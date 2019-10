Dra. Jacqueline Arismendi:

A nadie que se le pregunte por la Dra. Jaqueline Arismendi en Villa Constitución y zonas aledañas, le dirá que no la conoce.

Referente con todas las letras de su localidad, sea por su profesión de médica o de su vocación de servicio volcada a la política, ha sido desde hace muchísimos años, un ejemplo de compromiso con la comunidad, tendiéndole la mano a todo ciudadano que necesite de su apoyo.

Otra mujer emponderada, en tiempos en los que las mismas, no necesitan de permiso para ser, sino que toman el destino en sus propias manos.

Con placer compartimos con ustedes la entrevista que le realizamos para una nueva entrega de Al Dorso.

1- ¿Por qué optó por la carrera de medicina?

Desde que era una niña me gustaba ayudar a las personas, sentía particular sensibilidad con respecto a las personas mayores, sentía que era nuestro deber cuidarlas. En la escuela, desde tercer año, formaba parte del equipo de la Cruz Roja, luego fui admirando a personas que tenían que ver con la salud en nuestro pueblo, como nuestro querido Enfermero Pepe o el Dr. Azambuja, gente que se dedicaba a la profesión con toda su alma y entendí que también yo, quería seguir ese camino.

2- ¿Es una vocación difícil de conciliar con la familia y otras actividades?

Es una profesión difícil con respecto a los tiempos que necesitas dedicarle, todos los que somos médicos, sabemos que tiene un alto costo familiar, nos perdemos de muchas cosas, de tantos momentos que quisiéramos estar al lado de nuestros hijos, pero también tiene hermosas recompensas, cuando podes ayudar a un paciente que te necesita.

En mi caso, gracias a Dios, tengo una familia muy comprensiva, que entiende nuestra profesión y me apoya siempre.

3- ¿Ser médico en el interior del país es diferente para bien o para mal comparado con la capital?

Ser médico en el interior es muy lindo, te digo que te llena el alma. Cierto que no tenés tantas cosas que necesitas y que sí, las encontrás en la capital, y que sería muy bueno contar con esas herramientas, pero el contacto con el paciente, con su familia, los vínculos de afecto que se generan entre médico-paciente-familia, estoy seguro que los encontrás más que nada en el interior.

4- ¿Se considera una referente social por su profesión?

Sí, me considero una referente social y estoy segura que como yo me inspiré en ese enfermero y médico que te comenté, quiero pensar que también hay jóvenes en nuestro pueblo que se inspiran en mí y que piensan que también ellos, partiendo de éste pueblito, van a llegar a ser profesionales.

5- ¿Por eso también ha incursionado desde hace tiempo en la política?

La política la tengo en los genes te diré, hago política desde muy chiquita, salíamos con mi papá a hacer recorridas charlando con la gente, repartiendo listas. Mi padre fue una excelente persona que también le gustaba ayudar a los demás, formaba parte de comisiones del pueblo e incursionaba en la política. Siempre trabajó sin pedir nada a cambio, me decía que uno no puede ponerse en la vereda de enfrente sin hacer nada, había que trabajar, no por algo a cambio, sino para que el país sea gobernado por los mejores.

6- ¿Qué la llevó a transitar por dicha senda?

Todo esto que te conté antes, haciendo política es una de las maneras de ayudar a las personas, capaz que no directamente, pero si luchas para que triunfe un determinado programa de gobierno, con las mejores personas que puedan llevarlo a cabo, va a mejorar la educación, la economía, la seguridad, la vida de cada uruguayo, no cabe duda.

7- ¿La política es un fin en sí misma o es un medio para…?

Me parece que la política no es un fin en sí misma, sino que es un medio para transformar una determinada realidad en otra, a veces, para bien, si tomamos decisiones pensando en el país todo y a veces, para mal, cuando éstas decisiones son egoístas y sectoriales.

8- Si tuviera la oportunidad de acceder a cargos de responsabilidad, ¿cuál o cuáles serían los primeros objetivos por los que trabajaría?

La base de todo es la educación, tenemos que formar a nuestros jóvenes para que puedan salir adelante y poner mayor énfasis en las zonas de contexto crítico, tenemos que volver a llevar a nuestro Uruguay dentro de los primeros del mundo en educación, lo cual como sabemos no es una utopía, ya que supimos estar ahí y para volver a ser lo que fuimos necesitamos a los mejores gobernando.

9- Cuéntenos sobre su familia

Gracias a Dios tengo una gran familia, mis padres que supieron transmitirnos importantes valores para defendernos en la vida a mis hermanos y a mí, tres queridos hermanos con sus hermosas familias y mi más precioso tesoro que es la familia que construimos con mi esposo Daniel y mis dos hijos Nicole y Mateo.

10- ¿Deudas pendientes con la vida?

Deudas pendientes sí, el que mi papá no me hubiera visto convertida en doctora, él siempre decía que mandar un hijo a estudiar era la mejor herencia que un padre le puede dejar a su hijo, para que éste pueda defenderse en la vida.

Hoy por:

Dr. Adrián Báez