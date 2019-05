Con María Clara Duvós Izarrualde

María Clara Duvós Izarrualde es la secretaria de la Asociación Agropecuaria de Salto, si bien es nacida en Montevideo, se considera salteña por su apego a esta tierra. Proveniente de una familia numerosa, y muy unida, desempeña su labor muy a gusto en el lugar, sintiéndose respetada y valorada. Es una agradecida con la vida, aunque le gustaría viajar y tener nietos. Con ella nuestra sección semanal.

1- ¿Dónde y cuando nació? Como estaba compuesta su familia y como la constituyó después?

Nací el 14 de abril de 1968 en Montevideo (mi mamá nos iba a tener allá) pero me considero salteña.

Soy la menor de siete hermanos, la más mimosa hasta hoy! Somos una familia muy unida. Mis padres Raúl Valentín Duvós Aznárez y Flor Esperanza Izarrualde Morando. Mi papá era montevideano y mi mamá canaria. Vinieron por un tiempo por trabajo y se quedaron toda una vida. Mi padre fue hasta que se jubiló Jefe de la Zona V de Vialidad del MTOP con residencia en Salto. Estrenamos la casa que construyó el Ministerio en calle Uruguay 1285. Mis hermanos Cristina, Raúl, Amparo, María José, Pablo y Germán. Mi esposo desde hace casi 31 años es Seba stián Goncalves con quien tenemos dos hijos Sebastián y Lucía. Como es productor rural viví durante 13 años en el campo, por lo que tuve el privilegio de criar a mis hijos allí. Hoy son Licenciados en Turismo y Comunicación. Lucía hace tres años que vive en Nueva Zelanda y viene de visita el 1º de junio por unos días, así que estoy feliz!

2- ¿Cómo transcurrió su infancia, qué recuerdos tiene de ésta?

Tengo hermosos recuerdos de la infancia, sobre todo del Jardín 103. La describiría como tranquila y feliz. Parece que el tiempo no pasaba nunca. Si bien mis padres trabajaban, papá ingeniero civil y mamá docente de francés, siempre se acomodaban para estar presentes y compartir momentos en familia. Como soy la menor con bastante diferencia de edad, me llevaban a la placita y hamacas los fines de semana. Como vivíamos frente a la Plaza Artigas recuerdo andar en bicicleta y caerme muchas veces. En primavera y verano, a la tardecita, todos los vecinos cruzaban con sus sillas plegables, se instalaban y conversaban entre ellos mientras los niños jugábamos y andábamos en bicicleta.

3- ¿Y la adolescencia? ¿Donde cursó sus estudios?

En un momento durante la adolescencia fue como ser hija única, ya que algunos de mis hermanos estaban estudiando en Montevideo. Salíamos con compañeros de clase y de otros liceos a la pizzería y al cine y a veces a los bailes de Musicalísimo en el Club Uruguay. También nos reuníamos en las casas, nos turnábamos, pero había algunas más populares a las que nos gustaba ir.

Hasta 5to. año de primaria fui a la Inmaculada Concepción, luego al Salesianos y el bachillerato lo hice en el Ipoll. Como ya estaba de novia y mi esposo en aquel entonces ya se había recibido de Perito Agrónomo y estaba trabajando en el campo con su padre, una vez terminado el bachillerato hice Administración de Empresas en UTU y al año siguiente nos casamos.

4- Desde cuándo ejerce su tarea como secretaria de la Asociación Agropecuaria de Salto y cómo recuerda los inicios

Estoy en la Asociación Agropecuaria de Salto desde el año 2010. También soy secretaria de la Asociación Fomento Rural de Valentín. Recuerdo una entrevista de trabajo con unos cuantos directivos. Al principio todo era nuevo. Lenta y sucesivamente me fui interiorizando del rico historial, patrimonio de esta institución que tiene más de 100 años.

5- En su rol de secretaria de la Asociación Agropecuaria de Salto, qué le gusta de su trabajo, qué cosas o eventos durante el año son los que más le gusta organizar

El trabajo me encanta, es bastante administrativo. Los eventos que ayudo a organizar son Salto Ovino y la Expo Salto que es el evento más importante. También algunas reuniones. Soy secretaria de actas. La Comisión Directiva se reúne todos los lunes de tardecita. La tarea que menos me gusta es redactar las actas ya que quiero hacerlo bien y no olvidarme de nada.

6- Siendo mujer; ¿qué beneficios tiene y qué cosas entiende que juegan en contra a la hora de realizar su trabajo?

En realidad no he sentido en los lugares de trabajo diferencias por ser mujer. Siempre he sido respetada y valorada. También siempre doy lo mejor de mí. Además me gusta trabajar y me doy maña para lo que haya que hacer.

7- Qué opinión tiene sobre el feminismo y los reclamos que se plantean hoy en día al respecto. ¿Está de acuerdo con eso?

Me parece estupendo de que se valorice a la mujer, humana e intelectualmente. En mi caso no he encontrado en mi trabajo nada que contradiga mi modo de pensar y mis derechos como mujer. Tampoco en mi matrimonio.

Es indudable que en este tiempo que vivimos la mujer ha ido ganando espacio que habitualmente era de los hombres. Queda claro que las conquistas logradas por la mujer se deben al esfuerzo y la perseverancia. Hoy esto se está revirtiendo. Cada vez son más los puestos donde antes había solo hombres y hoy está presente la mujer.

En cuanto al lenguaje, para mí nunca discrimino. Si algo es inclusivo es nuestro lenguaje que en los términos conocidos involucra al género humano sin distinciones.

8- Como divide su tiempo entre la familia, la casa y el trabajo; qué cosas quisiera cambiar en su rutina? Quisiera dedicarse más a algo que por cuestión de tiempo no puede?

Como soy una persona organizada lo llevo muy bien.

En este momento mis hijos son independientes, hecho que facilita administrar mi tiempo. Como trabajo solo en la tarde, me gustaría cubrir el tiempo de la mañana si la oportunidad se presenta. Estoy a gusto con mi rutina.

En realidad me he dado tiempo aún sin tiempo para hacer lo que me gusta, leer por ejemplo. De ser posible me gustaría viajar.

9- Dicen que nadie es imprescindible, pero sí indispensable. ¿Considera que es indispensable en su oficina? ¿Entiende que sus compañeros valoran eso?

Esta pregunta la tendrían que responder mis compañeros. En lo personal pongo todo mi empeño para que las cosas estén bien hechas. No me considero indispensable.

10- Qué cosas le quedan por hacer, objetivos a cumplir…

Soy una agradecida con la vida. Me encantaría tener nietos. Que mis hijos se realicen y que la gente de este país trabaje y viva mejor. Este es un año especial, aprovechémoslo.

Hoy por: Sara Ferreira