Hoy por:

Por: Sara Ferreira

Tabaré Leivas Rivero es el actual alcalde del Municipio de Rincón de Valentín, nació en Salto el 24 de abril de 1976, fue criado en esa localidad donde cursó sus años escolares y liceales y luego desarrolló su actividad vinculada a la política.

1-¿Cómo está compuesta su familia?

Somos siete hermanos; cinco varones y dos mujeres, actualmente estoy casado con Silvana Bueno con quien tengo tres hijos; Gianfranco (19), Ronney (12) y Denis (6).

2- ¿Cómo fue su niñez?

Transcurrió en Valentín, mi padre fue chacrero muchos años, y nosotros desde chicos ayudábamos a plantar con el carro, con el arado de mancera, sin tractor; años después sí se compró un tractorcito para trabajar, pero éramos una familia muy humilde.

Mi padre plantó durante quince años en un terreno que pertenecía a Secundaria y había un compromiso (de boca) que como forma de retribuir la utilización de la tierra, se donaba el 25% de la cosecha para diferentes instituciones de la educación. Mi madre era enfermera y trabajaba de forma particular.

3- ¿Cuándo recuerda que surgió su interés por la política?

Desde niño; siempre me gustó, recuerdo que desde los 12 años comencé a interesarme por cuestiones sociales, cuando venía algún político a recorrer la zona yo siempre iba, siempre me gustó. Cuando era joven in tegré muchos años la Lista 89 del Partido Colorado, fui muy amigo del Dr. Bertolini, del tiempo de Ordeix, Escanellas, y cuando ellos venían a hacer política acá, desde muchachito ya me entreveraba con ellos.

4- ¿Cuándo tuvo su primer cargo

Yo ya había sido integrante de la Junta Local, siempre dando una mano, cuando surgió el tema de las alcaldías mi tío (fallecido) Miguel Dalmao en el gobierno de Ramón Fonticiella recibió la invitación y como yo estaba vinculado a la política, tuvimos una propuesta para el Frente Amplio. Luego de conversarlo, lo definimos y dos meses antes de las elecciones, nuestro grupo se candidateó para ocupar la alcadía (por el Frente Amplio). Así es como mi tío fue electo alcalde y yo era suplente. Como es sabido, a un año (el 10 de julio de 2010) de haber asumido, mi tío falleció y me tocó asumir ese cargo.

5- Luego decidió continuar con el Partido Colorado

Mi línea política siempre fue colorada, mi tío también era colorado, pero en el gobierno de Fonticiella con quien teníamos una buena relación surgió esa propuesta y decidimos aceptarla, pero después de seis meses de ejercer el cargo de alcalde y tras unos problemas con el Frente Amplio, me fui a mi partido tradicional y me sentí muy cómodo con Germán Coutinho y hasta ahora estoy muy contento de poder ayudar a la gente de esa manera.

6- ¿Tuvo el apoyo de la gente?

Sí, acá la gente vota a la persona, yo me puedo cambiar diez veces (de partido) pero mi gente se siente cómoda, o me tiene confianza a mi de lo que hago, de esta manera hice una transformación política y la gente me votó de nuevo.

7- ¿Cuánto tiempo lleva como alcalde y cómo han sido esos años?

Hace 8 años, yo estoy muy contento, en los primeros cuatro años que ejercí -no es por pasarle la mano a nadie – pero Germán Coutinho se portó muy bien con el pueblo, lo que prometió lo cumplió y no a cambio de cargos políticos sino que lo hizo por la necesidad de la gente.

Entre esas cosas hicimos una piscina de 600 mil dólares y es una obra que ha favorecido a toda la población, tanto a jóvenes como a adultos. Tenemos la satisfacción de decir que la primera piscina en el interior en el norte del país, la pusimos en ese gobierno, el tema caminería también estuvo muy bien en ese período, ahora lamentablemente lo que no se puede hacer es porque falta apoyo político a nivel departamental, no tenemos el aporte parejo por parte del intendente actual hacia las diferentes alcaldías.

8- ¿Teniendo en cuenta esas diferencias cómo se manejan para los diferentes trabajos?

Tenemos que pedir ayuda al ministerio, a los vecinos que tengan maquinaria que nos carguen tosca para reparar algún tramo, porque el aporte de la intendencia no lo tenemos. Sí valoro mucho el apoyo de los vecinos, si bien el alcalde de Lavalleja tiene maquinaria, hay orden de no prestar el servicio al municipio de Valentín por no ser partidario político.

9- ¿Qué es lo que más le satisface de este tiempo como alcalde?

Teníamos muchos proyectos, entre ellos la sala velatoria que ya la hicimos, un polideportivo que está con mejoras, se ha avanzado mucho en pequeñas obras que hacen al bienestar de la población como son parquecitos, los espacios públicos los tenemos bastante prolijos, arreglos en los cementerios, arreglo en la policlínica, en el Hogar estudiantil, más viviendas, todo eso se va logrando si bien contamos con muy poco personal la gente nota el cambio.

10- ¿Qué quisiera lograr antes de terminar este período?

El sueño de este municipio es la bitumunización de las calles principales de los tres pueblitos, es una promesa de la intendencia, y seria un sueño dejar eso pronto.

Nuestro objetivo es la caminería interna que es algo que el intendente prometió a la población y estamos esperando que eso quede pronto. Quisiera terminar el período tranquilo, sin problemas, con educación, respeto, seriedad y lealtad.

Voy a seguir vinculado a la política y en ese sentido voy a ayudar en lo que pueda, me encanta mi pueblo, me gusta Salto y voy a trabajar muy fuerte para que la alcaldía vuelva a ser de nuestra ideología política.

Durante este tiempo he aprendido mucho, tanto a respetar a la oposición, a dar respuestas certeras cuando el adversario te quiere humillar, tengo un gran apoyo de mi familia, de mi esposa, de mi madre y hermanos.

Voy a extrañar el día a día de mi trabajo como alcalde pero continuaré relacionado a la política.

Agradezco enormemente a mi familia ya que este trabajo somos alcaldes las 24 horas, pero es un trabajo que me ha dejado muchas experiencias, viajes, intercambios que suman para desarrollar mejor nuestra labor.