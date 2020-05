Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. Hoy estamos a 119 días de las elecciones departamentales.

***

FRASES. Esta semana nos regaló varias frases que darán qué hablar en esta campaña electoral que de a poco va retomando el ritmo. Veamos algunas de ellas.

***

MARAZZANO. «La grave situación financiera en que Coutinho entregó la Intendencia, obligó al FA a contratar un fideicomiso por 330 millones de Unidades Indexadas, es decir un préstamo a 15 años. Ese fideicomiso obliga a los salteños a pagar casi $ 200 millones de cuota» (Soledad Marazzano, candidata a intendente por el FA, en EL PUEBLO, 27.5.20).

***

COUTINHO. «Cualquier candidato que diga que la dificultad es de 10 años, que se siente conmigo enfrente. Nosotros dejamos 1.384 millones en la Intendencia a pagar a 15 años. Quiere decir que este gobierno tenía 5 años para gastar 1.384 millones de los cuales se van a pagar en los otros 10. Dejamos todas las cuentas en cero, los $ 250 millones que se debían en cero. Todas las cuentas son nuevas. Todos los cheques son nuevos» (Germán Coutinho, candidato a intendente por el Partido Colorado, en radio Arapey, 29.5.20).

***

SUPPARO. «Acuña tendrá experiencia en Fuerzas Armadas, en lo que es un Ministerio de Desarrollo Social claramente no sabe cómo funciona… Si quiere lo espero y le cuento un poco cómo funciona para que entienda cómo hemos llevado adelante esto» (Florencia Supparo, directora del MIDES Salto, respondiendo al Mayor ® Sergio Acuña, ex encargado de CECOED y de Acción Social en el gobierno municipal anterior, en radio Arapey, 27.5.20).

***

SUPPARO 2. «Lo escuché a Nicolás Sant’Anna diciendo que los números que yo doy no le cierran con el relevamiento que ellos tienen. Me quedé pensando, esto no es quién da más, no lo digo para generar una polémica y que vengan los referentes políticos a retrucar… $33 millones mensuales en situación normal se venían destinando a lo que son asignaciones y tarjeta Uruguay Social, 11 mil hogares de 39 mil que tiene Salto… además se asisten a 4 mil personas mayores de 65 con asistencia a la vejez más de 5 mil embarazadas o madres de niños menores de 4 años del programa Uruguay Crece Contigo, y así puedo seguir con toda la asistencia que está haciendo el MIDES… que hoy un referente del Partido Colorado, Sant’Anna, se asuste con los números de pobreza, me hable de los asentamientos preocupadísimo cuando sabemos que en el gobierno de Germán Coutinho fue cuando el crecimiento de asentamientos tuvo el pico más alto… Hay que hacerse cargo, tener memoria y asumir la responsabilidad. Los que han gobernado estos últimos 10 años saben bien cuál es la situación de la pobreza de Salto» (ídem).

***

ESCANELLAS. «Esperemos nombren en forma definitiva y de una buena vez a la Directora del MIDES en Salto. Es un lugar muy importante para nombrar en forma transitoria un cargo y más en este contexto. Si deciden que sea alguien del Partido Nacional sin dudas Lucia Minutti tiene una gran experiencia en temas sociales» (Agustina Escanellas, diputada suplente de Vamos Salto, Partido Colorado, en su Facebook, 27.5.20).

***

NOBOA. «Si no tenemos recaudación, no vamos a poder pagar los gastos ni los sueldos. Estamos reduciendo bastante los gastos, el pago de los proveedores, y los salarios los estamos enfrentando por ahora, pero de verdad, es una situación que nos pone entre la espada y la pared» (Alejandro Noboa, intendente de Salto, en radio Carve, 25.5.20).