no vidente, me bajaba a ayudarlos a cruzar la calle, y hoy lo hago porque tengo mejor comodidad para poder hacerlo.

6- Para usted es un trabajo más o es una tradición familiar?

Por un lado lo veo como tradición y lo siento mío. Es mi lugar de trabajo, es como un entorno familiar porque lo haces con amor y querés que salga bien y lo mejor posible.

7- A lo largo de su carrera como empleado municipal, ha pasado por varias administraciones, cómo ve la situación hoy?

La rivalidad entre administraciones nuevas y anteriores, siempre existió, quizás hoy se siente más acrecentado, tal vez por las redes sociales los hechos toman más estado público. Lamentablemente hay compañeros municipales que llevan esas diferencias a la práctica, a mí no me gusta discrepar temas políticos entre compañeros.

8- A nivel del servicio, qué ha cambiado en estos años?

Hoy la gente usa mucho el servicio de ómnibus municipal y se ha mejorado mucho el tiempo de recorrido, aparte de que hay más coches.

Las frecuencias han mejorado, porque el servicio lo pedía, la demanda de gente lo pedía y la función de conductor cobrador se puede hacer mejor porque si bien hay más gente, la flota se fue incrementando y son coches más modernos, antes las direcciones eran mecánicas, y hoy son hidráulicas, lo que facilita el trabajo al igual que las cajas automáticas.

El cambio de conductor a conductor cobrador fue complicado al comienzo como todo, al principio parecía complicado, pero todo tiene su período de adaptación.

Es un trabajo de mucha responsabilidad aunque parece fácil, terminas de cobrar un boleto, tenés que mirar por el espejo a ver si terminaron de bajar, o si están bajando, una vez que lo hacen tenés que cerrar la puerta de atrás, mirar el espejo para salir de fila, y continuar la marcha.

Al servicio lo hemos mejorado un montón entre todos, hay compañeros muy especiales que ni saludan, son los menos, pero hay.

A veces la gente es poco comprensiva, el chofer tiene una tensión nerviosa importante, tiene que controlar el tránsito, la gente, la plata, la planilla, los boletos, el horario, las puertas, y estas transportando personas.

9- Ha protagonizado accidentes?

Si, por supuesto, he tenido roces, gracias a Dios nunca de gravedad. Recuerdo que una vez estaba parado subiendo gente en Artigas y Sarandí, y un motonetista alcoholizado se dio contra el ómnibus al punto que lo sacudió, eran las 23:15, no me olvido más, el hombre se hizo una fractura expuesta en la pierna, y fue una situación que me dejó mal, fueron cosas que aún leves, me dejaban mal, nervioso y tenía que seguir trabajando.

Pero esos son gajes del oficio, tenés que ser un afortunado de la vida para que no te pase nada nunca, manejando semejantes vehículos, que no hayas tenido un roce es muy difícil.

10- Alguna anécdota?

Tengo miles… una vez iba en la línea del barrio Artigas, cuando volvía de la vuelta por el barrio Uruguay, había una mujer en la parada desesperada, porque había bajado las cosas y los hijos, y uno había quedado dormido en el ómnibus; era una familia numerosa, y el niño efectivamente estaba durmiendo en el ómnibus.