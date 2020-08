Dra. María José Martínez

Abogada, docente de Derecho Financiero o Tributario -dependiendo la carrera-, madre; María José Martínez es, sin lugar a dudas, para los tiempos que corren, una mujer empoderada.

Quienes la conocen, destacan su carácter y tesón, muchas veces confundido con empecinamiento y hasta tozudez.

Quizás, son todas esas cualidades dirigidas de buena manera hacia la concreción de sus objetivos, las que le hayan permitido, sola, abrirse camino en un difícil ámbito como lo es el del ejercicio de la abogacía.

Compartimos con ustedes la entrevista que le realizamos para esta entrega de Al Dorso.

¿Por qué optó por la carrera de derecho-abogacía?

Desde que era chica, me gustaba la abogacía; era apasionada por ver series y películas. Ahí comenzó mi fascinación por el derecho. Es más, es algo que no dejé de hacer, pese a ser abogada. El derecho es un mundo fascinante, más allá de la profesión, creo que tenemos un contacto directo con la gente, que nos lleva a conocer diferentes situaciones y saber que podemos contribuir de cualquier forma con otra persona, sea en la materia que sea. Para ellos, tienen un gravísimo problema, y nosotros somos quienes podemos solucionarlo.

¿Vocación?

Si, sin dudas. Más de una vez me hice cargo de un caso, sólo por el hecho de ayudar a la persona y no por el hecho de ser un trabajo. Es más, lo siento como una causa y, cada caso que tomo, hago todo lo que sea por lograr lo que el cliente aspira.

El ser y el deber ser del que se habla en la jerga jurídica, ¿es real, se aplica?

Creo que todos salimos de la facultad con una idea, una fantasía. Después, los años nos llevan a comprender que, no todas las veces el ser, es el deber ser. Es más, me tocó muchas veces salir defraudada y dolida de un Juzgado, por ver que, lo que debía ser, no es lo que se hace. Más allá de ello, entiendo que debemos reformar muchas normas obsoletas e ir readecuándolas a los tiempos y necesidades de hoy en día.

¿Cuesta ejercer una profesión en la que permanentemente están en juego principios y valores versus la realidad?

Yo pienso que claramente eso es una filosofía de vida de la cual depende de cada uno de nosotros. Sé que muchas veces los profesionales decimos, bueno, es un trabajo y dejo de lado lo que piense como ser humano. En lo personal, tuve una oportunidad laboral en la que sabía que, en un momento, iban a verse en juego mis valores como persona. Lo pensé mucho pero, no dudé, y lo rechacé. No me arrepiento. Prefiero dormir con la tranquilidad de saber que no voy en contra de mis valores y principios, porque eso es defraudarme a mí misma como persona. Siempre se lo digo a mis clientes, prefiero dormirme con la conciencia tranquila y ganar menos, que tener el bolsillo lleno y saber que fui en contra de mis principios. Eso es un valor que se lo debo a mi familia y lo reflejo en todos los aspectos de mi vida laboral y personal.

¿Aconsejaría a un hijo seguir esa disciplina o preferiría que tomase otro rumbo?

Yo creo que, como madre, no quiero que mi hijo pase por los sinsabores que deja la profesión. Sin embargo, todos tenemos el derecho de elegir lo que queremos ser. Yo soy lo que quise ser. Lo que le diría es, obviamente, que es un camino muy difícil, no todo es color de rosa y es sacrificado. Sin embargo, si elige esta carrera, lo apoyaría pero, le diría, lo hacés solito, no creas que vas a tener beneficios por ser tu madre abogada. Lo dejaría que se forjara su propio camino. Si fuera por mí, preferiría que eligiera otra profesión. El mundo de hoy y el del futuro, no es el en que nosotros vivimos, y creo que, hay muchas profesiones, donde, desde otras ramas, se puede contribuir en el futuro en que tenga que vivir.

La docencia, ¿una pasión?

Todo arrancó por la admiración que tenía a los catedráticos en mis primeros años de derecho. Ahí, claramente, después de cada Jornada, Congreso, mis años en el CED (Centro de Estudiantes de Derecho), entendí que, luego de terminada la carrera, quería seguir por ese camino. Sí, claramente, es una pasión, que hace quince años disfruto. Es más, uno, por muchos años, lo hace en forma honoraria. Lleva dedicación y mucho tiempo, por lo tanto, si no hay pasión, no hay forma de que ejerza. El tiempo que lleva producir un artículo, exponer en una jornada, dejar de lado muchas cosas, para poder cumplir con el rol que elegimos, es mucho.

¿Por qué el derecho financiero-tributario?

Es una rama que no estaba muy difundida al momento en que ingresé a la cátedra, y, me pareció una rama fascinante. Claramente, luego de la Reforma Tributaria y los años venideros, llevaron a que esta materia viviera en el día a día de las personas. Es más, los temas actuales, últimamente, todos, conciernen a esta rama, aunque, no sepamos el tema presupuesto, cuando se habla temas fiscales. Todo gira, indirectamente, en esta rama tan importante.

¿Alguna anécdota que valga la pena recordar en alguna de sus profesiones?

Varias; pero, creo que, si cuento alguna, algún cliente puede sentirse aludido. Una vez, hablando con un colega de muchos más años de profesión -en ese momento yo era recién recibida- el colega me dijo algo sobre los abogados recién recibidos y yo le contesté: usted, Doctor, tendrá más años que yo de recibido pero, de seguro, no se tuvo que leer ni la mitad de libros de Gamarra de los que nosotros tuvimos que leer, y eso, sólo por hablarle de una sola materia. Desde ese momento, generamos muy buena relación con el colega, porque, lo sorprendió la respuesta.

¿Familia?

Podría contestarte cómo se conforma pero, prefiero contestarte de otra manera. Mi familia es mi pilar, mi motor, mi sostén, la razón de ser lo que soy. A quienes amo y mi propósito de vida.

¿Deudas pendientes?

En lo personal, viví y vivo como elegí. Hace un tiempo leía una frase que decía algo así como que, de los errores que tuvimos, somos quienes somos. Mis sueños los pude cumplir a nivel de la profesión, vivo de ella y, mis sueños, con respecto a ella, los he logrado. Creo que la única deuda que voy a tener, es a nivel personal, la de poder ver a mi hijo que alcance todos los anhelos que desee.

Hoy por : Dr. Adrián Báez