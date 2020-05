Hoy por: Dr. Adrián Báez

Con Juan Modesto Llantada

Hombre polifacético, frontal, y de un linaje de periodistas de los que supieron tener en la pluma y la palabra, un arma comprometida con su tiempo, en los diversos ámbitos del quehacer local, nacional e internacional. Con su fino olfato para sintetizar la actualidad, este «escribidor», como le gusta definirse, no dudó un segundo en acceder a la entrevista que compartimos con ustedes en esta nueva entrega de Al Dorso.

¿Hombre de pluma?

Definitivamente «escribidor», en la amable definición de Vargas Llosa, pero desde hace tres años, con mis amigos Gabriel Texeira y Melisa Ferradini, he estado experimentando con mucho entusiasmo en la televisión y alguna incursión en radio.

¿Periodista de vocación o por tradición?

Creo que ambas cosas, soy hijo y nieto de periodistas, me crie dentro de un diario, y hasta los 42 años el periodismo y mi vida fueron una sola cosa.

El periodismo hoy…

Lo veo muy alejado, en general, del modelo genuino del oficio; el periodismo requiere formación, conocimiento, información, (para escribir bien, primero hace falta leer mucho), y, como decía Gabriel García Márquez, tener «la insustituible experiencia de las salas de redacción…» porque el periodismo se aprende en la práctica.

Desde la ignorancia, desde la charlatanería, desde la ideología, confundiendo ser impertinente con ser incisivo, haciendo afirmaciones temerarias en forma interrogativa, no se hace periodismo.

Hay además dos componentes vitales del verdadero periodismo que es una sólida ética, y especialmente un compromiso absoluto con la libertad que están ausentes. Sin eso, es propaganda, o prédica política partidaria camuflada, o vaya uno a saber qué, pero no es periodismo.

Y contra lo que se podría pensar, hay mucho más periodismo de calidad en el interior que en la capital, especialmente en Salto.

Profesión al servicio de…

El periodismo es un oficio que se desarrolla básicamente a partir de la ilustración, junto al nacimiento de las instituciones republicanas de la democracia.

La revolución de Gutemberg comenzó con la popularización del conocimiento por medio del libro, y para imprimirlos había que obtener el permiso real (el «imprimatur»). Es por eso que los grandes autores, (Immanuel Kant y Miguel de Cervantes entre otros), comenzaban sus libros con una dedicatoria estilo «chupada de media» al duque o príncipe de turno, que gestionaría el permiso de impresión.

En esa época la Inquisición empezó quemando libros, y luego directamente pasó a quemar a los autores.

Nacieron así clandestinamente los panfletos, y las gacetillas, y el fuerte reclamo por la «LIBERTAD DE IMPRENTA», o «DE PRENSA», el derecho a imprimir las ideas sin necesidad de censura y permiso real.

Fue una lucha larga, uno de los primeros triunfos de la libertad y la herramienta de lo que llamamos «LA ILUSTRACIÓN»; con la Enciclopedia, los grandes filósofos de la libertad, y las revoluciones norteamericana y francesa: asunto que sospecho ignoran buena parte de quienes hoy fungen como comunicadores.

¿Qué significó en su vida Tribuna Salteña?

Tribuna Salteña fue mi vida hasta los 42 años, nací y crecí inmerso en ella, en la tradición e historia familiar (que comienza en 1906), y dediqué mi tiempo y esfuerzo desde los 21 a los 42 a hacerla funcionar, escribiendo y dirigiendo todos los días del año, (menos el día mensual del canillita), desde el fallecimiento de mi padre, cuando yo tenía 27 años, hasta la gran crisis que se llevó «El Día», «La Mañana», «El Diario», buena parte de los semanarios de la época, y también a «Tribuna Salteña». Del cierre de Tribuna, me fui con la ropa, mi esposa y mis tres hijos. Treinta años después, puedo decir que las herramientas del oficio, (redactar con precisión, sintetizar, compilar información, manejar con soltura la parte informática, dominar las técnicas del diseño gráfico), me permitieron recomenzar mi vida.

Así pude tener una «carrera» que incluyó dirigir campañas políticas, desempeñar funciones jerárquicas en un organismo internacional como Salto Grande, he llevado adelante mi familia, sigo escribiendo, haciendo periodismo, y tengo hoy el halago de un joven colega que me entrevista.

¿Ese Salto es el mismo de hoy?

Desde luego que no, Salto ha crecido, el Uruguay ha cambiado, estamos transitando la tercera década del siglo XXI, el «Sorocabana», las confiterías «Oriental», «Ideal», «18 de Julio», «el «Ding Dong» y el «Drink» ya no existen, las computadoras han substituido a las máquinas de escribir, los diarios se leen «en pantalla», las redes sociales de la internet han cambiado la comunicación, los «Cursos Universitarios» y el formidable «Comité Pro Universidad del Norte», se han convertido en la Regional Norte de la UDELAR y el Campus Salto de la Universidad Católica. La cuna del Tannat de Harriague vuelve a producir grandes vinos.

Lamentablemente 15 años de pésimos gobiernos departamentales sucesivos, y sus secuelas que se proyectan en el tiempo, nos plantean grandes desafíos futuros, que confío Salto sabrá enfrentar y resolver.

¿La política es un fin en sí mismo?

Solo para aquellos que se dedican a ella para conseguir un ingreso que de otra manera no podrían siquiera soñar. La verdadera política, el viejo «cursus honorum» romano, es el servicio y compromiso con las instituciones en beneficio de la ciudadanía. El oportunismo, la demagogia, la irresponsabilidad, el usar los dineros públicos como si fueran propios e inagotables que hemos padecido en los últimos años, son la degradación de la verdadera vocación y función política, que supone grandes sacrificios personales, familiares, y de la cual tradicionalmente, se salía más pobre que al ingreso. «Políticos» que se vuelven rápidamente ricos y ciudadanos cada vez más pobres, es la negación de la verdadera política.

¿Hacia dónde va Uruguay?

En octubre de 2019, la ciudadanía ha dado una indicación muy clara en el sentido de restaurar las instituciones republicanas en el marco constitucional, terminar con la corrupción, reivindicar el derecho a la vida de los ciudadanos, (que es el primer derecho humano, imprescindible para disfrutar los restantes), contener la asonada de la delincuencia y frenar la lenidad de la interpretación de las leyes penales; corregir el desorden general de las cuentas públicas, restablecer la calidad de la enseñanza como herramienta de construcción de ciudadanía y oportunidades de progreso social.

Una agenda formidable, que requerirá un gran esfuerzo concretar.

Háblenos de su familia.

La familia es asunto privado, pero ya he dicho, sin ser indiscreto, que estoy felizmente casado hace más de cuatro décadas, tengo tres hijos con sus vidas y sus profesiones que me han dado, entre tantas satisfacciones cuatro hermosos nietos, y estoy muy orgulloso y feliz de que así sea.

¿Deudas pendientes con la vida o la vida mantiene deudas pendientes con usted?

Los hombres sensatos no «llevan cuentas», y menos a «la vida» que es impredecible; dicho esto, si hoy hiciera un «balance» siento que tendría un importante saldo a favor, en tanto he vivido intensamente cada una de las etapas que me tocó vivir, haciendo con convicción lo que creía correcto, con sus luces y sus sombras en los resultados, pero sin arrepentimientos ni nada que ocultar.

Por lo demás, hay todavía mucho camino por recorrer.