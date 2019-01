“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 154 días de las elecciones internas de los partidos políticos…

***

DESGUALICHAR. La semana pasada, Miguel Feris, candidato a diputado por el sector “Ciudadanos” del Partido Colorado, parafraseando al entonces senador José Mujica cuando sugirió que al entonces presidente Jorge Batlle había que “desgualicharlo” por toda la mala suerte que venía teniendo su gobierno (aftosa, crisis financiera e institucional de 2002), sugirió que había que hacer lo mismo con el intendente Andrés Lima por su mala suerte en tener récords de fuertes tormentas que ocasionaron millonarias pérdidas al sector productivo, inundaciones, leishmaniasis en personas, críticas desde autoridades nacionales por mala higiene de la ciudad, etc.

***

EN CAMPAÑA. Soledad Marazzano, edil y precandidata a la intendencia de Salto por el Partido Demócrata Cristiano, sostuvo en el programa radial “Cuarto Poder” (martes 22) que el intendente Andrés Lima no tiene una política de viviendas y que en su gobierno se han multiplicado los asentamientos irregulares, lo que desarrolla un clientelismo político que no condice con los principios frenteamplistas.

***

PREOCUPACIÓN. El presidente del Centro Comercial, Atilio Minervine, salió esta semana a los medios preocupado con la imagen que tiene Salto en la prensa nacional debido a la inseguridad, inundación, leishmaniasis en seres humanos. Aclaró que si bien son temas puntuales, ese exceso de información negativa a hecho caer reservas de visitantes a Salto, lo que repercute de forma directa e indirecta en la economía de los salteños. El tema comunicacional a nivel gubernamental no se ha manejado de la mejor manera.

***

BEODOS. No termina de hablarse del caso del senador Daniel Bianchi (Partido de la Gente), que tuvo un accidente vergonzoso por conducir alcoholizado, filmado y viralizado dicho video en pocos minutos, cuando hace pocas horas se tomó conocimiento que al ex diputado frenteamplista (hoy en filas del Partido Nacional) Gonzalo Mujica, le debieron retirar su libreta de conducir en Rocha y se tuvo que ir caminando por haber dado la espirometría positiva. En todas las filas políticas suceden estas cosas, hay notorios casos incluso en el gobierno con alguna ministra que ha reincidido recientemente y algún precandidato presidencial. Tienen buenos sueldos, podrían pagarse un chofer y beber tranquilos en los asados partidarios, o conseguir a algún militante amigo que no beba para que haga las veces de chofer, como sabemos que ocurre con algunos candidatos. Son quienes deberían dar el ejemplo porque desean gobernarnos y representarnos a todos.

***

SOLIDARIOS. Se viralizaron fotos de militantes de la Lista 404 del Partido Nacional local entregando donaciones a los inundados y fueron cuestionados por algunos medios y dirigentes del gobierno. Al día siguiente, el intendente Andrés Lima se hace sacar fotos haciendo lo mismo, aduciendo que se trataba de la donación que hizo Cavani, ¿cuál es la diferencia? Que ninguno de los que criticaron a la 404 dijo algo sobre similar actitud del intendente salteño.