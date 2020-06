Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. Hoy estamos a 112 días de las elecciones departamentales.

***

CIMBRONAZO. Removió la campaña electoral la noticia que proviene de la intendencia sobre la notificación de ceses de jerarcas y otras designaciones directas del ex intendente Andrés Lima por parte del intendente Alejandro Noboa, lo que perjudica el estado de ánimo de quienes «iban» a dar batalla por la reelección de Lima. Como dijera un ex jerarca en mensaje enviado a sus allegados, Noboa se está desprendiendo «del lastre» que dejó Lima en la Intendencia, reconociendo que «el barco se hunde».

***

INCIDENCIA. Según pudimos saber, esta semana continuarán las notificaciones de más ceses en la Intendencia. Resta preguntarse de qué forma estos ceses incidirán en las posibilidades electorales de Lima cuando faltan menos de 4 meses para las elecciones. Para mejor, en entrevista radial, Lima fue consultado por los ceses, respondiendo que esa era una facultad del intendente, que él había sido consultado y luego Noboa decidió. Algunos cesados interpretaron sus dichos como lavarse las manos y no defenderlos.

***

FOTO. La foto suele ser un registro que testimonia algún hecho. Siguiendo con su ronda de contactos, Marazzano se reunió el miércoles con Andrés Lima. Hasta el momento, el ex intendente ha sido el único candidato que no le permitió a Marazzano, que no es otra que su compañera de ruta, registrar la reunión con una foto, según nos lo confirmó la misma Marazzano en el programa «Palabras Cruzadas» (canal 4) el mismo miércoles.

***

CHICANA. Le preguntamos a Marazzano qué le parecía el ofrecimiento público que hizo Coutinho de contar con ella en su gobierno departamental, en caso de ganar el 27 de setiembre, «eso es una chicana de mal gusto», respondió. No le gustó nada el gesto de Coutinho, «soy una candidata a intendente, si es por eso, yo prefiero que Coutinho se quede en el Senado peleando por el Salto que yo voy a gobernar», agregó rápidamente.

***

CAMPAÑA. Con el retorno del Ing. César Mari a la campaña electoral del 27 de setiembre ya podemos decir que están todos los candidatos en cancha. Se ha visto la reapertura de algunas departamentales y el cierre de otras en algunos barrios por falta de pago…

***

SARTORISMO. Coutinho publicitó el apoyo de Milton Galli a su candidatura a la intendencia como el candidato del sartorismo mejor votado, siendo su lista la segunda mejor votada en el Partido Nacional en las internas de 2019. A las pocas horas se difundió una foto de Carlos Albisu en el despacho del senador Sartori con la siguiente leyenda, «Albisu continúa proyectando su visión de Departamento. En tanto Sartori y su sector brindan total apoyo a su candidatura». Es como dice la canción, camarón que se duerme…