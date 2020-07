Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. Hoy estamos a 77 días de las elecciones departamentales.

***

RELATIVIDAD. Pareciera que el calendario se hubiese acelerado, los días parecen acortarse y los distintos candidatos y sectores políticos con serias aspiraciones a mantener u obtener el cargo de intendente, multiplican sus actividades a 2 meses y medio del desenlace de este largo proceso electoral que comenzó el año pasado. En ese sentido, a fin de mes la Junta Electoral daría comienzo al trabajo para dejar todo listo para lo que estará ocurriendo el domingo 27 de setiembre.

***

ANIVERSARIO. El jueves 9 de julio se cumplieron 5 años de la asunción como intendente de Andrés Lima, quien lo recordó en solitario con un mensaje en sus redes sociales. Ningún mensaje alusivo a la fecha pudo verse ese día de ningún órgano del Frente Amplio.

***

DEL TWITTER: «Hoy se cumplen 5 años que asumí como intendente. Salto estaba en una situación muy complicada, no había recursos y los servicios estaban abandonados. Después tuvimos récord de inundaciones. Pero salimos adelante y pudimos hacer muchas obras. ¡Vamos a seguir juntos y avanzando! (Andrés Lima, nuevamente candidato a intendente por el Frente Amplio de Salto, en su cuenta de Twitter, 9.7.20).

***

RESPONSABILIDADES. El déficit de $1.555.025.398 al 31 de diciembre de 2019 de la Intendencia de Salto sigue y seguirá dando qué hablar en estos días que quedan de campaña. Desde el oficialismo se dice que no todo es responsabilidad de ellos ya que la mitad del déficit lo heredaron del gobierno anterior. Ante esto, fue consultado en el programa «Palabras Cruzadas» (Canal 4 de Cablevisión Uruguay) el ex intendente Germán Coutinho, quien no tuvo problema en reconocer que esa versión era cierta, que él se había retirado del gobierno con un déficit de $726 millones.

***

FRASE: «Vamos a ser más eficientes en varias cosas que no pudimos ser eficientes, porque en realidad si uno repasa alguno que otro funcionamiento, hubo cosas que tendríamos que haberlo hecho mejor, y no lo hicimos» (Germán Coutinho, respondiendo a la pregunta de qué hará en caso de ser electo intendente que no hizo cuando fue gobierno para evitar que el déficit siga creciendo. En «Palabras Cruzadas», Canal 4, 8.7.20).

***

FRASE 2: «Estamos obligados ante el peso histórico de la fuerza política, y además obligados ante la población, a quien nos debemos, denunciar cosas con las cuales no estamos de acuerdo como, por ejemplo, el uso de recursos públicos en favor de una candidatura» (Fabián Granja, dirigente en apoyo a la candidatura a la intendencia de Soledad Marazzano, dando su opinión sobre la nota presentada en la Mesa Política del FA denunciando injerencia de la comuna salteña en favor de la candidatura de Andrés Lima, en «Cuarto Poder», Nueva Era FM, 7.7.20).