Con Eduardo Bandeira, vicepresidente de CTM y 26 años junto a Tabaré Vázquez

Fueron 26 años al lado del hoy Presidente de la República, Tabaré Vázquez, entre giras, reuniones, encuentros con mandatarios, reuniones políticas y actividades de toda índole que lo unieron indisolublemente en una entrañable amistad con quien hoy nos gobierna. Alto, espalda recta y mirada observadora, así es este hombre de casi la misma edad que su amigo, Tabaré, rondando los 74 años de vida.

Tiene tres hijos dos de los cuales por las vueltas de la vida viven en Salto desde hace mucho tiempo al igual que seis de sus nietos, algo que lo deja unido a esta tierra más allá de su paso circunstancial como vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Activo, dinámico, entrador, “tengo el cuero duro ya no me entran ni las balas”, me dijo un día cuando le conté una anécdota que lo había tenido a él como protagonista en una venida a Salto de Tabaré Vázquez como candidato.

Bandeira está hoy al frente de las actividades de relacionamiento con la comunidad de la Delegación Uruguaya de la CTM y aprovecha para interactuar con los distintos actores sociales de nuestro medio para fomentar un acercamiento más estrecho entre las autoridades de un organismo tan importante para los lugareños como lo es Salto Grande y la población local.

El actual vicepresidente de la margen uruguaya de Salto Grande, Eduardo Bandeira, fue entrevistado para nuestra sección semanal. Las Diez Últimas de la Última.

¿Donde nació, dónde estudió, dónde vivió, cómo se compone su familia?

Nací en Montevideo el 28 de julio de 1942, hice los 6 años de Primaria y los 4 de Secundaria en el Liceo y Colegio Pío de los sacerdotes Salesianos. Viví hasta los 16 años en una chacra que administraba mi padre en la zona rural de Montevideo, propiamente en Melilla, Camino de la Redención y los 33 Orientales. Mi familia está compuesta por mi señora, mis tres hijos, dos yernos, una nuera y 9 nietos.

¿A qué rubro o sector laboral se dedicó durante su vida?

Toda mi relación laboral giró en el rubro del comercio y la industria como dependiente y como propietario de mis emprendimientos.

¿Cuándo y de qué manera conoció a Tabaré Vázquez?

Al señor Presidente lo conocí formalmente en el año 1989 con motivo de la campaña electoral por la Intendencia de Montevideo.

Durante los años que estuvo trabajando a su lado ¿qué aspectos destaca de él como el compañero de trabajo y cuáles resalta de él como su amigo?

En lo que respecta al trabajo lo que puedo destacar entre otras tantas pero que me sorprendió, es lo ordenado que es en su vida y en el trabajo, un hombre que planifica, con una dinámica de trabajo impresionante, con una memoria sorprendente.

Como amigo, un gran amigo, un amigo en serio, un amigo para toda la vida.

- ¿Le ha dado consejos durante las campañas electorales? ¿Cuáles y porqué?

¿Y durante la presidencia? ¿qué le cuenta de Salto al Presidente?

Durante la preparación de las campañas electorales él siempre tuvo muy clara la metodología de trabajo y hablo desde 1989, conversábamos permanentemente, analizando las mejores opciones, éramos un equipo muy reducido y muy dinámico, campañas electorales que no olvidaré jamás por la riqueza de lo aprendido con él y con la gente. Creo que pocas personas podemos tener ese capital enorme de recuerdos que por suerte los malos son los mínimos y no permanecen en el recuerdo.

Con respecto a mi trabajo ininterrumpido codo con codo con el Sr. Presidente durante 26 años no puedo agregar más de lo que ya expresé, es una cantera inagotable de recuerdos.

Como sé del enorme trabajo que tiene como Presidente mantengo el contacto necesario con los temas más importantes y que por supuesto involucran a Salto y a Salto Grande. Como amigo sé que lo puedo llamar cuando lo desee.

¿Esperaba ser designado en Salto Grande? ¿qué visión tenía de la represa y de la importancia de la misma para la política energética del país?

No, no lo esperaba, pero como dije anteriormente él es muy ordenado y planifica, cuando me lo propuso conversamos, intercambiamos y visualicé la propuesta y aquí estoy.

Siempre tuve una visión muy clara de la importancia estratégica y la magnitud de lo que representa Salto Grande para Uruguay, cuando yo conocí a mi señora, uno de su tíos, el Ingeniero Claudio Viera, estuvo involucrado desde el principio en el diseño de la represa y siguió trabajando en ella hasta su muerte y fue Presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por lo tanto conozco mucho de Salto Grande gracias a él. Ahora me tocó conocer el corazón de Salto Grande y puedo palpar la importancia estratégica energética de Salto Grande, mucho más que antes.

-Más allá de que estuvo de gira varias veces por acá ¿conocía la realidad de Salto, sus barrios, sus problemas sociales y económicos?

A Salto lo conocía en líneas generales no tanto como lo conozco ahora, al estar involucrado en la Fundación Regional Salto Grande, a la que no dudé ni un instante en apoyar con el aporte de parte de mi sueldo, el trabajar en los proyectos sociales que impulsamos, me da una visión muy profunda de la realidad social de acá, también desde Salto Emprende (iniciativa que integra la Fundación Salto Grande con la Intendencia y el Centro Comercial de Salto) uno visualiza que hay salteños que quieren ir a más, por mi contacto con las instituciones que componen el entramado social, porque tengo dos hijos y 6 nietos que viven hace años en Salto, ahora sí puedo decir que conozco una parte de Salto y a su sociedad.

-¿Se ha familiarizado con nuestro departamento? ¿Le gusta?

Considero que con lo expresado en la pregunta anterior he dicho casi todo.

-¿Qué cosas cree que le hacen falta?

Si se refiere a los salteños sería un atrevido si opinara, si se refiere a Salto, es un departamento que tiene un potencial enorme.

-¿A qué se dedicará después que termine su gestión como autoridad en Salto Grande?

Como jubilado no dejaré de trabajar, haré artesanía en madera y hierro y me dedicaré más a mi familia.