“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 245 días de las elecciones internas de los partidos políticos, luego del Plenario del FA que analizó la marcha de la gestión del gobierno departamental, que dejó como saldo el título de la novela de 1928 de Erich Maria Remarque, “Sin novedad en el frente”…

***

PREVISIBLE. No podía esperarse otra cosa que una dura crítica dirigida a la interna, controlada a través de una nueva declaración que poco aporta, pero que cumple con la función de no permitir que el Frente Amplio erosione la herramienta que deberá usar para juntar votos en las elecciones nacionales del 27 de octubre y un eventual balotaje del 24 de noviembre. Se entendió que no podía hipotecarse la posibilidad de un cuarto gobierno nacional del FA por dejar de contar con los votos de Lima, en una elección que ya se avizora como cerrada y reñida con el Partido Nacional…

***

MIRANDA. Ese fue el mensaje que dejó el presidente del FA, Javier Miranda, cuando hace unas semanas vino a Salto para mantener reuniones para impedir que la gestión del intendente Lima perjudique las chances electorales a nivel nacional del FA. Los votos de Salto serán muy importantes, sabiendo que el electorado salteño caería en relación a la elección de 2014, según encuestas locales, perdiéndose una de las dos bancas que hoy tiene y donde se ve a una oposición que sumada, ya le gana al FA.

***

AFUERA. Según nos comentaron participantes del Plenario Departamental del FA del viernes, se discutió mucho, se presentaron 3 mociones, consiguiéndose un acuerdo mayoritario. Más allá de lo que expresa la declaración final, algo ambigua, por primera vez se toma distancia del gobierno departamental, dejando como único responsable del mismo al intendente Lima, pero no se pide ni habrá cambios en el gabinete ni en la forma de actuar del gobierno, que seguirá con su forma de proceder pese a las críticas. Todo el FA se encolumna así en unidad pensando en las elecciones nacionales…

***

2020. Pero ese esfuerzo de tolerar a Lima en el FA local, exigida por Montevideo a los sectores locales hasta que pase octubre y noviembre de 2019, se termina en las elecciones departamentales de 2020, donde la mayoría de la militancia y parte de la dirigencia reducirá notoriamente el esfuerzo para retener el gobierno en Salto.

***

QUEJA. La voz oficial de la intendencia de Salto se quejaba en su programa de radio que en la entrega de 38 viviendas del proyecto “Salto al Desarrollo”, “no estuvieron diputados, no estuvieron ediles”, estaban solo las familias y el intendente Lima…

***

BLOOPER. Justo en ese momento sale al aire por teléfono en ese programa la diputada Manuela Mutti preguntando a qué se hacía referencia cuando se dijo que las diputadas habían faltado. Cuando se le repitió lo dicho, Mutti dejó en evidencia el mal gesto de la intendencia. “No nos llegó invitación. Por lo general cuando nos llega invitación solemos asistir o enviar una carta o directamente va alguien del equipo. Claramente no tuvimos invitación, no tuvimos el gusto de ser invitados”, remató, tras lo cual, el funcionario y comunicador municipal cambió rápidamente de tema.

Leonardo Silva