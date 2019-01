“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 168 días de las elecciones internas de los partidos políticos…

FIESTA. El ex miembro del gobierno departamental y actual dirigente del Movimiento de Alternativa Socialista del FA, Fabián Granja, se preguntó este lunes en el programa “Con Fundamento” (Nueva Era FM) que conduce Rafael Rizzo, cuánto dinero había salido el acto de despedida del año del intendente Andrés Lima (donde contrató músicos, juegos inflables, propaganda en todos los medios y un gran etcétera), quién había pagado y cómo se había pagado, pidiendo al intendente que transparentara esa información.

CANASTAS. El edil y presidente del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Beasley, confirmó este miércoles en el programa “Cuarto Poder” (Nueva Era FM) que se pidió información al intendente por un reparto de canastas navideñas a trabajadores de la naranja, realizado en un local de la Lista 770 (Frente Amplio) y que habrían sido pagadas por la Intendencia. «No se lo permitimos a gobiernos de otros partidos políticos, mucho menos se lo vamos a permitir a un intendente de nuestra propia fuerza política», subrayó Beasley.

PREOCUPACIÓN. Preocupa a dirigentes de todos los partidos políticos el desempleo que hay en Salto, particularmente en las localidades de Belén y Constitución. Lo cierto es que en esos centros poblados vota muy bien el gobernante FA tanto a nivel nacional como en las departamentales, pero aún esperan que lleguen las soluciones prometidas.

PRECANDIDATOS. Concretamente Villa Constitución recibió a fin de año la visita de dos precandidatos presidenciales del FA con suerte disímil, el comunista Oscar Andrade y el socialista Daniel Martínez. Mientras que al sindicalista fue a escucharlo no más de 30 lugareños, tuvo mucha mejor y mayor receptividad el intendente de Montevideo.

VIDEO. La semana pasada hicimos mención a la utilización de la tecnología y de las redes sociales por parte de casi todos los sectores políticos. En este caso, fue la edil y presidenta de la Agrupación “Un cambio por la gente”, Lista 444 del Partido de la Gente, Liliana Filonenko, quien en un viaje a Campo de Todos, grabó un video del camino vecinal demostrando su mal estado. “Esta es la realidad de los caminos vecinales, esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y solamente el 4% fue ejecutado en los caminos rurales, que se podría haber invertido todo ese dinero en mejoramiento, en echar material, en abrir como se debe las canaletas para que el agua circule normalmente cuando hay enchorradas” (dice Filonenko en dicho video publicado en su Facebook, 6.1.19).

LA FRASE: “Este gobierno del Frente Amplio, independientemente de la persona, podría ser llevado adelante por alguien que sea del Partido Nacional o del Partido Colorado. No hay una distinción en ese sentido, aparte el principal actor no tiene en cuenta ni a su propia fuerza política. Por lo tanto, tiene una identidad o una impronta personal, y me parece que eso forma parte de un proyecto personal” (Sergio Arizcorreta, ex secretario general de la intendencia de Salto en el primer gobierno del FA en Salto, en referencia al gobierno que lleva adelante Andrés Lima. En “Cuarto Poder” de Nueva Era FM, 10.1.19).

