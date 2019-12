Con Nicolás Safi – joven trinitario que promueve emprendimientos en todo el país

Nicolás Safi (26) es un joven trinitario por adopción – de gran espíritu emprendedor, que a muy corta edad logró organizar eventos de gran repercusión a nivel nacional, tales como «La Voz del Show», «Duelo de Talentos» y muchos otros.

Safi es egresado de la carrera de Técnico en Relaciones Públicas y Organización de Eventos de la Universidad ORT.

«Nací en Durazno, tengo gran parte de la familia en aquella ciudad… aunque nunca viví allí, siempre me consideré Trinitario» – nos expresa.

Nicolás Safi en la actualidad sostiene varios emprendimientos a nivel de todo el país y ha logrado construir importantes lazos con nuestro departamento, por el cual siente un cariño muy especial.

1- ¿Cómo fue su primera etapa de vida?

«Mi infancia fue una etapa hermosa, tengo lindos recuerdos, de amigos, compañeros de clase, y sobre todo de cada momento compartido con mis padres, nunca dejaron que me falte nada y me inculcaron muchos valores que me han servido para crecer y cumplir mis objetivos.

En la escuela era un buen alumno, un poco tímido pero destacado, siempre pasé con buenas notas; hacía música, fútbol y básquetbol, fue una infancia muy sana.

Mi adolescencia fue muy compleja, tenía un gran desafío que era vencer la timidez y lo fui superando, me llevó mucho tiempo pero lo logré, en el liceo era un alumno eficaz pero un poco perezoso, de a poco iba descubriendo mis pasiones».

2- ¿Y en qué momento lo atrapa la idea de planificar eventos?

A los 16 años estaba planificando mi primer evento, quizás algo poco común para un chico de esa edad y más teniendo en cuenta que el público objetivo era gente mayor.

Cuando me fui a Montevideo, comencé a estudiar Dirección de Empresas Turísticas en la Universidad Católica, me costaba mucho la Matemática y la contabilidad, en el segundo año tuve una materia que me encantó y se llamaba relaciones públicas; allí opté por cambiar de carrera, fue una decisión muy difícil teniendo en cuenta el esfuerzo de mis padres.

3- ¿Qué sucedió entonces?

«Entonces me comencé a vincular las relaciones públicas y los eventos como acciones de comunicación, hoy disfruto mucho de la planificación, la ejecución y la evaluación de cada evento.

4- Cuéntenos acerca del mega evento «La Voz del Show…

«La Voz del Show fue increíble…yo tenía 20 años y realicé una convocatoria a cantantes amateurs de todo el país y llenamos el Cine Teatro Plaza de Trinidad tres días seguidos, había gente que buscaba observar desde la vereda, nunca vi tanta gente en ese teatro, para esa instancia conté con el apoyo de Valeria Lynch. Duelo de Talentos surge un año después, abarcando otros tipos de habilidades: magia, canto, danza, humor, entre otros».

5- ¿Y cómo siguió su historia profesional?

«Luego comencé con NS Models, una escuela que cumple con su propósito de brindar herramientas constructivas a aquellas jóvenes que desean conocer y prepararse para el mundo del modelaje y todo su entorno, apuntando a la formación integral teórico-práctica basada en la experiencia, desarrollando y fortaleciendo el talento personal, abarcando conocimientos técnicos y actividades necesarias para un buen desempeño individual y colectivo.

Este proyecto se inició en Flores, luego sumamos Florida y Colonia y actualmente estamos con grupos en Montevideo y Salto».

6- ¿Cómo es su desempeño en la capital del país?

«En Montevideo me acompaña la reconocida modelo Katja Thomsen, quien fue coronada como Miss Uruguay, Reina de Punta del Este, obtuvo el título récord de America’s Queen of Beauty, fue 4ta finalista Miss World, formó parte del staff de Elite Model Management en New York, Miami, Barcelona, Milán, Paris, Hamburgo, Munich, Ámsterdam, y Santiago de Chile, y ha sido modelo publicitaria de marcas como L’Oréal paris, Triumph, Abercrombie & Fitch, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Mary Kay cosmetics, Aquage, Basmar, Multiples Paris, entre otras. En Salto he formado un gran equipo junto a dos genias, jóvenes y talentosas como CamilaTamareo y Marcia Ruff.

También contamos con un gran equipo de profesionales que cubren diversas áreas como fotografía, make up, casting, acting, nutrición, entre otras. Trabajando en equipo vamos consiguiendo los objetivos que hemos planteado».

7- ¿Cómo autodefine su personalidad?

– «Paciente, perseverante, siempre dispuesto a aprender y crecer en todos los ámbitos, muy empático, sensible y solidario».

8- ¿Cuáles son sus vínculos con la ciudad de Salto?

«Con Salto he logrado consolidar muchos lazos en poco tiempo, es un departamento increíble, con gente muy buena y servicial.

Me he encontrado con gente muy profesional y he hecho nuevos amigos, cada vez que voy me siento uno más.

Hoy tenemos un gran equipo en Salto, es un placer contar con hermosas personas como: Paula Castillo, Julieta Chapuis, Macarena Drozdov, Noemi Nuñez, Mayra Seija, entre otras chicas que van pasando por nuestra escuela.

9- ¿Cómo se desarrolló Coffee & Fashion?

«Coffee & Fashion fue un éxito. Este desfile de graduación fue muy particular, porque reconocimos a la primera generación de modelos profesionales de NS Models en el departamento de Salto.

Esta instancia se desarrolló en Cerafina – Café & Moda donde compartimos una linda merienda con varios invitados. Las chicas lucieron vestidos de Mala, accesorios de Índiga, carteras italianas de Via Toscana, peinados de Angelina Torres y maquillaje de Vatican.

Este evento contó con el apoyo de la revista Forever 15, Kevin Machado, Agustina Viettro, Dental y On Beauty Spa. Realizamos une evaluación positiva en este primer evento con nuestras modelos salteñas.

10- ¿Qué aspiraciones tiene para el próximo año?

«Siempre estoy buscando crecer, por ello para el 2020 tengo varios objetivos. Tenemos muchos desafíos con la escuela de modelaje, llegando a nuevas ciudades y consolidarnos en donde estamos establecidos. En Montevideo vamos por un curso de modelaje para niños y niñas, a cargo de Luna Salvatore, una modelo y actriz muy joven de 19 años que tiene muchísimo talento y una personalidad muy dulce para tratar con los más chiquitos, nos encantaría replicar esa propuesta en Salto a futuro. También estamos armando otras propuestas para chicos y futuros influencers (chicos que son tomados como referentes) siempre apostamos a más, estoy agradecido y muy feliz de contar con un gran equipo que me facilita concretar cada idea que emprendo. Siento un cariño especial con Salto, existe la misma calidez que la gente de Trinidad, o del interior, por eso me es más familiar; en Trinidad la gente es más tranquila, no anda a las corridas. En Salto sucede lo mismo, son ciudades que tienen lo justo y necesario para que sus ciudadanos sean felices, sin carencias ni excesos».

Hoy por:

Fernanda Ferreira