Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

REINA DEL CINE MUDO

Mary Pickford fue la dama más popular y célebre del cine mudo. Pero, dió mucho más que eso en el teatro, y más tarde como guionista, productora y empresaria, habiendo fundado junto a Douglas Fairbanks y Charles Chaplin, la compañía cinematográfica United Artists, ayudando a establecer la Real Academia de Hollywood. Reconocida como «El amor de Estados Unidos», de manera continuada salía en la pantalla en papeles de dama joven, incluso hasta cuando llegó a ser adulta. Mary empezó a actuar a los cinco años por los escenarios, y fue llamada durante un tiempo como «Baby Gladys». Luego de recorrer diferentes espectáculos y elencos durante más de nueve años, viajó a Nueva York para conquistar Broadway. Tomando el nombre artístico, Mary Pickford, hizo su debut en Broadway en «The warrens of Virginia». De ahí al cine, todo resultó muy rápido y ascendente. Se constituyó en primera figura durante el período 1915-1925, practicando papeles de romántica ingenua, llegando a ser la actriz mejor pagada de la época, algo así como «La Reina de Hollywood». Los espectadores estadounidenses y del mundo la conocieron, la admiraron y la erigieron como la super estrella de aquellos años.

NACIDA EN TORONTO, CANADA

Gladys Marie Smith o Mary Pickfod, llegó a éste mundo el 8 de abril de 1892, en Toronto, Canadá. Hija de Charlotte y John Charles Smith pasó las de Cain en sus primeros años, ya que su padre sufría de alcoholismo, falleciendo cuando Gladys Marie contaba con tan sólo seis años, dejando a la familia -tenían dos hijos más, Lottie y Jack, menores que Marie- en una condición más que precaria que hizo a su madre, por consejo de una amiga y compañera de trabajo, introducirlos en el mundo teatral. De inmediato, la pequeña gigante de Gladys se convirtió en suceso, y fue paulatinamente haciendo mejores encarnaciones. Pero, luego de la desaparición física de su padre, Mary Pickford, forjó una personalidad de riesgo y muy depresiva, situación ésta que cargaría sobre sus hombros practicamente toda la vida. A los quince, la muchacha se dirige en solitario a la Gran Manzana para solicitar trabajo al productor de Broadway, David Belasco, y su propia estrella se lo permitió, logró conseguirlo. Corría el verano de 1907, cuando junto a Belasco, decidió cambiar su nombre al de Mary Pickford para sus realizaciones en las tablas, pero pronto descubrió el cine. Y no se durmió en los laureles, muy curiosa del nuevo arte, es contratada por los Estudios Biograph, de David Wark Griffith, haciendo su debut en el filme de 1909, «The violin maker of Cremona».

GANABA UN MILLÓN DE LOS VERDES AL AÑO!

Paralelamente, fue rodando varios cortos, junto a Owen Moore, quien fue su primer marido en 1911, cuando contrajeron enlace sin que nadie lo supiera. Totalmente ambiciosa, como la fama estaba, comenzó a exigir más dinero, y ya en 1914 recaudaba más de 100.000 dólares al año!… En 1915, ya poseía su productora propia, Mary Pickford Famous Players Company. Así, fue conformando hits en la pantalla grande: «Heart O’the hills» -»Almas de la cumbre»- y «Daddy long legs» -»Papaíto piernas largas»- ambas de 1919, «Suds» -»Sueño y realidad- 1920, «Through the back door» -»Por la puerta de servicio»- y «Little lord fauntleroy» -»El pequeño lord»- 1921, y «Tess of the storm country» -»Tess en el país de las tempestades», en 1922. Al año posterior, sus ganancias ya eran de un millón de dólares, y le contratan al célebre director alemán Ernst Lubitsch, para que la dirija en la cinta «Rosita» -»Rosita la cantante callejera», donde consigue una superación absoluta.

SE ENAMORA DE DOUGLAS FAIRBANKS

Pickford se había enamorado de Douglas Fairbanks, famoso actor galán, que estaba casado y con un hijo, causando esa relación un revuelo entre la gente, por consiguiente la pareja luego de conseguir sus respectivos divorcios se casoriaron el 28 de marzo de 1920. Pickford y Fairbanks formaron la pareja del cine más conocida de ese momento, apareciendo juntos solamente en el largometraje «The taming of the shrew» -»La fierecilla domada»- en 1929. La carrera de los dos fue espectacular, hasta las muertes de Charlotte, de su hermano Jack, y de su hermana Lottie, que es cuando Pickford entra en una cruel depresión convirtiéndose en alcoholica. El matrimonio con Fairbanks se cayó, y se divorciaron en 1936. El 24 de junio de 1937 Mary se casó con Charles Rogers, doce años menor que ella, y con quien adoptaría, en 1943, dos niños: Ronald y Roxanne. El 29 de mayo de 1979 falleció de una hemorragia cerebral, a los 87 años, luego de haber vivido durante décadas en total reclusión. Mary Pickford obtuvo dos Oscar de la Academia: En 1929 como»Mejor actriz» en «Coqueta», y en 1976 recibe el Oscar honorífico. Más allá de la nostalgia.