“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 161 días de las elecciones internas de los partidos políticos… semana movida a nivel político donde la nueva crecida del río Uruguay fue tema de conversación.

***

CRÍTICOS. Mientras desde el gobierno departamental se menciona internamente la mala relación con las autoridades de CTM, la oposición criticó duramente lo que fue considerado como una mala gestión de la emergencia a través del CECOED…

***

CON CTM. Al inicio de la crisis de la crecida del río Uruguay hubo un cortocircuito entre el intendente Lima y el presidente de la Delegación Uruguaya de CTM, Gabriel Rodríguez, donde el primero pintó una imagen preocupante de lo que se venía y Rodríguez salió al cruce diciendo que se estaba exagerando (más allá que luego lo sucedido terminó por darle la razón al intendente), se habla en el entorno de Lima que ese cruce mediático se trató de una demostración de cómo está la interna frenteamplista…

***

OPOSICIÓN. Las críticas arrecieron esta semana desde la oposición y también desde la interna del FA. Es así que se vio a los precandidatos a diputados colorados, María Márquez (Lista 7) y Sergio Acuña (Vamos Salto), y desde el oficialismo al dirigente Carlos Aramburo (MAS, Lista 959 del FA), quien hizo referencia a una “sensación de abandono” en la que vio a los vecinos damnificados por la nueva crecida del río Uruguay…

***

SIN TIMÓN. La edil Márquez hizo referencia a que esperaba que Lima presente su renuncia como intendente tras demostrar que mientras se daba una gran tormenta en la ciudad el domingo pasado, el intendente se encontraba en Belén repartiendo propaganda política sin estar para dirigir al CECOED en medio de la crisis. “Salto está sin timón, estamos sin rumbo, estamos sin cabeza hace mucho tiempo, él está para la campaña política. Y los mandos medios que tenemos son hasta peligrosos porque no tienen capacidad. Entonces cuando hay incapacidad, ineptitud y encima el dueño del circo es el payaso, es complejo” (En “Cuarto Poder” de Nueva Era FM, lunes 14 de enero).

***

PERICIA. “Él llegó ahí porque pidió llegar a ese lugar, donde podés ayudar a la gente. Y estás en un lugar de emergencia donde la gente puede estar hasta ahogándose, vimos videos donde habían niños con agua en la cintura y el hombre está sentado en un patio tomando vino a las risas, un hombre que no sabe reírse porque nunca lo vimos reírse… ese hombre no está bien. Mínimamente que lo vea un médico… No lo puedo tratar como a una persona normal, por eso creo que una pericia sería fundamental”, dijo Márquez (ídem).

***

EN REDES: “Lo desopilante no es que Maduro haya viajado al futuro, sino que haya visto que las cosas iban bien” (Gabriel Pereyra, periodista, en su twitter, 18.1.19).