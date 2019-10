Una nota exclusiva de JUANJO ALBERTI, desde Montevideo

IDA LUPINO: PRIMERA DIRECTORA DEL CINE CLASICO

ACTRIZ, DIRECTORA, GUIONISTA y PRODUCTORA

En la década de los cuarenta en Hollywood fue la primera dama que ejerció de manera simultánea trabajos de actriz, guionista, dirección y producciones cinematográficas. A partir de ese momento se le considera una de las cineastas más destacadas de la pantalla grande, ya que con su compañía co-escribió y produjo varias cintas de mensajes sociales, dirigiendo un film de culto: «The Hitch-Hiker», en 1953, por la cual recibió muy buenos elogios de la prensa especializada y espectadores en general. A lo largo de sus 48 años de carrera, hizo apariciones como actriz en 59 cintas, dirigiendo otras ocho, haciendo carrera preferentemente en Estados Unidos, donde se convirtió en ciudadana en 1948. También dirigió más de cien episodios televisivos en variedad de géneros, incluídos westerns, cuentos sobrenaturales, comedias, dramas y policiales. Se llamó Ida Lupino, siendo la única mujer en dirigir episodios de la serie tv «The twilight zone» -»La dimensión desconocida»- así como la única directora que estelarizó la tira. Su trayectoria quedó marcada de manera sobresaliente por sus diferentes actvidades en el Reino Unido y USA.

HIJA DE UN CONOCIDO COMEDIANTE

Ida Lupino nació en Herne Hill, Londres, el 4 de febrero de 1918. Hija de la actriz Connie O’Shea -Connie Emeral, nombre artístico- y el artista de music hall Stanley Lupino, miembro de una familia británica de gente de teatro de origen italiano. Ida fue animada a entrar en el mundo del espectáculo por sus padres, y por un primo, Lupino Lane, que había debutado en el cine en 1931 con «The love race». La familia llevó adelante «Teatral Lupino», construyendo en el patio trasero de su casa, un teatro con todas las luces, donde se desarrollaron Ida y su hermana Rita, quien también se convirtió en actriz y bailarina. Sin pérdida de tiempo, Lupino escribió su primera obra a los siete años de edad, estando de gira con una compañía de teatro que viajaba de pueblo en pueblo. A los diez años, la muchacha había memorizado los papeles femeninos principales en cada una de las obras de Shakespeare. Luego de su entrenamiento infantil teatral, estudia y avanza a pasos agigantados hacia la actuación cinematográfica, al lograr su desempeño como actriz en British International Studios.

DESEABA CONVERTIRSE EN ESCRITORA

Ida Lupino deseaba ser escritora, pero solamente para complacer a su padre, se inscribió en la Real Academia de Arte Dramático. Se destacó en una serie de papeles en films de bajo costo, casi siempre estelarizando a prostitutas.

A ella no le gustaba ser actriz, y se sentía incómoda con muchos de los primeros papeles que le otorgaron. Ida sintió realmente que fue empujada a la profesión debido a su historia familiar, pero lejos de detenerse y dedicarse a otras actividades, continuó adelante triunfando plenamente en cada rubro. Ya en 1934 fue protagonista de «La búsqueda de la felicidad» en Paramount Studio Theatre. Interpretó papeles principales en cinco películas británicas en 1933 en los estudios Teddington de Warner Bros. y para Julius Hagen en Twickenham , incluyendo «The ghost camera» con John Mills y «I lived with you con Ivor Novello. Desde 1934 en adelante prosiguió con «Ready for love», «París in spring», «La fiesta de Santa Bárbara», «Anything goes», «One rainy afternoon», «Yours for the asking», «Sea devils», «Let’s get married», «Artists and models», «Fight for your lady», «The lone wolf spy hunt», «The lady and the mob», «The adventures of Sherlock Holmes», «The light that failed», «They drive by night», «Ladies in retirement», «Moontide», «Life begins at eight-thirty», «The hard way», «Forever and a day», entre otras.

SE FUE A LOS 77 AÑOS

De enero de 1957 a septiembre de 1958, Lupino protagonizó junto a su último marido, Howard Duff, la comedia de la CBS «Mr. Adams and Eve». También participaron en 1959, como ellos mismos, en uno de los episodios de «Lucy-Desi Comedy Hour». Hacia el final de su carrera, Lupino participó como actriz invitada en numerosos espacios televisivos, y su última participación fue en 1978. Se retiró a los sesenta años de edad. Se casó y se divorció tres veces. Sus parejas fueron

Louis Hayward, actor, noviembre de 1938 a mayo de 1945. Collier Young, productor televisivo -1948 – 1951- Howard Duff, actor, octubre de 1951 a diciembre 1984. Con él tuvo una hija, Bridget Duff, nacida el 23 de abril de 1952. Ida Lupino falleció el 3 de agosto de 1995 mientras era tratada de un cáncer de colon. Tenía 77 años de edad. Tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución a la televisión y al cine, localizadas en el 1724 de Vine Street y en el 6821 de Hollywood Boulevard.

Fue una gran estrella del cine. Más allá de la nostalgia.