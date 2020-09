CUENTA REGRESIVA. Hoy estamos a 21 días de las elecciones departamentales.

***

LLAMADO. La semana pasada dimos cuenta del llamado a sala al intendente Alejandro Noboa, quien a partir de la convocatoria tiene 15 días para asistir, plazo que está corriendo muy rápido y hasta la hora que se escribe esta columna, sigue sin conocerse la decisión del intendente sobre la fecha en la que asistirá al Legislativo local.

***

LA FRASE: «Si no soy intendente de Salto tenemos la decisión tomada con mi familia de radicarnos en Montevideo» (Germán Coutinho, candidato a intendente colorado, revelando en entrevista con el colega La Prensa que ya evaluó con su familia qué hará en caso de perder la elección, 26.8.20).

***

VIRAL. Se ha visto esta frase de Coutinho repetirse en las redes sociales en manos de sus adversarios, quienes se regodean afirmando que Germán reconoce de esa manera la veracidad de las encuestas que lo muestran tercero y lejos en intención de voto.

***

RESPUESTA: Sorprendido por la repercusión de la entrevista dada al vespertino colega, ayer Coutinho dio otra entrevista al mismo medio tratando de tranquilizar a su gente, recordando que «a Sanguinetti nunca le fue bien en las encuestas y fue dos veces presidente», agregando que «tengo siete elecciones arriba y algo sé» (La Prensa, 5.9.20).

***

VIRTUAL. Los candidatos Andrés Lima y Francisco Blardoni presentaron a través de las redes sociales y de una forma muy televisiva sus respectivos programas de gobierno. La tecnología puesta al servicio de las campañas sociales…

***

CONTRASTE. Marazzano usa permanentemente las redes sociales para comentar su visión política del departamento y quien inicio este camino de comunicación virtual ya no la utiliza más, prefiriendo Coutinho las reuniones en los barrios pidiendo otra oportunidad.

***

CONVERSATORIO. Quienes estuvieron el martes a la noche en el Teatro Larrañaga nos han contado detalles que la transmisión televisiva no pudo captar del Conversatorio organizado por las universidades con los candidatos a intendente. Gestos, reacciones, moda, codazos a la hora de conseguir un mejor lugar en la foto que al final se sacaron.

***

TRES semanas nos separan de las elecciones departamentales. Nervios, ansiedad y apuro para hacer algo más para conseguir votos están a la orden del día. Autos con banderas de sus candidatos se ven en todos lados. Muchos colorido y movilizaciones. La democracia late y vive.