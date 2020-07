Hoy por: Sara Ferreira

Carolina Martínez:

Si de emprender se trata Carolina Martínez es un claro ejemplo de ello. No sólo porque le ha ido bien en cada proyecto que se propuso, sino porque ha atravesado momentos difíciles que, lejos de abatirla le han dado más fuerza para continuar, salir adelante y triunfar haciendo lo que le gusta.

Hoy junto a su pareja trabaja muchas horas al día cumpliendo con los pedidos individuales y de empresas que cada día eligen sus productos, siempre agradecida y feliz al culminar cada jornada

¿Cuándo y dónde nació?

Nací el 26 de agosto del año 1990 y soy de Montevideo.

¿Cómo se conforma su familia?

Tengo dos hermanos varones Matías y Mauricio, mis padres se llaman Juan y Silvia. En la actualidad vivo en pareja con Rodrigo con quien tengo tres hijos.

¿A qué edad comenzó a trabajar?

Empecé a trabajar desde los 18 años de promotora, nunca dejé el trabajo con el público; siempre me gustó.

¿Cuál fue su primer emprendimiento?

Mi primer emprendimiento fue haciendo camas y ropitas para mascotas. ¡Mi pasión por la costura estaba a punto de florecer! ¡Ese fue el empujón y la necesidad de salir adelante!

¿A qué atribuye el éxito de sus emprendimientos?

¡Mi éxito se debe a la boca en boca… a las redes sociales, la puntualidad y a la prolijidad! ¡Siempre los clientes primero que todo! ¡El querer que salga todo perfecto me llevó a tener mucho trabajo!

Hemos participado con nuestras ventas en muchas ferias y en varias partes del país como por ejemplo la Patria Gaucha de regresando de ésta fue que tuvimos el accidente. Habíamos concurrido además en la Fiesta del Folclore en Durazno, en la Fiesta de la Cerveza, en la Expo Salto, en Valentín Aparcero, en la Meseta, así como otras ferias puntuales en la ciudad, y todas con diversidad de clientes, pero nos amoldamos a todas.

Hace poco sufrió un accidente que marcó un antes y un después en su vida; ¿qué cambió a partir de entonces?

En esta vida perdí muchas cosas, pero el 9 de marzo perdí todo, salud, mercadería, vehículo, todo, ¡pero no hubo tiempo de aflojar! Sé que fue muy duro para mí todo, pero el tiempo pasa, ¡la vida es una y mis brazos nunca se cansan!

Coincidió con el comienzo de la pandemia y la necesidad de productos que antes no se vendían y que además requieren de creatividad para hacerlos como son los tapabocas. Eso fue lo que ha hecho que su trabajo sea más conocido y ahora ya se trata de una empresa con nombre propio…

¡Como todo en mi vida me tuve que amoldar con la pandemia y sin materiales porque los perdí y muchas cosas más! ¿Que haré ahora?, me pregunté; ¡Coser! ¡Cómo sea! ¡Y así volví al ruedo con tapabocas! ¡Primero fue tranqui después trabajaba de 8 a 23 sin parar (con traumatismos) pero feliz y agradecida!

Cuando surgió la pandemia quedamos a la deriva porque trabajábamos mucho con la venta de accesorios de acero quirúrgico y bijouteria, nos quedamos sin trabajo porque se cortó la venta, no se podía conseguir artículos para vender porque las tiendas en Montevideo estaban cerradas, por lo que no tuvimos alternativa que arreglarnos con lo que teníamos en Salto y fabricar con nuestras propias manos lo que sabíamos hacer que era coser. De esta forma diseñamos, cosemos, y llevamos a domicilio tanto ropa de mascotas como tapa bocas. Hemos hecho miles en estos meses.

Además de los productos que ofrecen, tienen pedidos de otros que a veces no pueden cumplir; pensaron en tomar gente para trabajar o eso aún no está en sus planes.

Al rubro hace un mes se le agrego Ploteo y Sublimaciones. ¡Se nos está yendo de las manos! ¡Todo si quiere crecer tiene que ser fuente de trabajo! Una mano lava la otra. Es un sueño poder crecer y hacer esto una fuente de trabajo.

Antes el emprendimiento se llamaba Indiana Accesorios, hoy se llama Fox Sublimaciones. Con la venta de los tapabocas, ahorramos todo lo que pudimos, hacía años que teníamos planeado comprar una máquina para sublimaciones, pero nunca se nos había hecho realidad porque con los accesorios y las cosas de la carpintería estábamos demasiado ocupados. Ahora felizmente se nos dio la oportunidad de poder comprar la maquinaria.

El día que llegó fue todo una novedad, nos llevó un tiempo armar el taller, desarmar una cosa, armar otra hasta que se pudo hacer realidad el sueño que tanto anhelamos y el primer día que llegó la máquina empezamos a trabajar y a vender los productos que, pasan del taller de la sublimación a la tela, luego a la máquina y Rodrigo hace los repartos a domicilio.

La empresa va viento en popa, nos apoyamos entre los dos, él con la sublimación y yo con la costura.

¿Qué productos ofrecen ahora?

Hacemos Sublimaciones en tazas mates, ¡termos, almohadones, barbijos azulejos, gorros, remeras griffas muchas cosas más y con el plotter ya agregamos tarjetería banners y más!

Cuál es su objetivo. Tiene un sueño por cumplir o una meta por alcanzar

¡Mi objetivo es crecer siempre adelante! ¡Más y más! Sin sacrificio nunca se avanza. Mi sueño es simplemente que Dios me de salud y trabajo en estos tiempos de necesidades. ¡Y que toda la gente que en este momento está pasando mal que puedan salir adelante de lo que sea! ¡Si se puede!