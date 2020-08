Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. Hoy estamos a 56 días de las elecciones departamentales.

***

ACLARÓ. La semana pasada el dirigente Facundo Marziotte tuvo una nutrida agenda de medios dejando claro el punto de vista de la candidatura de Albisu sobre que no hay ningún acuerdo con los colorados para ganar al FA. Punto de vista reafirmado en EL PUEBLO el martes 28 de julio. La semana pasada también adelantamos que quien saldría a plantear una visión distinta era Rafael Di Donato.

***

LA FRASE: «En el año 2010 lo hicieron. En el 2015 lo hicieron. Sabemos que en el 2020 esas conversaciones están arriba de la mesa. ¿Lo van a hacer o no? No lo sé, lo que hice… fue advertirle a la población que esos pactos se hacen a espaldas de la gente, lo hacen entre la dirigencia, lo hacen una semana antes y después se reparten los cargos. No es mi imaginación, eso sucedió en el año 2010 y en el año 2015 volvió a suceder, de tal manera que el Partido Nacional casi desaparece a nivel departamental… Los blancos dicen que ellos no saben qué pasó, los blancos nunca se enteran de nada, pero después están en los cargos» (Rafael Di Donato, en «Palabras Cruzadas», Canal 4 de Cablevisión, 29.7.20).

***

RETIRO. Casualmente, un día antes el candidato Francisco Blardoni envió un correo a los medios de prensa anunciando que al confirmarse «el tercer caso de Covid positivo en Salto y el hecho de que haya 70 personas en cuarentena a la espera de resultados, decidí dejar de realizar caminatas barriales que pongan en riesgo la salud de todos… Elijo salvar vidas antes que hacer actividades que expongan a todos por un mero fin de ganar votos».

***

MOMENTÁNEO. Aquiles Mainardi, integrante de la fórmula a la intendencia de Albisu, aclaró que ese retiro de los barrios, que también realizaron los otros candidatos del PN este fin de semana, es momentáneo mientras se hace un seguimiento de la evolución del tema sanitario, pero que seguramente en algunas semanas se retomarán las recorridas. Esta postura tuvo el apoyo del candidato colorado Miguel Feris, quien manifestó también en «Palabras Cruzadas» que pide más responsabilidad a los otros candidatos a intendente.

***

SIGUEN. Mientras tanto, los candidatos del Frente Amplio y Coutinho continuaron con sus marchas multitudinarias en los barrios. Por su lado, Albisu eligió recorrer el interior profundo del departamento manteniendo reuniones con vecinos de varias localidades.

***

LA FRASE 2: «Promesas sin fundamento están a la orden del día. No consideramos ético que se ofrezcan casi alegremente 936 promesas de terrenos, que son de todos, sabiendo las necesidades de la gente de tener una casa propia y que les dan un terreno, pero, ¿qué va a poner la gente arriba de ese terreno? ¿Una carpa? ¿Un corte de rancho? Es una clara y evidente manera de seguir fomentando asentamientos, algo con lo que siempre discrepamos, más vale pensar cómo erradicarlos o cómo realojarlos, en vez de multiplicarlos» (Catalina Correa, ex diputada del FA, en «Cuarto Poder», 30.7.20).